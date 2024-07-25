Olimpiyat oyunlarında ilk kez 8K internet yayını yapıldı

Intel ilk 8K internet yayınını yaptı
Olimpiyat Yayın Servisi ile iş birliği yapan Intel, Paris Olimpiyat Oyunları’nın ilk kez 8K çözünürlüğünde internet yayını yapmayı başardı. Intel bu yayın için dördüncü nesil Sapphire Rapids ve beşinci nesil Emerald Rapids Xeon işlemciler üzerinde Intel AMX AI hızlandırıcı yazılımı çalıştırdı.
Bu sistem saniyede 48Gb ham veri işliyor ve bunu saniyede 40-60Mbps akışına dönüştürerek yayın yapıyor. Bu yayını izlemek için ise Intel Core i9 işlemci ve Intel Arc grafik birimi olan bilgisayarlar, Intel Core Ultra 9 işlemcili dizüstüler ile içeriği çözmek ve 8K televizyonlara aktarmak gerekiyor. Intel ayrıca kampüslerinde de izleme sistemleri kurmuş durumda.
Tokyo 2020 olimpiyatlarında Intel 416 saat canlı yayın yapmış ve toplamda 4.7PB veri işlemişti. Pekin 2022 kış olimpiyatlarında ise ilk kez 8K çözünürlüğünde gerçek zamanlı sanal gerçeklik yayını yapılmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.