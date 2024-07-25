Olimpiyat oyunlarında ilk kez 8K internet yayını yapıldı

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Tam Boyutta Gör Teknoloji dünyasında yüksek çözünürlüklü yayınlar ve bu yayınlara temel olan güçlü donanımların kendisini göstereceği en önemli yer spor turnuvaları oluyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları da yine bunlardan birisi.

Intel ilk 8K internet yayınını yaptı

Olimpiyat Yayın Servisi ile iş birliği yapan Intel, Paris Olimpiyat Oyunları’nın ilk kez 8K çözünürlüğünde internet yayını yapmayı başardı. Intel bu yayın için dördüncü nesil Sapphire Rapids ve beşinci nesil Emerald Rapids Xeon işlemciler üzerinde Intel AMX AI hızlandırıcı yazılımı çalıştırdı.

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Bu sistem saniyede 48Gb ham veri işliyor ve bunu saniyede 40-60Mbps akışına dönüştürerek yayın yapıyor. Bu yayını izlemek için ise Intel Core i9 işlemci ve Intel Arc grafik birimi olan bilgisayarlar, Intel Core Ultra 9 işlemcili dizüstüler ile içeriği çözmek ve 8K televizyonlara aktarmak gerekiyor. Intel ayrıca kampüslerinde de izleme sistemleri kurmuş durumda.

Tokyo 2020 olimpiyatlarında Intel 416 saat canlı yayın yapmış ve toplamda 4.7PB veri işlemişti. Pekin 2022 kış olimpiyatlarında ise ilk kez 8K çözünürlüğünde gerçek zamanlı sanal gerçeklik yayını yapılmıştı.

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