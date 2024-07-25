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    Anlık Bildirim

    Olimpiyat oyunlarında ilk kez 8K internet yayını yapıldı

    Intel dördüncü nesil Sapphire Rapids ve beşinci nesil Emerald Rapids Xeon işlemciler ile oluşturulan yayın sistemi Paris Olimpiyat Oyunlarında 8K internet yayını yaptı. 
    Intel Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasında yüksek çözünürlüklü yayınlar ve bu yayınlara temel olan güçlü donanımların kendisini göstereceği en önemli yer spor turnuvaları oluyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları da yine bunlardan birisi.

    Intel ilk 8K internet yayınını yaptı

    Olimpiyat Yayın Servisi ile iş birliği yapan Intel, Paris Olimpiyat Oyunları’nın ilk kez 8K çözünürlüğünde internet yayını yapmayı başardı. Intel bu yayın için dördüncü nesil Sapphire Rapids ve beşinci nesil Emerald Rapids Xeon işlemciler üzerinde Intel AMX AI hızlandırıcı yazılımı çalıştırdı.

    Bu sistem saniyede 48Gb ham veri işliyor ve bunu saniyede 40-60Mbps akışına dönüştürerek yayın yapıyor. Bu yayını izlemek için ise Intel Core i9 işlemci ve Intel Arc grafik birimi olan bilgisayarlar, Intel Core Ultra 9 işlemcili dizüstüler ile içeriği çözmek ve 8K televizyonlara aktarmak gerekiyor. Intel ayrıca kampüslerinde de izleme sistemleri kurmuş durumda.

    Tokyo 2020 olimpiyatlarında Intel 416 saat canlı yayın yapmış ve toplamda 4.7PB veri işlemişti. Pekin 2022 kış olimpiyatlarında ise ilk kez 8K çözünürlüğünde gerçek zamanlı sanal gerçeklik yayını yapılmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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