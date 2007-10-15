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4Core 2 Quad Q9550'nin SuperPi sonuçları

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tek başına yeterli olmasa bile SuperPi test işlemci performans ölçümünde ve tercihinde kullanılan önemli bir uygulamadır. Intel'in önümüzdeki Ocak ayında piyasaya sunmayı hedeflediği 45nm üretim teknolojisine sahip Core 2 Quad Q9550 modelinn farklı saat hızlarında alınan SuperPi test sonuçları ortaya çıktı. Test sonuçlarına geçmeden önce işlemcinin özelliklerini hatırlamakta fayda var; Intel'in 45nm üretim teknolojisi ile üreteceği 4 çekirdekli Core 2 Quad Q9550, 2.83GHz saat hızına, 12MB seviye 2 belleği ve 95 watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olacak. Ocak ayında piyasaya sunulması beklenen işlemci fiyatının ise 530$ civarında olacağı tahmin ediliyor. Test sonuçları;
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dred 12 yıl
artık süper pi de 1 milyon basamak kesmiyo bence 2 milyona geçmek lazım.....
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Rainbow6 12 yıl
eskiden amd kullanıcıları bende dahil buna
p4 kullanıcılarına spi test sonuçlarını gösterip dururdu sona c2d çıktı olay tersine döndü şimdide spi işlemcinin gücünü gösteren gerçek kriter değildir deniyor eskiden tek kriter gibi bakılırdı sonunda herkes gerçeğin farkına vardı.çünkü firmalar spi ye göre optimize edebiliyor işlemcilerini .... spi testi işlemcinin gerçek gücünü değilde oc yaptıktan sonra işlemcinizde oluşan değişimi görmek açısından kullanılması daha iyiolur tabi stabilite testleri arasına da koymak gerekir
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DigitalWorld 12 yıl
Dediğin gibi tek başına yeterli değil.

Neyse bekleyeceğiz.
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beytekin45 12 yıl
İşlemcinin standart saat hızında niye Süperpi Testi yapılmamış merak ettim şimdi?
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