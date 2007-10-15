4Core 2 Quad Q9550'nin SuperPi sonuçları

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Tek başına yeterli olmasa bile SuperPi test işlemci performans ölçümünde ve tercihinde kullanılan önemli bir uygulamadır. Intel'in önümüzdeki Ocak ayında piyasaya sunmayı hedeflediği 45nm üretim teknolojisine sahip Core 2 Quad Q9550 modelinn farklı saat hızlarında alınan SuperPi test sonuçları ortaya çıktı. Test sonuçlarına geçmeden önce işlemcinin özelliklerini hatırlamakta fayda var; Intel'in 45nm üretim teknolojisi ile üreteceği 4 çekirdekli Core 2 Quad Q9550, 2.83GHz saat hızına, 12MB seviye 2 belleği ve 95 watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olacak. Ocak ayında piyasaya sunulması beklenen işlemci fiyatının ise 530$ civarında olacağı tahmin ediliyor. Test sonuçları;