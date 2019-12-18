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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    50 milyar dolarlık anlaşmada imzalar atıldı: PSA ve FCA birleşti

    PSA Grubu ve Fiat Chrysler'in güçlerini birleştirdiği, satış adedi bakımından dünyanın dördüncü büyük otomotiv üreticisinin ortaya çıkacağı anlaşmada şimdi AB Komisyonu'nun onayı bekleniyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    50 milyar dolarlık anlaşmada imzalar atıldı: PSA ve FCA birleşti
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    PSA Grubu ve Fiat Chrysler (FCA) birleşmesinde imzalar atıldı. Yaklaşık bir ay süren görüşmeler sonucunda uzlaşmaya varan taraflar, yüzde ellişer paya sahip olacakları bağlayıcı anlaşmayı imzaladılar. Merkezi Hollanda’da olacak yeni şirket PSA CEO’su Carlos Traves ve Fiat yönetim Kurulu Başkanı John Elkann tarafından yönetilecek.

    Toplam 50 milyar dolar değerindeki anlaşmanın ardından PSA ve FCA, dünyanın en büyük 5 otomotiv üreticisi arasındaki yerini almış olacak. Söz konusu birleşme sayesinde iki tarafın toplam satışları 9 milyon adede yaklaşacak. Böylelikle Volkswagen Grubu, Toyota ve Renault-Nissan ittifakının ardından dördüncü büyük haline gelecek. 2018 yılı satışlarına göre FCA 4.8 milyon adetle sekizinci, PSA ise 3.9 milyon adetle dokuzuncu sırada yer alıyor.

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    Yapılan anlaşmayla birlikte PSA, FCA’nın Jeep, Dodge ve Ram gibi markaları sayesinde Kuzey Amerika pazarında etkili olma şansı yakalayacak. FCA ise ortağının modern araç platformlarını ve motorlarını kullanarak, gittikçe katılaşan emisyon kurallarına daha kolay uyum sağlayabilecek. Söz konusu birleşme için AB Komisyonu’ndan da onay bekleniyor.

    Geçtiğimiz ay yapılan ilk açıklamalarda, FCA’nın robotik birimi Comau’nun birleşme dışında kalacağı söyleniyordu. Dün yapılan yeni açıklamada söz konusu birimin de birleşmeye dahil edildiği belirtildi.



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    KRAL34TR 11 dk.
    1.6 multijet efsanesine elveda o zaman. Dobloda yalan olur. Fiat için yazık olmuş fiyat performans dengesini artık yakalayamazlar.



    Parçası ucuz halk arabasıydı fiat.
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    Schtroumpf Grognon 16 dk.
    Fiat'in Turkiye'de uretilen modellerinde azalma olmaz umarim gelecege yonelik. Hatta Corsa, 208 gibi araclarin da uretimi kaydirilsa cok guzel olur fakat ulkeler arasi cekismeden dolayi dusuk ihtimal.

    Bilmeyenler (veya ezikleyecekler) icin soyleyeyim; FCA grubunun en iyi fabrikasi Bursa TOFAS'tir.
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    haberelectro 19 dk.
    Batan geminin malları buyrun

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    Schtroumpf Grognon 15 dk. haberelectro
    bu araclarin uretimi bitecekse yerli Egea bitmis oluyor yanlis miyim?
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    redferrari 20 dk.
    Bu birleşmeden birincilik doğar,
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    haberelectro 19 dk. redferrari
    Doğsa reno nissandan doğardı. Onlar bile gerilediler.
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    faniseyler 22 dk.
    Birlikten kuvvet doğuyor. Adamlar ticari rekabet yerine birleşip hem arge masrafından kurtuluyorlar hemde sinerjilerle güçlerine güç katacaklar. Bizim gibi yok tasarımı yerli değil yok motoru şurdan tartışması yapmıyorlar. Yerli otomobilde de benzer işleri çok normal karşılamak lazım.
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    haberelectro 24 dk.
    500 modelleri, Panda ve Giulietta sizlere ömür güle güle. PSA platformlarıyla yeni Punto, B ve C segment 2 SUV gelir, ticaride rifter e fiat logosu yapıştır al sana yeni doblo, expert e fiat logosu yapıştır al sana yeni scudo. Hepsine de elektrikli versiyon çıkarırlar. PSA da hepsi hazır zaten. Böylece fiat'ı kurtarırlar avrupada. Egea yerine de yeni kasada psa platforlu bişey çıkarırlar.
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    Musty3535123 40 dk.
    birleşe birleşe bişey kalmıycak yakında.
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    tokatli6061 22 dk. Musty3535123
    Birleşe birleşe herşey açığa çıkacak o da otomobil üreten tüm firmaların sadece bir merkeze bağlı olduğu gerçeği. Rekabet felan gibi birşeyin aslında hiç olmadığı gerçeği
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    psa ve fca, fiat chrysler ve
    4 etiket daha fiat ve peugeot birleşiyor mu Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
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