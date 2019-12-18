50 milyar dolarlık anlaşmada imzalar atıldı: PSA ve FCA birleşti

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PSA Grubu ve Fiat Chrysler (FCA) birleşmesinde imzalar atıldı. Yaklaşık bir ay süren görüşmeler sonucunda uzlaşmaya varan taraflar, yüzde ellişer paya sahip olacakları bağlayıcı anlaşmayı imzaladılar. Merkezi Hollanda’da olacak yeni şirket PSA CEO’su Carlos Traves ve Fiat yönetim Kurulu Başkanı John Elkann tarafından yönetilecek.

Toplam 50 milyar dolar değerindeki anlaşmanın ardından PSA ve FCA, dünyanın en büyük 5 otomotiv üreticisi arasındaki yerini almış olacak. Söz konusu birleşme sayesinde iki tarafın toplam satışları 9 milyon adede yaklaşacak. Böylelikle Volkswagen Grubu, Toyota ve Renault-Nissan ittifakının ardından dördüncü büyük haline gelecek. 2018 yılı satışlarına göre FCA 4.8 milyon adetle sekizinci, PSA ise 3.9 milyon adetle dokuzuncu sırada yer alıyor.

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Yapılan anlaşmayla birlikte PSA, FCA’nın Jeep, Dodge ve Ram gibi markaları sayesinde Kuzey Amerika pazarında etkili olma şansı yakalayacak. FCA ise ortağının modern araç platformlarını ve motorlarını kullanarak, gittikçe katılaşan emisyon kurallarına daha kolay uyum sağlayabilecek. Söz konusu birleşme için AB Komisyonu’ndan da onay bekleniyor.

Geçtiğimiz ay yapılan ilk açıklamalarda, FCA’nın robotik birimi Comau’nun birleşme dışında kalacağı söyleniyordu. Dün yapılan yeni açıklamada söz konusu birimin de birleşmeye dahil edildiği belirtildi.