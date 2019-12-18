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    Mercedes-Benz E-Serisi'ne 1.6 dizel seçeneği geldi: İşte fiyatları

    Düşük hacimli motoruyla yüksek vergi oranlarından sıyrılan ve Alman üreticinin elini ciddi oranda güçlendiren 1.6 litre dizel motorlu Mercedes-Benz E 200 d, ocak ayından itibaren bayilerde olacak.
    2 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Mercedes-Benz E-Serisi'ne 1.6 dizel seçeneği geldi: İşte fiyatları
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    Yüksek hacimli motorlara sahip, özellikle E segment ve üzeri otomobiller ülkemize giriş yaptığında dudak uçuklatan vergilere maruz kalıyor. Mercedes ve BMW, bu durumdan sıyrılmak için söz konusu otomobillerde 1.6 litre benzinli motor seçeneğini kullanıyordu. Mercedes, düşük hacimli motor hamlesini dizel tarafına da taşıyarak elini ciddi oranda güçlendirmiş oldu.

    Düşük hacimli 1.6 litre turbo dizel motora sahip Mercedes-Benz E 200 d modeli Ocak ayından itibaren bayilerdeki yerini alacak. Mercedes-Benz E 200 d, iki farklı donanım paketiyle müşterilere sunulacak: Exclusive ve AMG. Mercedes-Benz E 200 d’yi Exclusive paketle satın almak isteyenlerin 491 bin 700 TL, AMG paketle satın almak isteyenlerin ise 497 bin 200 TL ödemesi gerekecek.

    Ayrıca Bkz. "2020 Lada Niva tanıtıldı: Yenilikler neler?"

    Bundan önce Mercedes-Benz E Serisi’ndeki tek dizel seçenek olan E 220 d fiyatına baktığımızda 723 bin 700 TL’den başladığını görüyoruz. Yani iki dizel seçeneği arasında 232 bin TL gibi ciddi bir fiyat farkı mevcut. Öyle ki bu fark ile yeni bir A 180 almak mümkün. Tabii aradaki fiyat farkından bahsetmişken, E 220 d modelindeki 4MATIC dört tekerlekten çekiş sisteminin yeni E 200 d modelinde yer almadığını da belirtelim.

    Mercedes-Benz E 200 d modelinin kaputu altında, şirketin tamamen kendi tasarlayıp ürettiği OM654 DE16 kod adlı 1.6 litre turbo dizel ünite bulunuyor. Söz konusu motor, 160 beygir güç ve 360 Nm maksimum tork üretiyor. Üretilen güç ve tork, 9 ileri tork konvertörlü otomatik şanzıman ile arka tekerleklere iletiliyor. Hatırlanacak olursa, makyajdan önce Renault kaynaklı 1.6 litre dizel motor kullanan C 200 d modeli de makyaj operasyonundan sonra bu motoru kullanmaya başlamıştı.



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    faniseyler 14 dk.
    Araçların motor hacmi ile vergilendirme sistemini kim ne zaman getirmiş merak ediyorum ya. Çok saçma geçen 2020 kasa Lada Niva 1.7 motoru ile bu arabadan daha çok vergi verecek. Bu nasıl şaçma iş kardeşim ya.
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    Musty3535123 31 dk.
    o değilde 1.6 dizel motorun krali olmuş. 160 beygir güç ve 360nm tork yanında 9 ileri şanzıman. efsane..
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    Ufocu 34 dk.
    500.000 Tl lik bir arabayı alan adam neden yakıt parasını düşünür ? 250.000 Tl lik Çok yakan bir araba alsa kalan 250.000 Tl yi Sadece yakıt için kullansa Kaç sene o aracı bedavaya kullanır ? Mantık bunun neresinde ? Bak 500.000 Tl lik arabam var Az yakıyor demekmi ? Bak 250.000 Tl lik arabam var Hiç Yakmıyor Demek mi ?
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    Yggdrasil Asgard 1 sa.
    E kasa Mercedes alıp 1.6 motoru tercih etmek
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    hevdidik 1 sa.
    250 tork dizel bunu yer bitirir :D
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    khytr89 1 sa.
    Petrol yataklarının çabuk tükenmesini isteyen benzinciler ve tehlikeli nükleer santrallerin açılmasını dört gözle bekleyen patladımı nox gazını dahi arayacak elektirikçilere kapak niteliğinde olmuş.

    Teşekkürler Rudolf Diesel , Teşekkürler Mercedes-Benz
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    deoks 2 sa.
    Bu arabaya 450 bini veren adamın 2-3 binlik mtv parasından kaçması da garip doğrusu.
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    DH Misafiri 2 sa.
    E serisi şuanda piyasadaki en büyük sedanlardan biri 1.6 motor 160 beygir c200d için iyiydi ama bu arabaya yetmez.Aradaki 232 bin lira motor kalitesi için değer.
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    haberelectro 2 sa.
    Mekanın sahibi geri geldi
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    celik44 2 sa.
    Gelsin, Golfle E kasa kırma keyfi yaşayayım
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    1.6 dizel e serisi, 1.6 dizel e 200 d ve
    5 etiket daha mercedes e 200 d e 200 d fiyatları Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
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