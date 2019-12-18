Mercedes-Benz E-Serisi'ne 1.6 dizel seçeneği geldi: İşte fiyatları

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Yüksek hacimli motorlara sahip, özellikle E segment ve üzeri otomobiller ülkemize giriş yaptığında dudak uçuklatan vergilere maruz kalıyor. Mercedes ve BMW, bu durumdan sıyrılmak için söz konusu otomobillerde 1.6 litre benzinli motor seçeneğini kullanıyordu. Mercedes, düşük hacimli motor hamlesini dizel tarafına da taşıyarak elini ciddi oranda güçlendirmiş oldu.

Düşük hacimli 1.6 litre turbo dizel motora sahip Mercedes-Benz E 200 d modeli Ocak ayından itibaren bayilerdeki yerini alacak. Mercedes-Benz E 200 d, iki farklı donanım paketiyle müşterilere sunulacak: Exclusive ve AMG. Mercedes-Benz E 200 d’yi Exclusive paketle satın almak isteyenlerin 491 bin 700 TL, AMG paketle satın almak isteyenlerin ise 497 bin 200 TL ödemesi gerekecek.

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Bundan önce Mercedes-Benz E Serisi’ndeki tek dizel seçenek olan E 220 d fiyatına baktığımızda 723 bin 700 TL’den başladığını görüyoruz. Yani iki dizel seçeneği arasında 232 bin TL gibi ciddi bir fiyat farkı mevcut. Öyle ki bu fark ile yeni bir A 180 almak mümkün. Tabii aradaki fiyat farkından bahsetmişken, E 220 d modelindeki 4MATIC dört tekerlekten çekiş sisteminin yeni E 200 d modelinde yer almadığını da belirtelim.

Mercedes-Benz E 200 d modelinin kaputu altında, şirketin tamamen kendi tasarlayıp ürettiği OM654 DE16 kod adlı 1.6 litre turbo dizel ünite bulunuyor. Söz konusu motor, 160 beygir güç ve 360 Nm maksimum tork üretiyor. Üretilen güç ve tork, 9 ileri tork konvertörlü otomatik şanzıman ile arka tekerleklere iletiliyor. Hatırlanacak olursa, makyajdan önce Renault kaynaklı 1.6 litre dizel motor kullanan C 200 d modeli de makyaj operasyonundan sonra bu motoru kullanmaya başlamıştı.