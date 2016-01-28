5000 mAh pili olan telefon mercek altında: Asus ZenFone Max incelemesi

Akıllı telefon tercihinde en önemli önceliği pil ömrü olan kullanıcılar için Asus'un en yeni modellerinden ZenFone Max inceledik. 5000mAh kapasiteli telefon bakalım hangi özelliklerle geliyor?...

Asus'un en yeni akıllı telefon modellerinden ZenFone Max, özellikle 5000mAh kapasiteli devasa piliyle öne çıkıyor. Telefonun tüm detaylarını mercek altına aldık, izlenimlerimizi bu videoda anlattık.