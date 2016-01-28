5000 mAh pili olan telefon mercek altında: Asus ZenFone Max incelemesi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Akıllı telefon tercihinde en önemli önceliği pil ömrü olan kullanıcılar için Asus'un en yeni modellerinden ZenFone Max inceledik. 5000mAh kapasiteli telefon bakalım hangi özelliklerle geliyor?...
Asus'un en yeni akıllı telefon modellerinden ZenFone Max, özellikle 5000mAh kapasiteli devasa piliyle öne çıkıyor. Telefonun tüm detaylarını mercek altına aldık, izlenimlerimizi bu videoda anlattık.
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3. dünya ülkesi olarak yerimizi sağlam tutmamız lazım. Tırt radyodan bile vergi alan bir ülkede heralde o özelliği kapatacaktır firma. Ben olsam bende kapatırım. DVI ve HDMI girişli monitörlerde ÖTV var ama daha ileri teknoloji olan Diplay port da yok bu kadar da cahil vergi koyan bilir kişiler...
Sen 2400'ü 3 saatte şarj et.
Ben Lenovo Vipe P1'imi 5000 maH 1 saat 55 dk'da saatte 0'dan 100'e şarj ediyorum.