Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

5000 mAh pili olan telefon mercek altında: Asus ZenFone Max incelemesi

3 yıl
86,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Akıllı telefon tercihinde en önemli önceliği pil ömrü olan kullanıcılar için Asus'un en yeni modellerinden ZenFone Max inceledik. 5000mAh kapasiteli telefon bakalım hangi özelliklerle geliyor?...
Asus'un en yeni akıllı telefon modellerinden ZenFone Max, özellikle 5000mAh kapasiteli devasa piliyle öne çıkıyor. Telefonun tüm detaylarını mercek altına aldık, izlenimlerimizi bu videoda anlattık.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MysticDesign 3 yıl en beğenilen
şu leş gibi playerınızı bi değiştirin Allah aşkına videonun 4de1i alt kısmı sünüyor her videoda
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 3 yıl sacrificeson
sacrificeson

Shadowlands

keskin53
garmen lenevo vibe p1 snapdragon 615 yalnız ve full hd ekran metal kasa vesaire cok daha ıyı bu telefondan bence yanlısları da duzeltmıs oldum ...
gsmarena.com/... 615 degil 410
Burada başka ayzmışlar ve satanlarda bunu diyor.:) epey.com/...


Radio: FM radio (excludes Turkey) Lenovonun sitesinde buda yazıyor. Okuyunca baya şaşırdım. Türkiyede neden fm radio yok?!

3. dünya ülkesi olarak yerimizi sağlam tutmamız lazım. Tırt radyodan bile vergi alan bir ülkede heralde o özelliği kapatacaktır firma. Ben olsam bende kapatırım. DVI ve HDMI girişli monitörlerde ÖTV var ama daha ileri teknoloji olan Diplay port da yok bu kadar da cahil vergi koyan bilir kişiler...
sacrificesonShadowlandskeskin53garmen lenevo vibe p1 snapdragon 615 yalnız ve full...
Devamını Gör
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eXXeLanCCe 3 yıl cosica
cosica

pilin büyüklüğü kadar ne kadar sürede şarj olduğu da önemli. 2400'lük pil 3 saatte şarj oluyorsa bu büyük sorun bence. 5 saatte şarj olan 5000'lik pil yerine 1,5 saatte şarj olan 3000'lik pili tercih ederim şahsen. videoyu seyredemiyorum umarım gelişmiş bir hızlı şarjı vardır.

Sen 2400'ü 3 saatte şarj et.
Ben Lenovo Vipe P1'imi 5000 maH 1 saat 55 dk'da saatte 0'dan 100'e şarj ediyorum.
cosicapilin büyüklüğü kadar ne kadar sürede şarj olduğu da önemli. 2400'lük pil 3 saatte şarj oluyorsa bu büyük sorun bence. 5 saatte şa...
Devamını Gör
4 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
inceuclusarj 3 yıl
Zenfone max Fiyat 900 tl arkadaşlar yanlış bilgilendirmeyelim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ulutan1 3 yıl
Asus; işlemi sp410 grafik andreo 306 fiyat 1300tl
çok pahalı, arkadaşlar biraz xiaomi'yi araştırın derim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hanımneder 3 yıl
5000 mah ne ya

Powerbank gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aspiratör 3 yıl
10 11 saat ekran suresi aliyorum.
zenfone 5 ten buna gecince sahinden bmw ye gecmis gibi oldum.
Acmadigi bi programda denk gelmedi.
oyun oynamiyorum ama telefonda.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tachyon 3 yıl Aspiratör
Pil performansı açısından söylüyorsanız doğru. Zenfone 5'in pili rezaletti. Ancak işlemci ve genel kullanıcı arayüz deneyimi açısından Zenfone 5'in yanına yaklaşamaz. Arada dağlar kadar fark var. Ben 1.5 yıl Zenfone 5 kullandım kusursuza yakın arayüz performansı vardı. Keza aynı şeyi Zenfone 5 forumnda aktif olan kullanıcılara sorun aynı şeyi söyleyeceklerdir. Sd 410'u Zenfone 5'in işlemcisiyle karşılaştırmak mümkün değil.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Caferhan 3 yıl
Bu cihazı almayı düşüniyorum da,sağlamlığı nasıldır arkadaşlar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trustem.111 3 yıl
Islemci ve ram i cok dusuk, performans bekleyenlere onermiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ne diyorum 3 yıl
Buyrun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ne diyorum 3 yıl
8 saat ekran süresimi 12 saatten aşağı hiç almadım
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TrMhMt 3 yıl
Bir kaç aydır kullanıyorum bataryası iyi baya iyi. Kesintisiz 2 gün video ve internet/sosyal platformlarda dolaşıyorum sıkıntı yok ama oyun performansı berbat. 6.1 öncesi çok çabuk rem doluyor ve performans kaybı oluyordu 6.1 sonrası bu konu kapandı.

Sadece video ve internet/sosyal platformlar için kullanıma yönelik telefon arıyorsanız alın ama aksi taktirde uzak durun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
landmoon 3 yıl
Birkaç aydır kullanıyorum

yaklaşık 8 saat ekran süresi var

android 6.01 güncellemesini de aldı

şarjı duruma göre 2 yada 3 günde bir gece yatarken takıp sabah alıyorum

büyüklüğü dışında bir sıkıntım yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,7b izlenme · 2 hf.
21:46
Çin'de Xiaomi Mi6 satın aldım: Fiyatlar nasıl ?
48,4b izlenme · 2 yıl
17:49
Sony Xperia XZ Premium incelemesi "En Güçlü Samuray"
18,1b izlenme · 2 yıl
15:20
Samsung Galaxy Note 8 detaylı ön inceleme: Merak edilen her şey!
25,9b izlenme · 2 yıl
11:13
Çin'de Xiaomi Mi6 almaya çıktık: Fiyatlar ve yaşadıklarımız
75,2b izlenme · 2 yıl
08:51
Asus ZenFone 4 Pro detaylı ön inceleme: Yeni nesil amiral gemisi
18,6b izlenme · 2 yıl
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
1,3b izlenme · 8 sa. yeni video
07:39
Nokia geri döndü: Android'li yeni telefonu Nokia 3'ü kullandık
31,4b izlenme · 2 yıl
20:33
OnePlus 5 inceleme videosu: Bu telefon çok hızlı, çok iddialı
33b izlenme · 2 yıl
05:47
TRT bandrolündeki artışın telefon fiyatlarına etkisi
13,5b izlenme · 2 yıl
14:23
Xiaomi telefonlara performans dopingi: MIUI9 incelemesi
30,3b izlenme · 2 yıl
05:00
Bu güç kaynağı çok iyi | Asus ROG 650W
3,3b izlenme · 1 gün
06:22
Nokia'nın yeni telefonu elimizde: Nokia 5'i kullandık
48,7b izlenme · 2 yıl
08:29
Asus ZenFone 4 Selfie 4 Pro mercek altında: Ön kamerası 4K video çekiyor
10,1b izlenme · 2 yıl
13:32
Lenovo Moto Z2 Play ön inceleme "6mm kasada 3000mAh pil"
15,3b izlenme · 2 yıl
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
08:13
AMD Ryzen'ı coşturacak | MSI X570 Godlike
2,1b izlenme · 13 sa. yeni video
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim