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5000TL ödüllü Monster Editörünü Arıyor yarışması başlıyor!

4 yıl
36,2b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Monster'ın düzenli olarak yapmayı planladığı Monster inceleme yarışmalarının ikincisi 5000TL ödülüyle başlıyor. Bir Monster dizüstübilgisayar video incelemesi çekmeniz istenen yarışmada Monster dizüstü bilgisayarı olmayan kullanıcılara da kolaylıklar sağlanıyor.

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mcgoktug 4 yıl
Ay sonu geldi. Artık açıklanması gerekiyor.
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tns1 4 yıl
Ay sonuna kadar demişti Mesut Bey
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kasap11 4 yıl
Daha hızlı açıklanmasını umuyoruz. Çok katılım olmadığı için ay sonunu bulmayabilir belki
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ereneren564 4 yıl
youtube.com/...



Donanım Haber Linki: forum.donanimhaber.com/...


Umarız beğenirsiniz =)
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weaver277 4 yıl
zamani biraz uzatma sansimiz olsaydi keske biz laptoplarimiza daha kavusamadik :) son donemde alan kisi sayisi cok oldu
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hayrikoc61 4 yıl
Razer mamba + razer blackwidow razer abrs a5 ve oem ürünleri versin incelemede yalarim o ürünü
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burakesan 4 yıl
Geç olsun güç olmasın diyeceğim emme...



Forum konusu; forum.donanimhaber.com/...
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lordarcual 4 yıl
Forum konum = forum.donanimhaber.com/...
Youtube Link = youtu.be/...
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Onur.cengiz 4 yıl
Katılan herkese başarılar...

forum.donanimhaber.com/...

youtube.com/...
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kasap11 4 yıl
Yarışma için hazırladığım tanıtım videosu aşağıdaki linkte yer almaktadır. Saygılarımla.
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tns1 4 yıl
Yarışmaya ben de katıldım bakalım


Video ve inceleme konusu

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teknoçocuk 4 yıl
Hadi bakalım ben de katıldım. Herkese bol şans arkadaşlar. forum.donanimhaber.com/...
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OctaCore 4 yıl
Bende katılmış bulundum. Başarılar...
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AsasinoDePulgas 4 yıl
Bende katılmış bulundum. Başarılar
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