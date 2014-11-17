5000TL ödüllü Monster Editörünü Arıyor yarışması başlıyor!

Monster'ın düzenli olarak yapmayı planladığı Monster inceleme yarışmalarının ikincisi 5000TL ödülüyle başlıyor. Bir Monster dizüstübilgisayar video incelemesi çekmeniz istenen yarışmada Monster dizüstü bilgisayarı olmayan kullanıcılara da kolaylıklar sağlanıyor.

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