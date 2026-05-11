Yarım milyon kilometreyi geçen Tesla Model 3’ün batarya sağlığı şaşırttı

Elektrikli araçların en çok tartışılan konusu olan batarya ömrü, Kuzey Amerika'nın en yüksek kilometreli Tesla Model 3 örneğiyle yeniden gündemde. Yaklaşık 610.000 km yol yapan araç, hala orijinal bataryasıyla çalışmaya devam ediyor. Ancak, kapasitede belirgin bir düşüş söz konusu.
7 yıl, 610 bin km ve yüzde 34 menzil kaybı
Üstelik bu durum bağımsız bir yol testiyle de doğrulanmış durumda. 11 ile 23 °C arasında değişen dış sıcaklık koşullarında yaklaşık 110 km/s sabit hızda sürülerek test edilen otomobil, 100 km'de 14,5 kWsa enerji tüketimiyle 222 km gerçek kullanım menzili elde etti. Bu değer, batarya kapasitesindeki düşüşün pratikte de doğrulandığını gösteriyor.
Genel tablo, 610 bin kilometrelik kullanımda bataryadaki kapasite kaybının yüzde 34 seviyesinde olduğunu ve otomobilin hala 200 kilometrenin üzerinde sürüş menzili sunabildiğini gösteriyor. Bu da batarya kapasitesinde ciddi bir düşüş yaşandığını ama aracın hala günlük kullanım için yeterli bir menzil sunduğu anlamına geliyor.
Diğer bir dikkat çekici nokta ise bu otomobilin 2019 model bir Tesla olması. O tarihten bu yana pil kimyalarında ciddi ilerleme kaydedildi. Batarya üreticileri artık daha uzun ömürler vadediyor.
Kaynak var mı? Yok. Fotoğrafların hepsi hikaye. Fotoğrafların neye ait olduğu da muamma. Böyle yalan haberlere inanmayınız.