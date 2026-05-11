Yarım milyon kilometreyi geçen Tesla Model 3’ün batarya sağlığı şaşırttı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Elektrikli araçların en çok tartışılan konusu olan batarya ömrü, Kuzey Amerika'nın en yüksek kilometreli Tesla Model 3 örneğiyle yeniden gündemde. Yaklaşık 610.000 km yol yapan araç, hala orijinal bataryasıyla çalışmaya devam ediyor. Ancak, kapasitede belirgin bir düşüş söz konusu.

7 yıl, 610 bin km ve yüzde 34 menzil kaybı

Tam Boyutta Gör Yeni haldeyken 386 kilometre menzil sunan modelin şu anki menzili tam dolu haldeyken 254 kilometreye düşmüş durumda. Bu da yaklaşık yüzde 34'lük bir menzil kaybı anlamına geliyor.

Üstelik bu durum bağımsız bir yol testiyle de doğrulanmış durumda. 11 ile 23 °C arasında değişen dış sıcaklık koşullarında yaklaşık 110 km/s sabit hızda sürülerek test edilen otomobil, 100 km'de 14,5 kWsa enerji tüketimiyle 222 km gerçek kullanım menzili elde etti. Bu değer, batarya kapasitesindeki düşüşün pratikte de doğrulandığını gösteriyor.

Elektrikli çöp kamyonları hayat kalitemizi artırıyor 23 sa. önce eklendi

Genel tablo, 610 bin kilometrelik kullanımda bataryadaki kapasite kaybının yüzde 34 seviyesinde olduğunu ve otomobilin hala 200 kilometrenin üzerinde sürüş menzili sunabildiğini gösteriyor. Bu da batarya kapasitesinde ciddi bir düşüş yaşandığını ama aracın hala günlük kullanım için yeterli bir menzil sunduğu anlamına geliyor.

Diğer bir dikkat çekici nokta ise bu otomobilin 2019 model bir Tesla olması. O tarihten bu yana pil kimyalarında ciddi ilerleme kaydedildi. Batarya üreticileri artık daha uzun ömürler vadediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

610 bin km'de Tesla Model 3: Batarya sağlığı herkesi şok etti

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: