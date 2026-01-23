Giriş
    Volkswagen ID.4 tarih oluyor: Elektrikli SUV "tanıdık" bir isimle yola devam edecek

    Volkswagen, makyaj operasyonuyla birlikte ID.4’ü rafa kaldırıp ikonik Tiguan adını elektrikli dünyaya taşıyor. Yeni tasarım, gerçek tuşlar, güncel batarya ve MEB+ altyapısıyla ID. Tiguan geliyor.

    Volkswagen ID.4 tarih oluyor! İşte elektrikli SUV'un yeni ismi Tam Boyutta Gör
    Volkswagen’in elektrikli SUV modeli ID.4, kapsamlı bir makyaj operasyonuyla birlikte isim değiştiriyor. Gelen son bilgilere göre model, çok yakında “ID. Tiguan” adıyla yollara çıkacak. Bu hamle, kısa süre önce yayınlanan kamuflajlı test araçlarının ardından zaten güçlü şekilde bekleniyordu.

    Auto News’in haberine göre isim değişikliği, yıl bitmeden yapılacak kapsamlı bir makyajla eş zamanlı olarak gelecek. Bilginin kaynağı ise Almanya’da düzenlenen bir basın toplantısında konuşan IG Metall işçi sendikası. Volkswagen cephesi konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmasa da kaynağın ciddiyeti bu değişimi neredeyse kesin hale getiriyor.

    Bu karar, Volkswagen’in son dönemde soğuk ve karmaşık sayısal isimlendirmelerden vazgeçip, tanıdık ve güçlü model isimlerine geri dönme stratejisinin bir parçası. Nitekim ID.2all konseptinin seri üretimde ID. Polo adını alacağını da biliyoruz. Benzer şekilde ID.Every1’ın da gelecekte ID. Up olarak karşımıza çıkması sürpriz olmayacak.

    Volkswagen ID.4 tarih oluyor! İşte elektrikli SUV'un yeni ismi Tam Boyutta Gör
    Tasarım tarafında araç, hem makyaj hem de daha iddialı bir arka tasarımla geliyor. Ön ve arkada yeniden şekillendirilen aydınlatmalar, daha agresif tamponlar ve köşeli çizgiler dikkat çekiyor. Farlar büyürken yuvarlak hatlar yerini daha keskin ve açılı bir görünüme bırakıyor. Ön bölümde, günümüz elektrikli trendlerinden vazgeçilmeyerek boydan boya LED ışık imzası korunuyor.

    Arka tarafta da benzer şekilde boydan boya uzanan ışık şeridi devam ediyor ancak genel form artık daha köşeli, daha dik ve daha “Volkswagen” hissi veriyor. Yan taraf büyük ölçüde tanıdık kalsa da bu otomobilin altyapı olarak bambaşka bir noktaya taşındığı belirtiliyor.

    Asıl büyük dönüşüm ise iç mekânda yaşanacak. Henüz kabine ait fotoğraflar ortaya çıkmamış olsa da Volkswagen’in kullanıcı eleştirilerini ciddiye aldığı net biçimde ifade ediliyor. Direksiyon üzerindeki dokunmatik yüzeyler yerini fiziksel tuşlara bırakacak, orta konsolda da gerçek düğmeler geri dönecek. Bu değişim, uzun süredir Volkswagen kullanıcılarının en büyük taleplerinden biriydi.

    Volkswagen ID.4 tarih oluyor! İşte elektrikli SUV'un yeni ismi Tam Boyutta Gör
    Yazılım tarafında ise IDA sesli asistan, ChatGPT entegrasyonuyla birlikte daha yetenekli hale gelecek. Yeni sistem, batarya ön koşullandırma özelliğini de destekleyecek. Ayrıca sürücüler, birinci nesil Golf gibi efsane modellerden ilham alan retro gösterge ekranlarını seçebilecek.

    Teknik tarafta ise makyajlı ID. Tiguan, güncellenmiş MEB+ platformu üzerine inşa edilecek. Yeni nesil batarya hücreleri ve bazı versiyonlarda LFP batarya kimyası sayesinde verimlilik artışı ve gerçek kullanımda daha iyi menzil hedefleniyor. Ancak 400 voltluk elektrik mimarisi korunacak; yani şarj hızlarında devrimsel bir sıçrama beklenmiyor.

    Performans tarafında büyük sürprizler yok. Zaten 2024’te tek motorlu versiyonun gücü 282 beygire çıkarılmıştı. Çift motorlu dört tekerlekten çekişli versiyonlarda ise arkadan itişli modellere karşı yeniden avantaj sağlamak adına küçük güç artışları gündemde olabilir. Volkswagen’in ana odağı ise performanstan çok, kullanım kolaylığı, konfor ve elektrikli Tiguan’ı benzinli kardeşi kadar doğal bir tercih haline getirmek.

    Kaynakça https://www.autonews.com/volkswagen/ane-vw-id4-tiguan-ev-naming-0123/ https://www.autoblog.com/news/spy-shots-2027-volkswagen-id-4-update
    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

