Volkswagen ID.4 tarih oluyor: Elektrikli SUV "tanıdık" bir isimle yola devam edecek

Auto News’in haberine göre isim değişikliği, yıl bitmeden yapılacak kapsamlı bir makyajla eş zamanlı olarak gelecek. Bilginin kaynağı ise Almanya’da düzenlenen bir basın toplantısında konuşan IG Metall işçi sendikası. Volkswagen cephesi konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmasa da kaynağın ciddiyeti bu değişimi neredeyse kesin hale getiriyor.
Bu karar, Volkswagen’in son dönemde soğuk ve karmaşık sayısal isimlendirmelerden vazgeçip, tanıdık ve güçlü model isimlerine geri dönme stratejisinin bir parçası. Nitekim ID.2all konseptinin seri üretimde ID. Polo adını alacağını da biliyoruz. Benzer şekilde ID.Every1’ın da gelecekte ID. Up olarak karşımıza çıkması sürpriz olmayacak.
Arka tarafta da benzer şekilde boydan boya uzanan ışık şeridi devam ediyor ancak genel form artık daha köşeli, daha dik ve daha “Volkswagen” hissi veriyor. Yan taraf büyük ölçüde tanıdık kalsa da bu otomobilin altyapı olarak bambaşka bir noktaya taşındığı belirtiliyor.
Asıl büyük dönüşüm ise iç mekânda yaşanacak. Henüz kabine ait fotoğraflar ortaya çıkmamış olsa da Volkswagen’in kullanıcı eleştirilerini ciddiye aldığı net biçimde ifade ediliyor. Direksiyon üzerindeki dokunmatik yüzeyler yerini fiziksel tuşlara bırakacak, orta konsolda da gerçek düğmeler geri dönecek. Bu değişim, uzun süredir Volkswagen kullanıcılarının en büyük taleplerinden biriydi.
Teknik tarafta ise makyajlı ID. Tiguan, güncellenmiş MEB+ platformu üzerine inşa edilecek. Yeni nesil batarya hücreleri ve bazı versiyonlarda LFP batarya kimyası sayesinde verimlilik artışı ve gerçek kullanımda daha iyi menzil hedefleniyor. Ancak 400 voltluk elektrik mimarisi korunacak; yani şarj hızlarında devrimsel bir sıçrama beklenmiyor.
Performans tarafında büyük sürprizler yok. Zaten 2024'te tek motorlu versiyonun gücü 282 beygire çıkarılmıştı. Çift motorlu dört tekerlekten çekişli versiyonlarda ise arkadan itişli modellere karşı yeniden avantaj sağlamak adına küçük güç artışları gündemde olabilir. Volkswagen'in ana odağı ise performanstan çok, kullanım kolaylığı, konfor ve elektrikli Tiguan'ı benzinli kardeşi kadar doğal bir tercih haline getirmek.