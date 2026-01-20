Giriş
    Fuat Tosyalı: Uygun fiyatlı Togg T6 modeli 2027'de satışa sunulacak

    Fuat Tosyalı, herkesin satın alabileceği bir model olan Togg T6'nın geliştirildiğini duyurdu. Togg T6 ne zaman satışa çıkacak?                                    

    Uygun fiyatlı Togg T6 modeli 2027'de satışa sunulacak Tam Boyutta Gör
    Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda Togg'un 2027 ve 2027 yıllarına yönelik planları hakkında açıklamalarda bulundu. Tosyalı, Togg'un merakla beklenen uygun fiyatlı modeliyle ilgili de konuşmasında da Togg T6 ismini kullandı.

    Togg'un 2025 yılını 40 bin adet üretimle kapattığını ifade eden Tosyalı, trafikteki toplam Togg sayısının 100 bini aştığını söyledi. Togg'un şu anda T10X ve T10F isimli iki modeli bulunuyor. T10F, sadece son çeyrekteki performansıyla 11.437 adet satarak geçen yıl en çok satılan üçüncü elektrikli otomobil oldu. 2026'da T10F'in dikkat çekici bir performans sergilemesi bekleniyor.

    Üretim kapasitesinin önümüzdeki dönemde kademeli olarak artacağını belirten Tosyalı, 2026 için 60 bin adet seviyesinde üretim hedeflendiğini, 2027'nin sonunda ise yıllık 100 bin adetlik kapasitenin planlandığını dile getirdi.

    "Herkesin erişebileceği bir model olacak"

    Fuat Tosyalı'nın "ucuz Togg modeli" konusundaki açıklaması ise kafaları karıştırdı. Daha önce üçüncü modelin B-SUV segmentinde yer alan T8X modeli olacağı söyleniyordu ancak Tosyalı, 2027 yılında daha geniş kitlelere hitap edecek Togg modeli için T6 ismini kullandı. Bu isim her ne kadar daha önce kullanılmasa da Togg'un Avrupa'daki isim tescillerinde T6X ve T6F'i görmüştük.

    T8 serisinin B segment olacağı göz önüne alındığında (eğer isimlendirme konusunda değişiklik kararı alınmadıysa), T6 da A segmentinde konumlanan giriş seviye bir elektrikli otomobil olabilir. Dolayısıyla Türkiye'de de satılan Hyundai Inster tarzı, 4 metrenin biraz altında gövde uzunluğu ve 300-350 km aralığında karma menzil sunan giriş seviye bir elektrikli otomobil görebiliriz.

