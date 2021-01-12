65 watt TDPli 12/24 Ryzen 9 5900 duyuruldu: Selefinden %24 hızlı

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Kırmızı ekip X son ekli yüksek TDP’li işlemcilerini geçtiğimiz aylarda kullanıma sundu. Buna karşın kullanıcıların gözü düşük TDP’li seçeneklerde.

CES 2021 etkinliğinde Zen 3 mimarili mobil işlemcileri tanıtan AMD etkinlik sonrasında sürpriz yongalarla karşımıza çıktı. Donanımseverlerin beklediği düşük TDP’li X son eki bulunmayan modellerden ikisi lanse edildi.

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Beklenen 65 watt TDPli işlemciler

12 çekirdek 24 izlekli Ryzen 9 5900’de 3.0 GHz’lik taban frekans ve 4.7 GHz’lik tepe frekans belirleyen kırmızı ekip böylelikle 12/24 izlekli işlemcisini 65 wattta dizginleyebilmiş.

Ryzen 9 5900X’te olduğu gibi 70 MB’lık önbelleğe yer verilen model bu açıdan düşük TDP’siyle çoklu izleğe ihtiyaç duyan kullanıcıları cezbedecek. AMD’nin iddiasına göre model, 1080p’de Ryzen 9 3900’den %24 önde yer alıyor.

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8 çekirdek 16 izlekli yapıda 36 MB’lık önbellekle desteklenen Ryzen 7 5800 ise yüksek çekirdek/fiyat dengesi itibariyle oyunculara hitap ediyor. 3.4-4.6 GHz’lik aralıkta görev yapan işlemci böylelikle 65 wattlık bütçeye sığabilmiş. Son olarak, üzülerek modellerin OEM üreticilerine saklı tutulacağını belirtelim.

https://videocardz.com/press-release/amd-announces-ryzen-5000-mobile-series-ryzen-9-5900-ryzen-7-5800-desktop-cpus

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