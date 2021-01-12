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    Rakibine %35 fark atan Mobil Ryzen 5000 işlemciler duyuruldu, RDNA2 mobil geliyor

    AMD’nin merakla beklediğimiz mobil işlemcileri ve ekran kartları duyuruldu. Hacimli performans artışı sunacak Cezanne APU’ları çok sayıda iş ortağıyla dizüstülere gelecek.
    3 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Metehan Göktaş
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    Rakibine %35 fark atan Mobil Ryzen 5000 işlemciler duyuruldu, RDNA2 mobil geliyor
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    Kırmızı ekibin CES 2021 sunumunda beklendiği üzere mobil Ryzen seçenekleri detaylandı. Firma Zen 3 mimarisiyle mobilde de Intel’e şans tanımayacak.

    Zen 3-Zen 2 ortaya karışık: Ryzen 5000U

    7 nm üretim sürecinden geçen Ryzen 5000U işlemci ailesi resmiyet kazandı. İnce dizüstülere yönelik ilk 8 çekirdekli x86 işlemci olan Cezanne APU’ları Zen 3 mimarisi üzerinde yükseliyor.

    Rakibine %35 fark atan Mobil Ryzen 5000 işlemciler duyuruldu, RDNA2 mobil geliyor
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    AMD’nin tanıtımına göre tek şarjla 17.5 saate kadar genel kullanımın önünü açan APU’lar verimlilik konusunda bir hayli iddialı.

    Rakibine %35 fark atan Mobil Ryzen 5000 işlemciler duyuruldu, RDNA2 mobil geliyor
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    4.4 GHz’e ulaşabilen 8/16 Ryzen 7 5800U’nun performans verilerini paylaşan AMD’ye göre tasarım başlığında Core i7-1185G7’ye %39 fark atan yeni APU içerik üretiminde ise %18’lik payla işlemleri daha hızlı tamamlıyor.

    Rakibine %35 fark atan Mobil Ryzen 5000 işlemciler duyuruldu, RDNA2 mobil geliyor
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    HX serisi Ryzen APU'lar

    Zen 3 mimarili APU ailesinin performans kategorisinde ise Ryzen 9 5980HX ve Ryzen 9 5900HX tanıtıldı. 8 çekirdek 16 izlekli yapının 20 MB’lık toplam önbellekle desteklendiği yongalar 4.8 GHz’e ulaşabilirken 45 wattın üzerinde TDP’ye hükmedecek.

     

    Rakibine %35 fark atan Mobil Ryzen 5000 işlemciler duyuruldu, RDNA2 mobil geliyor
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    Rakibinden %35 hızlı Ryzen 9 5900HX

    AMD’nin iç testlerine göre Core i9-10980HK’yı oyunlarda %35’lik farkla geride bırakan Ryzen 9 5900HX oyun fiziği testlerinde üstünlüğünü %19’la korurken Cinebench R20’nin tek çekirdek testinde ise %13’lük payla önde yer almış.

    İlginizi Çekebilir Avatar Zen 3 mimarili Ryzen 5000H işlemcileri gün yüzüne çıktı

    Rakibine %35 fark atan Mobil Ryzen 5000 işlemciler duyuruldu, RDNA2 mobil geliyor
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    Açıklanmayan bir ekran kartıyla 1080p’de yapılan Horizon Zero Down testinde ise işlemci 100+ FPS sergilemeyi başarıyor.

    Rakibine %35 fark atan Mobil Ryzen 5000 işlemciler duyuruldu, RDNA2 mobil geliyor
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    İş ortakları

    Performans verileri pazara aranan rekabeti getireceğe benziyor. Bununla birlikte yüksek performansın yanında önemli bir başka başlıksa iş ortakları.

    Bu başlıktaki zayıflığı hissedilen AMD eksiklerini gidermekte kararlı. Ryzen 4000’de 100 mobil sistem üreticisiyle el sıkışan kırmızı ekip Ryzen 5000 ile birlikte sayıyı 150’ye çıkarmış durumda.

    Rakibine %35 fark atan Mobil Ryzen 5000 işlemciler duyuruldu, RDNA2 mobil geliyor
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    Önümüzdeki dönemde Zen 3 mimarili mobil işlemcilerin daha fazla seçenekle karşımıza çıkacağını söylemek mümkün. Üstelik ilk modeller önümüzdeki Şubat ayında bizlerle olacak.

    AMD mobil RDNA 2 mimarili kartlarla AAA kalitede 1440p'yi hedefliyor

    Lisa SU’nun sunumunu üstlendiği çevrim içi etkinliğin bir başka dikkat çeken başlığı ise mobil ekran kartları oldu. RDNA 2 mimarisinin dizüstülere de geleceğini bildiren CEO ayrıca 2 fanlı masaüstü kartı görseliyle RDNA 2 mimarili orta segment ekran kartları da müjdeledi. Tüm bunlar içinse içerisinde bulunduğumuz yılın ilk yarısı hedefleniyor.

    Rakibine %35 fark atan Mobil Ryzen 5000 işlemciler duyuruldu, RDNA2 mobil geliyor
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    3. nesil EPYC Milan işlemciler

    Tanıtımın kapanışı ise 3. nesil EPYC işlemcilerle yapıldı. Dünyanın en yüksek performanslı X86 sunucu işlemcileri olarak tanıtılan Zen 3 mimarili EPYC Milan işlemcileri AMD’ye göre maliyet konusunda da avantaja sahip olacak.

    Rakibine %35 fark atan Mobil Ryzen 5000 işlemciler duyuruldu, RDNA2 mobil geliyor
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    Ayrıca Bkz. "Intel Tiger Lake-H35 işlemcilerini lanse etti"

    120 ülkenin hava tahmin simülasyonu üzerinden 2x28 çekirdekli Xeon işlemcilerle kıyaslanan 2x32 çekirdekli EPYC Milan işlemcisi iç teste göre mavi ekibin çözümünü %68’lik hacimli bir dilimle geride bırakıyor.



    Kaynakça https://www.anandtech.com/show/16407/the-amd-ces-2021-keynote-a-live-blog-from-11am-et-8am-pt https://www.youtube.com/watch?v=sxTjfX9v8M0 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Elektrikli BMW iX3 Türkiye'de ön siparişe açıldı

    mmm_34

    kaç para ?

    7 saat önce
    TheJudgé

    yaw he he

    1 gün önce
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    absamet (sems sems) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sadece haberi okuyup iç geçirmeye geldim.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    1ses1 (hasan türk) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Erdi Donanımhaberden ayrıldı mı ?
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Anthony John Soprano (Burak ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunun Türkiye pazarına ürün olarak girişi seneyi bulur
    Yanıtla
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    1ses1 (hasan türk) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Erdi Donanımhaberden ayrıldı mı ?
    Yanıtla +4
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    Batuhan Gökçe LEGTN (Batuhan Gökçe) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    4000 serisi ile İntel'e tarihi bir fark attı mboil tarafta performans konusunda. 5000 nesilde bunu iyice yukarılara taşıyor AMD. 3000 serisinde ki rezil H serisi işlemcilerden sonra bunları görünce mutlu oluyorum. Umarım daha fazla üretici premium cihazlarında H serisi Ryzen'leri kullanılır.
    Yanıtla +3
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Diz üstü üreticileri, oyun motoru ve/veya oyun yapan firmalarla olan iletişim oldukça önemli.



    Bir diğer önemli nokta ise, tekelin önünü kesecek sürdürülebilir rekabetçi ortamı korumak. Bunu da artık kendi aralarında çözmeleri lazım. Oyun firmalarına para basıp benim karta göre oyun yaz, yok benim işlemcileri kullan falan gibi süreçlerin bitmesi lazım.
    Yanıtla +1
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    Mr.ED (Erman ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Onlar konuşur AMD yapar bizde cama ekmek banarak izleriz. Kimimiz i5 6400 ile kimizi fx 6300 ile kimimiz r5 1600 ile.......
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Bloodin 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Mr.ED
    i5-4570, o zamanların fiyat/performans şampiyonu olarak gösterilen H87 Fatality anakart ile halen daha yapamadığı iş yok, teklemeye başlarsa Ryzen'a geçilir.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Lisa abi yapmış gene şovunu.
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    Bloodin 2 sa. ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    "Abi" :D Ama haklısın, benim de abla demeye pek dilim varmıyor. Hayır sebep tek başına fiziksel görüntüsü de değil, başarısı dünya erkeklerinin %99'unu gölgede bıraktığından ve teknoloji dünyasına yön verdiğinden dolayı insanın ADAM GİBİ ADAM diyesi geliyor.
    Yanıtla +3
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    absamet (sems sems) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sadece haberi okuyup iç geçirmeye geldim.
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    sething (sething ) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) absamet
    türkiye de isen a haber izle mutlu ol.
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