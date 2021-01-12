Rakibine %35 fark atan Mobil Ryzen 5000 işlemciler duyuruldu, RDNA2 mobil geliyor

Tam Boyutta Gör

Kırmızı ekibin CES 2021 sunumunda beklendiği üzere mobil Ryzen seçenekleri detaylandı. Firma Zen 3 mimarisiyle mobilde de Intel’e şans tanımayacak.

Zen 3-Zen 2 ortaya karışık: Ryzen 5000U

7 nm üretim sürecinden geçen Ryzen 5000U işlemci ailesi resmiyet kazandı. İnce dizüstülere yönelik ilk 8 çekirdekli x86 işlemci olan Cezanne APU’ları Zen 3 mimarisi üzerinde yükseliyor.

Tam Boyutta Gör

AMD’nin tanıtımına göre tek şarjla 17.5 saate kadar genel kullanımın önünü açan APU’lar verimlilik konusunda bir hayli iddialı.

Tam Boyutta Gör

4.4 GHz’e ulaşabilen 8/16 Ryzen 7 5800U’nun performans verilerini paylaşan AMD’ye göre tasarım başlığında Core i7-1185G7’ye %39 fark atan yeni APU içerik üretiminde ise %18’lik payla işlemleri daha hızlı tamamlıyor.

Tam Boyutta Gör

HX serisi Ryzen APU'lar

Zen 3 mimarili APU ailesinin performans kategorisinde ise Ryzen 9 5980HX ve Ryzen 9 5900HX tanıtıldı. 8 çekirdek 16 izlekli yapının 20 MB’lık toplam önbellekle desteklendiği yongalar 4.8 GHz’e ulaşabilirken 45 wattın üzerinde TDP’ye hükmedecek.

Tam Boyutta Gör

Rakibinden %35 hızlı Ryzen 9 5900HX

AMD’nin iç testlerine göre Core i9-10980HK’yı oyunlarda %35’lik farkla geride bırakan Ryzen 9 5900HX oyun fiziği testlerinde üstünlüğünü %19’la korurken Cinebench R20’nin tek çekirdek testinde ise %13’lük payla önde yer almış.

İlginizi Çekebilir

Zen 3 mimarili Ryzen 5000H işlemcileri gün yüzüne çıktı

Tam Boyutta Gör

Açıklanmayan bir ekran kartıyla 1080p’de yapılan Horizon Zero Down testinde ise işlemci 100+ FPS sergilemeyi başarıyor.

Tam Boyutta Gör

İş ortakları

Performans verileri pazara aranan rekabeti getireceğe benziyor. Bununla birlikte yüksek performansın yanında önemli bir başka başlıksa iş ortakları.

Bu başlıktaki zayıflığı hissedilen AMD eksiklerini gidermekte kararlı. Ryzen 4000’de 100 mobil sistem üreticisiyle el sıkışan kırmızı ekip Ryzen 5000 ile birlikte sayıyı 150’ye çıkarmış durumda.

Tam Boyutta Gör

Önümüzdeki dönemde Zen 3 mimarili mobil işlemcilerin daha fazla seçenekle karşımıza çıkacağını söylemek mümkün. Üstelik ilk modeller önümüzdeki Şubat ayında bizlerle olacak.

AMD mobil RDNA 2 mimarili kartlarla AAA kalitede 1440p'yi hedefliyor

Lisa SU’nun sunumunu üstlendiği çevrim içi etkinliğin bir başka dikkat çeken başlığı ise mobil ekran kartları oldu. RDNA 2 mimarisinin dizüstülere de geleceğini bildiren CEO ayrıca 2 fanlı masaüstü kartı görseliyle RDNA 2 mimarili orta segment ekran kartları da müjdeledi. Tüm bunlar içinse içerisinde bulunduğumuz yılın ilk yarısı hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör

3. nesil EPYC Milan işlemciler

Tanıtımın kapanışı ise 3. nesil EPYC işlemcilerle yapıldı. Dünyanın en yüksek performanslı X86 sunucu işlemcileri olarak tanıtılan Zen 3 mimarili EPYC Milan işlemcileri AMD’ye göre maliyet konusunda da avantaja sahip olacak.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca Bkz. "Intel Tiger Lake-H35 işlemcilerini lanse etti"

120 ülkenin hava tahmin simülasyonu üzerinden 2x28 çekirdekli Xeon işlemcilerle kıyaslanan 2x32 çekirdekli EPYC Milan işlemcisi iç teste göre mavi ekibin çözümünü %68’lik hacimli bir dilimle geride bırakıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.