Rakibine %35 fark atan Mobil Ryzen 5000 işlemciler duyuruldu, RDNA2 mobil geliyor

Kırmızı ekibin CES 2021 sunumunda beklendiği üzere mobil Ryzen seçenekleri detaylandı. Firma Zen 3 mimarisiyle mobilde de Intel’e şans tanımayacak.
Zen 3-Zen 2 ortaya karışık: Ryzen 5000U
7 nm üretim sürecinden geçen Ryzen 5000U işlemci ailesi resmiyet kazandı. İnce dizüstülere yönelik ilk 8 çekirdekli x86 işlemci olan Cezanne APU’ları Zen 3 mimarisi üzerinde yükseliyor.
AMD’nin tanıtımına göre tek şarjla 17.5 saate kadar genel kullanımın önünü açan APU’lar verimlilik konusunda bir hayli iddialı.
4.4 GHz’e ulaşabilen 8/16 Ryzen 7 5800U’nun performans verilerini paylaşan AMD’ye göre tasarım başlığında Core i7-1185G7’ye %39 fark atan yeni APU içerik üretiminde ise %18’lik payla işlemleri daha hızlı tamamlıyor.
HX serisi Ryzen APU'lar
Zen 3 mimarili APU ailesinin performans kategorisinde ise Ryzen 9 5980HX ve Ryzen 9 5900HX tanıtıldı. 8 çekirdek 16 izlekli yapının 20 MB’lık toplam önbellekle desteklendiği yongalar 4.8 GHz’e ulaşabilirken 45 wattın üzerinde TDP’ye hükmedecek.
Rakibinden %35 hızlı Ryzen 9 5900HX
AMD’nin iç testlerine göre Core i9-10980HK’yı oyunlarda %35’lik farkla geride bırakan Ryzen 9 5900HX oyun fiziği testlerinde üstünlüğünü %19’la korurken Cinebench R20’nin tek çekirdek testinde ise %13’lük payla önde yer almış.İlginizi Çekebilir Zen 3 mimarili Ryzen 5000H işlemcileri gün yüzüne çıktı
Açıklanmayan bir ekran kartıyla 1080p’de yapılan Horizon Zero Down testinde ise işlemci 100+ FPS sergilemeyi başarıyor.
İş ortakları
Performans verileri pazara aranan rekabeti getireceğe benziyor. Bununla birlikte yüksek performansın yanında önemli bir başka başlıksa iş ortakları.
Bu başlıktaki zayıflığı hissedilen AMD eksiklerini gidermekte kararlı. Ryzen 4000’de 100 mobil sistem üreticisiyle el sıkışan kırmızı ekip Ryzen 5000 ile birlikte sayıyı 150’ye çıkarmış durumda.
Önümüzdeki dönemde Zen 3 mimarili mobil işlemcilerin daha fazla seçenekle karşımıza çıkacağını söylemek mümkün. Üstelik ilk modeller önümüzdeki Şubat ayında bizlerle olacak.
AMD mobil RDNA 2 mimarili kartlarla AAA kalitede 1440p'yi hedefliyor
Lisa SU’nun sunumunu üstlendiği çevrim içi etkinliğin bir başka dikkat çeken başlığı ise mobil ekran kartları oldu. RDNA 2 mimarisinin dizüstülere de geleceğini bildiren CEO ayrıca 2 fanlı masaüstü kartı görseliyle RDNA 2 mimarili orta segment ekran kartları da müjdeledi. Tüm bunlar içinse içerisinde bulunduğumuz yılın ilk yarısı hedefleniyor.
3. nesil EPYC Milan işlemciler
Tanıtımın kapanışı ise 3. nesil EPYC işlemcilerle yapıldı. Dünyanın en yüksek performanslı X86 sunucu işlemcileri olarak tanıtılan Zen 3 mimarili EPYC Milan işlemcileri AMD’ye göre maliyet konusunda da avantaja sahip olacak.
Ayrıca Bkz. "Intel Tiger Lake-H35 işlemcilerini lanse etti"
120 ülkenin hava tahmin simülasyonu üzerinden 2x28 çekirdekli Xeon işlemcilerle kıyaslanan 2x32 çekirdekli EPYC Milan işlemcisi iç teste göre mavi ekibin çözümünü %68’lik hacimli bir dilimle geride bırakıyor.
Kaynakça https://www.anandtech.com/show/16407/the-amd-ces-2021-keynote-a-live-blog-from-11am-et-8am-pt https://www.youtube.com/watch?v=sxTjfX9v8M0 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektrikli BMW iX3 Türkiye'de ön siparişe açıldı
kaç para ?
yaw he he
Bir diğer önemli nokta ise, tekelin önünü kesecek sürdürülebilir rekabetçi ortamı korumak. Bunu da artık kendi aralarında çözmeleri lazım. Oyun firmalarına para basıp benim karta göre oyun yaz, yok benim işlemcileri kullan falan gibi süreçlerin bitmesi lazım.