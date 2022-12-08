7 kişilik Dacia Jogger ön inceleme - Üçü bir arada otomobil!

7 koltuklu en ucuz otomobil olarak tanıtılan yeni Dacia Jogger'ın Iğdır'dan Kars'a uzanan Türkiye lansmanına katıldık ve aracı kısa da olsa test ederek deneyimlerimizi sizlere aktarmaya çalıştık.

DonanımHaber olarak 7 koltuklu Dacia Jogger'ın Iğdır'da düzenlenen Türkiye lansmanına katıldık. Burada Jogger'ı kısa da olsa deneyimleme şansı elde ettik ve ön inceleme niteliğinde bir çekim yaparak ilk izlenimlerimizi siz değerli izleyicilerimize aktarmaya çalıştık.

Bizim kullandığımız otomobil Dacia Jogger'ın Expression versiyonu. Otomobilde 16 inç alaşımlı jantlar, geri görüş kamerası ve ön koltuk ısıtma gibi opsiyonel olarak sunulan bazı donanımlar mevcut. Bu donanımlar seviyeye göre değişiklik gösteriyor. Araçtaki 1.0 litre TCe motor 110 hp güç ve 200 Nm tork üretiyor. Şanzıman olarak 6 ileri manuel tek seçenek. 2023'te 140 beygirlik tam hibrit versiyonla birlikte otomatik şanzıman gelecek.

Dış ve iç tasarım

Dacia Jogger, dışarıdan bakıldığında göze hoş gelen bir tasarıma sahip. Öndeki Y ışık imzalı gündüz LED'leri, yeni logonun yer aldığı panjur tasarımı, modüler tavan rayları ve arkada Volvo'yu anımsatan stop lambaları ilk bakışta dikkat çekiyor. Tasarımın dışında bagaj kapağı oldukça geniş ve açıldığında epey yüksekte kaldığı için rahat bir kullanım sunuyor. Yükleme eşiği de oldukça düşük olduğundan dolayı geniş bagajıyla eşya taşımak için pratik bir kullanım sunuyor.

İç tarafta ikinci ve üçünsü sıra koltuklar katlandığında tam düz bir zemin oluşmuyor. Ancak videoda gördüğünüz gibi koltukları dik bir şekilde öne dayadığınızda düz ve alçak bir zemin elde edebiliyorsunuz. Bu da biraz uğraş gerektiriyor ve işi acele olanlar için fazla pratik değil. Koltuklar kolay katlandığı için en arka sıraya erişim oldukça kolay. Bu alanda 180 cm boyumla baş mesafesi açısından hiç sorun yaşamadım. Ancak bacaklar için alan fazla olmadığından dizinizi epey kırmak zorunda kalıyorsunuz.

Dacia Jogger'ın ikinci sıra koltukları tiyatro düzenine sahip yani ön koltuklara göre daha yüksekte kalıyor. Kumaş kaplamalı koltukların konforu orta seviyede. Katlanabilirliği dışında herhangi bir ayarı yok. İkinci ve üçüncü sıra koltuklar için 12V güç çıkışları dışında sunulan herhangi bir detay da yok. Ön koltuklar oldukça şık ve yan destekleri oturan kişiyi güzel sarıyor. Bizim sürdüğümüz modelde bulunan orta kol dayamanın da yumuşak yapısı sayesinde rahat bir sürüş deneyimi sağladığını söylemek mümkün.

Sürüş deneyimi

Dacia Jogger, bir otomobilden fazlasını beklemeyenler için uygun bir araç. İç mekânda kalite hissiyatı tahmin edebileceğiniz üzere epey düşük. Konsol ve ön kapı içlerinin bazı kısımlarındaki yumuşak kumaş malzeme dışında dokunabileceğiniz tüm yüzeyler sert plastik malzemeden yapılmış. Hâl böyle olunca fazla titreşimli yollarda trim sesi alabiliyorsunuz. Üç silindirli motorun sesi içeriye fazla yansımıyor. İlk hızlanmalarda ise gaz pedalına yüklendiğinizde kulağa oldukça hoş gelen bir sesi var. 110 km/s hızdan sonra rüzgar sesini almaya başlıyorsunuz ancak pek rahatsız edecek düzeyde değil.

1.0 litre turbo motor, yokuş çıkarken dahi performans konusunda çok sıkıntı yaratmadı. Ancak ben otomobilde tek kişiydim ve lansman olduğu için kalabalık bir ailenin kullanacağı şekilde fazla ağırlıkla test etme şansım olmadı. 6 ileri manuel şanzımanın vites geçişleri kolay ve oranları uzun. Debriyaj pedalı da yumuşak olduğu için fazla yormuyor. Araçta start-stop sistemi mevcut. Debriyaja bastığınız anda motoru devreye sokarak görevini başarıyla yerine getiriyor. Jogger'ın aks mesafesi uzun, bu nedenle Sandero'ya göre daha konforlu bir uzun yol deneyimi sunuyor.

Dacia Jogger'ın içine oturduğunuzda keşke biraz daha kaliteli olsaydı diye içinizden geçiriyorsunuz. Giriş seviyesinde multimedya sistemi dahi yok. Üst seviyede bulunan 8 inç dokunmatik ekran da ara sıra ufak takılmalar yaşasa da genelde istediğiniz menüye kolayca geçmenizi sağlıyor. Arayüz ise yeni bir otomobil için biraz demode ve ses deneyimi orta düzey. Apple CarPlay desteği ise oldukça işlevsel.

Dacia Jogger ile ilgili bazı teknik detaylar

Uzunluk: 4547 mm

Genişlik: 1848 mm

Yükseklik: 1674 mm

Aks mesafesi: 2897 mm

Yerden yükseklik: 200 mm

Bagaj hacmi (min-maks): 212 - 2085 litre

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