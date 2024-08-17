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    Köprü ve otoyollara yine zam! Dünyanın en hızlı şarj olan otomobili - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde köprü ve otoyollara gelen ortalama yüzde 40'lık sürpriz zammı, dünyanın en hızlı şarj olan elektrikli otomobili Zeekr 007 gibi öne çıkan konuları değerlendirdik.

    Programımızın bu haftaki bölümünde köprü ve otoyollara gelen ortalama yüzde 40'lık sürpriz zammı, dünyanın en hızlı şarj olan elektrikli otomobili Zeekr 007 gibi öne çıkan konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    01:55 - Köprü ve otoyollara Ağustos zammı

    10:45 - Dünyanın en hızlı şarj olan otomobili Zeekr 007

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