Renault DUSTER 4x4 inceleme - Fiyat/performans dengesini koruyor mu?

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Türkiye'de satışa sunulan yeni Renault Duster lansmanı kapsamında 2 gün deneyimleme şansı elde ettiğimiz üçüncü nesil Duster ile ilgili izlenimlerimizi siz değerli izleyicilerimize aktarmaya çalıştık.

Türkiye'de satışa sunulan yeni Renault Duster lansmanı kapsamında 2 gün deneyimleme şansı elde ettiğimiz üçüncü nesil Duster ile ilgili izlenimlerimizi siz değerli izleyicilerimize aktarmaya çalıştık. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin.

Test edilen otomobil: Techno mild hybrid advanced 130hp 4x4

Fiyat: 1.751.900 TL

Video akışı:

00:00 - Giriş

00:27 - Dış tasarım

06:21 - Bagaj

08:02 - İç mekan (arka yaşam alanı)

11:00 - İç mekan (ön yaşam alanı)

14:20 - Test sürüşü/teknik bilgiler

23:40 - Duster güncel fiyatı

24:38 - Özet (artılar/eksiler)

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