Renault DUSTER 4x4 inceleme - Fiyat/performans dengesini koruyor mu?

Türkiye'de satışa sunulan yeni Renault Duster lansmanı kapsamında 2 gün deneyimleme şansı elde ettiğimiz üçüncü nesil Duster ile ilgili izlenimlerimizi siz değerli izleyicilerimize aktarmaya çalıştık. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin.
- Test edilen otomobil: Techno mild hybrid advanced 130hp 4x4
- Fiyat: 1.751.900 TL
Video akışı:
00:00 - Giriş
00:27 - Dış tasarım
06:21 - Bagaj
08:02 - İç mekan (arka yaşam alanı)
11:00 - İç mekan (ön yaşam alanı)
14:20 - Test sürüşü/teknik bilgiler
23:40 - Duster güncel fiyatı
24:38 - Özet (artılar/eksiler)