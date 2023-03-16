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    Togg T10X ön sipariş başvurusu nasıl yapılır? İşte şartlar ve ön sipariş bedeli

    Togg ön sipariş başvurusu nasıl yapılır? İşte T10X satın almak için Togg.com.tr online internet sitesinden veya Trumore uygulamasından yapmanız gerekenler ve Togg ön sipariş bedeli:
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    togg ön siparişe çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Yerli otomobil Togg T10X bugün ön siparişe açılıyor. Ön sipariş sürecini nasıl olacağı konusunda detaylı açıklama yapıldı. Adım adım Togg ön sipariş verme başvuru süreci ve çekiliş hakkında bilgi paylaşıldı.

    Togg ön sipariş bedeli

    Togg ön siparişleri 16-27 Mart tarihlerinde alınacak. Togg’un mobil uygulamasından ve togg.com.tr web sitesi üzerinden ön siparişe açılacak. Togg e-Cüzdan'ı ile 60 bin TL ön sipariş başvuru ücretini yatıranlar, çekilişe girmeye hak kazanacak. 28 Mart’ta yapılacak çekiliş sonucunda ön sipariş hakkı kazanan müşteriler belirlenecek.

    10 adımda Togg ön sipariş başvurusu 🔽

    togg t10x ön sipariş süreci Tam Boyutta Gör
    Togg T10X ön sipariş başvurusu vermek için yapmanız gerekenler şöyle:
    1. 2023 yılı içinde T10X sahibi olmak için çekilişe katılmak isteyenler, Togg.com.tr veya App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasından “Akıllı Cihaz Konfigüratörü”ne girip, cihazın donanım özelliklerini, teknik verilerini ve model fiyatlarını inceleyebilecek, diledikleri T10X versiyonunu seçip istedikleri gibi yapılandırabilecek.
    2. Kullanıcılar, seçtikleri versiyonun tasarımını, ‘Türkiye’nin Renkleri’yle 360 derece döndürerek inceleyip, dış renk seçeneğine karar verebilecek. Dilerlerse akıllı cihazın bulunduğu ortamı değiştirerek beğendikleri dış rengin T10X üzerinde güneşli bir havada nasıl göründüğünü de görebilecek.
    3. Dış rengi belirleyen kullanıcılar, bir sonraki adımda T10X’in jant seçenekleri arasından seçim yapıp, iç tasarımı keşfetmeye geçecek.
    4. Kullanıcılar, T10X’in geniş hacimli iç tasarımını yakınlaştırarak veya daha geniş bir açıdan görebilecek. Sonrasında da diledikleri opsiyonel donanımları ekleyip, lansmana özel avantajlı donanım paketlerinin detaylarını görüntüleyebilecek.
    5. Konfigürasyonu tamamlayanlar özet sayfasında detayları inceleyip son kontrollerini yapacak.
    6. Ön sipariş sözleşmesini inceleyip onaylayanlar ise ödeme aşamasına geçecek.
    7. Eğer kullanıcının daha önceden kurulu bir Trumore e-Cüzdanı varsa ve 60.000 bin TL bakiye yüklemişse ön ödemeyi tamamlayarak çekilişe katılma hakkı kazanacak ya da Trumore üzerinden Trumore e-Cüzdanını yaratıp 60.000 bin TL bakiyesini yükledikten sonra ön ödemeyi tamamlayarak, çekilişe katılma hakkı elde edecek.
    8. Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra, dijital çekiliş 28 Mart tarihinde noter huzurunda çekilecek. Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi çekiliş öncesinde Togg tarafından yayınlanacak. Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak. 
    9. Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.  
    10. Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.

    Kaynakça https://www.togg.com.tr/order https://play.google.com/store/apps/details?id=com.togg.toggmobile https://apps.apple.com/tr/app/trumore/id1610978415?l=tr
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    belen1998 1 saat önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 saat önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

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    ugah6aiw 21 saat önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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