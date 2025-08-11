Yeni Citroen Ami Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

|Versiyon
|Fiyat
|Nakit İndirimli Fiyat
|Yeni Ami
|539.900 TL
|499.900 TL
|Yeni Ami Buggy
|579.900 TL
|539.900 TL
Yenilenen Ami’nin ön tarafı artık daha yalın ve dinamik iken ön camın altında kapsülün bulunduğu eğimli bir bölüm markanın yeni logosunu sergiliyor ve dikey bir alana doğru uzanıyor. Yeni Ami, tasarımını daha tanımlanabilir hale getiren yeni ön ve arka tampon tasarım detaylarına da kavuşuyor. Göz kapaklarını andıran siyah bir tasarımla çevrelenen farlar, ön camın tabanından yukarı doğru yükselerek yeni ve daha etkileyici bir bakış sunuyor.
Yeni Citroen Ami'de teknik açıdan herhangi bir değişiklik yok. 6 kW güç üreten bir motor ve 5.5 kWsa kapasiteli bir batarya ile donatılan Ami, tek şarjla 75 kilometreye kadar yol alabiliyor. Aracın maksimum hızı ise 45 km/s ile sınırlı. Dört tekerlekli motosiklet kategorisine giren Citroen Ami, 16 yaşından itibaren B1 ehliyetine sahip herkes için uygun bir çözüm olarak öne çıkıyor. Bu da onu gençler için pratik bir ulaşım aracı yapıyor.
