    Yeni Citroen Ami Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Citroen Ami’nin yenilenen ön ve arka tasarımında farlar artık göz kapaklarını andıran siyah bir çerçeveye sahip. Minik elektriklinin teknik özelliklerinde ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

    Yeni Citroen Ami Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Citroen, ilk kez 2024 Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtımını gerçekleştirdiği yeni Ami’yi Türkiye’de nakit indirimli 499.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sundu. Bu yıl beşinci yaşını kutlayan Ami, küresel pazarda şimdiye kadar 70 bin adedin üzerinde sattı.

    Yeni Citroen Ami fiyat listesi💸(Ağustos 2025)
    Versiyon Fiyat Nakit İndirimli Fiyat
    Yeni Ami 539.900 TL 499.900 TL
    Yeni Ami Buggy 579.900 TL 539.900 TL

    Yenilenen Ami’nin ön tarafı artık daha yalın ve dinamik iken ön camın altında kapsülün bulunduğu eğimli bir bölüm markanın yeni logosunu sergiliyor ve dikey bir alana doğru uzanıyor. Yeni Ami, tasarımını daha tanımlanabilir hale getiren yeni ön ve arka tampon tasarım detaylarına da kavuşuyor. Göz kapaklarını andıran siyah bir tasarımla çevrelenen farlar, ön camın tabanından yukarı doğru yükselerek yeni ve daha etkileyici bir bakış sunuyor.

    Yeni Citroen Ami Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yüksekte konumlandırılan farlar, Ami’ye yeni bir ifade ve imaj kazandırıyor. Bu iki far, geniş bir gülümsemeyi andıran kabartmalı yeni bir kapsülle birbirine bağlanarak Ami'nin neşeli ve eğlenceli görüntüsünü güçlendiriyor. Bu da Ami’nin genel tasarımını tamamlıyor. Önceki nesle kıyasla, tamponun alt bölümü daha az yuvarlak ve daha güçlü bir tasarıma sahip. Bu unsurlar, Ami'nin genişlik algısını artırırken, yolda daha dikkat çekici görünmesini sağlıyor ve aynı zamanda oyuncu karakterini güçlendiriyor.

    Yeni Citroen Ami'de teknik açıdan herhangi bir değişiklik yok. 6 kW güç üreten bir motor ve 5.5 kWsa kapasiteli bir batarya ile donatılan Ami, tek şarjla 75 kilometreye kadar yol alabiliyor. Aracın maksimum hızı ise 45 km/s ile sınırlı. Dört tekerlekli motosiklet kategorisine giren Citroen Ami, 16 yaşından itibaren B1 ehliyetine sahip herkes için uygun bir çözüm olarak öne çıkıyor. Bu da onu gençler için pratik bir ulaşım aracı yapıyor.

    donanimhabercom Instagram

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    Müştemilat Bey 10 saat önce

    Hala bir BF4 degil su anda. Zamanla duzeltir-gelistirirler diye umuyorum.

    B
    Berringer 1 gün önce

    Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor

