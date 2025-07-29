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    Elektrikli Alpine A290, Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

    Yaklaşık 4 metre uzunluğuyla kompakt bir tasarıma sahip olan beş kapılı Alpine A290, dış tasarımında ve iç mekânında taşıdığı sportif detaylarla Alpine DNA’sını pistlerden şehir içine taşıyor.

    İkizi Renault 5 ile 2025 yılında Avrupa’da Yılın Otomobili seçilen Alpine A290, 1.965.000 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuldu. GT ve GTS versiyonlarıyla Türkiye yollarına çıkan Alpine A290, Alpine ruhunu yarış pistlerinden şehrin sokaklarına taşıyan ve daha geniş kitlelere ulaştıran önemli bir model olarak konumlanıyor.

    Alpine A290, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Alpine A290 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    AmpR Small platformu üzerinde geliştirilen Alpine A290, 4 metreden kısa olan kompakt bir şehir otomobili olmasına rağmen, sahip olduğu gövde oranlarıyla kaslı bir hot-hatch görünümü sergiliyor. Ralli otomobillerini anımsatan X desenli farları, geniş çamurluklar ve onları vurgulayan gövde rengi kenarlara sahip yan marşpiyeller, alüminyum veya belirli versiyonlarda standart olarak mat mavi tavan çizgileri ve ince düşünülmüş diğer birçok detay; A290’ın dış tasarımına güçlü bir ifade kazandırıyor.

    Ön kısımda Alpine yazısı yer alırken; özel spor tamponda tipik bir kar tanesi motifi bulunuyor. Ayrıca elektrikli menzili en üst düzeye çıkaracak aerodinamik faktörler, A290’a özenle entegre edilmiş durumda. Alpine A290, yeni Alpine Mavi de dâhil olmak üzere dört gövde rengi içeriyor. Ayrıca Yıldız Siyah, Sedef Beyaz ve Saten Mineral Gri renklerinde de sunuluyor.

    5 koltuklu ve 5 kapılı A290, 326 litrelik bir bagaja sahip. Kokpit, Deep Mavi renk seçeneğiyle Alpine dünyasına özgü sportif bir görünüm sergiliyor. Nappa deri ile kaplı üç kollu spor direksiyon simidinin solunda bulunan ve şarj için rejenerasyon seviyesini ayarlayan RCH butonu, sağında bulunan çeşitli sürüş modları ve kırmızı OV sollama butonu; Formula 1 dünyasından ilham alan özelliklerle A290’ı farklı bir boyuta taşıyor.

    Yeni Alpine A290 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    10,1 inç Alpine Portal multimedya ekranı ve fiziksel klima kontrolleri; sürücünün gözlerini yoldan ayırmadan kontrol edebilmesini sağlayacak ergonomiyle tasarlandı. Çevre dostu malzemelerden üretilen döşemeler, sürdürülebilirliğe olan bağlılığı yansıtıyor. GTS versiyonunda koltuklar, ön konsol ve kapı panelleri Deep Mavi ve Eevee Gri renk Nappa deri ile kaplandı. Deri koltuk başlıklarına Alpine kabartması, koltuk sırtlığının ortasına ise A290 logosu işlendi.

    Alpine A290, standart olarak 380 km’ye kadar WLTP menzili sağlayan 52 kWsa batarya ile sunuluyor. A290’ın 100 kW DC hızlı şarj sistemi ile batarya, %15’ten %80 şarja 30 dakikada ulaşabilirken, 15 dakika şarj ile de 150 km’ye kadar WLTP menzil sağlıyor. AC şarj noktasında ise entegre 11 kW şarj cihazı ile %10’dan %80’e 3 saat 20 dakika şarj etmek yeterli oluyor. Şarj cihazı, V2L (araçtan cihaza) işlevine olanak sağlayan çift yönlü kullanım özelliğini de içeriyor.

    Segmentinin en iyi performans seviyesine sahip otomobillerden biri olan Alpine A290, sahip olduğu 220 HP’ye kadar güç, 300 Nm tork ve 1.479 kg ağırlığı ile 0-100 km/s hızlanmasını sadece 6,4 saniyede gerçekleştiriyor. 10,2 metre dönüş çapı ile günlük kullanım kolaylığı sağlıyor.

    Yeni Alpine A290 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Alpine A290’ın motoru GT versiyonunda 180 HP, GTS versiyonunda ise 220 HP olmak üzere iki farklı güç seviyesine sahip. Kademeli hızlanma pedalı tepkisi, elektromotorunun yüksek güç ve tork seviyelerine rağmen A290’ı kontrolü kolay bir spor otomobile dönüşmesini sağlamak için ayarlandı. Ayrıca çekiş gücünü en üst düzeye çıkarmak amacıyla gelişmiş tork yönetim sistemi “Alpine Torque Technology” geliştirildi.

    Alpine ekipleri, elektrikli bir otomobil olduğu için doğal motor sesi barındırmayan A290 için farklı frekans ve yoğunluklarda iki farklı “Alpine Sürüş Sesi” oluşturdu. İlk ses olan Alternatif Ses, günlük kullanım için tasarlanan hafif, sportif bir ton sunuyor. İkinci ses olan Alpine Sesi ise A290’a uygun benzersiz bir sportif ses deseni ile sürüş aşamalarını yapılandırmaya yardımcı oluyor. Sesler, A290 için özel olarak tasarlanan Devialet ses sistemi aracılığıyla yayılıyor.

    A290’ın 26 adede varan sürüş destek sistemi (ADAS); geri manevrada otomatik acil durum freni, acil durum şerit düzeltmesi, güvenli yolcu çıkışı ve sürücünün dikkatini izleme özelliklerini de içeriyor.

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