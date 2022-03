Makyajlı Volkswagen T-Roc Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör

Yeni T-Cross ve Taigo modellerinin ardından makyajlı Volkswagen T-Roc da Türkiye'ye geldi. Yeni T-Roc fiyat listesi 644 bin 400 TL’den başlıyor. 1.5 litre TSI 150 PS 7 ileri DSG motor seçeneği ve 3 farklı donanım paketiyle tercih edilebilen T-Roc, mart ayından itibaren Volkswagen Yetkili Satıcılarında yerini alıyor.

Makyajlı Volkswagen T-Roc özellikleriyle neler sunuyor?

Yeni Volkswagen T-Roc’un dikkat çekici ön bölümü, A sütunlarından başlayarak tavan boyunca C sütunlarına kadar uzanan hokey çubuğu benzeri tasarımındaki krom çerçeveli uzun silueti ve güçlü arka kısmıyla heyecan uyandıran bir görünüm sergiliyor. Ayrıca, yerden yüksek yapısı, uzun aks mesafesi, kısa ön ve arka gövde çıkıntıları T-Roc’a dinamik bir boyut kazandırıyor.

Yeni T-Roc’ta LED farlar, LED gündüz sürüş farları ve koyu kırmızı LED stop lambaları standart olarak sunuluyor. Style ve R-Line donanım seviyelerinde ise Volkswagen'in üst segment modellerinden aşina olduğumuz IQ.LIGHT, LED Plus farları görüyoruz. Opsiyonel olarak sunulan IQ.LIGHT LED Matrix farların her bir far modülünde 24 LED hüzmesi bulunuyor. Bu sistem, farklı sürüş ve hava koşullarına uyarlanarak, yolu optimum şekilde aydınlatıyor.

IQ.LIGHT LED Matrix farlar ile birlikte uzun hüzme içerisinde akıllı şekilde geçiş yapan ve böylece karşıdan gelen diğer sürücülerin rahatsız olmasını engelleyen Dinamik Uzun Far Asistanı fonksiyonu da isteğe bağlı olarak alınabiliyor. Yeni T-Roc’ta, ayrıca ön radyatör ızgarasında ışık şeridi, yeni tasarım kayar sinyalli ve animasyon özelliğine sahip arka LED Stop lambaları opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

Yeni 2022 Volkswagen T-Roc fiyat listesi Versiyon Donanım Fiyat T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Life 644.400 TL T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Style 706.700 TL T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line 773.000 TL

Ascot Gri, Pirit Gümüş, Mercan Kırmızı, Petrol Mavisi ve Yarış Mavisi olmak üzere 5’i yeni 9 gövde rengi arasından tercih yapacak müşteriler, 16 ile 19 inç arasında değişen 8 farklı alüminyum alaşım jant ile otomobillerini kişiselleştirebiliyorlar.

Yeni yumuşak ön panel tasarımı ve yeni ön konsol T-Roc’un iç mekan kalitesini artırmış ve her zamankinden daha modern bir hale getirmiş. Gösterge paneliyle aynı yükseklikte konumlandırılan merkezi bilgi-eğlence sistemi ekranı, gelişmiş bir ergonomi seviyesi sunuyor. Standart olarak sunulan çok fonksiyonlu yeni deri direksiyon simidine ek olarak standart olarak bulunan bilgi ve eğlence sistemi, App-Connect ve Climatronic, dokunmatik kontroller ve “touch sliderlar” ile kumanda ediliyor.

Yeni T-Roc’ta 8 inç boyutundaki renkli dokunmatik bilgi ve eğlence ekranı standart olarak sunuluyor. Kompakt SUV, Life donanımında 8 inç boyutunda, Style ve R-Line donanımlarında 10,25 inçe kadar çıkan dijital gösterge paneli ile sunuluyor.

Güncellenen crossover'da kaliteli kumaş kapı döşemeleri standart olarak bulunuyor. Style ve R-Line donanım seviyelerinde ise kapı döşemeleri ve kol dayamalar deri kaplanıyor ve dikişlerle zenginleştiriliyor. Style donanım seviyesinde ArtVelours/kumaş döşeme koltukları dikkat çekiyor. R-Line ile birlikte, hem sürücü hem de ön yolcu koltukları, R logolu koltuklara dönüşüyor ve ayrıca isteğe bağlı olarak Nappa deri döşeme veya R logolu premium spor koltuklar ile birlikte alınabiliyor.

Yeni T-Roc; beş kişilik geniş iç mekanı, yükseltilmiş oturma pozisyonu ve 445 litrelik bagaj hacmiyle tüm ihtiyaçları karşılayan bir SUV olarak yeniden karşımıza çıkıyor.

Yeniden yapılandırılan donanım stratejisi

Yeni T-Roc, yeniden düzenlenen donanım seviyeleriyle kişisel zevklere kolay bir şekilde uyum sağlıyor. Kompakt SUV, Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de artık yeni yapılandırılan Life, Style ve R-Line olmak üzere 3 farklı donanım paketiyle satışa sunuluyor.

Life donanım paketinde; LED farlar ve LED gündüz sürüş farları, koyu kırmızı LED stop lambaları, 16 inç Chester alüminyum alaşımlı jantlar, otomatik katlanır yan aynalar

siyah tavan rayları, 8 inç dijital gösterge paneli, 8 inç renkli dokunmatik ekran, çok fonksiyonlu deri direksiyon, App-Connect, önde ve arkada çift USB girişi, dokunmatik klima ‘’Climatronic’’ ve Park Asistanı gibi zengin bir ekipman listesi standart olarak sunuluyor.

Style donanım seviyesinde ise Life paketine ek olarak; LED Plus Farlar, 17 inç Johannesburg alüminyum alaşımlı jantlar, gümüş tavan rayları, ön sis farları ve statik viraj aydınlatması, karartılmış arka ve arka yan camlar, 10,25 inç dijital gösterge paneli, ısıtmalı ön koltuklar, ambiyans aydınlatma ve geri görüş kamerası standart olarak bulunuyor.

R-Line seviyesinde ise sportif dış ve iç tasarım özellikleri vurgulanıyor. 17 inç Valencia alüminyum alaşımlı jantlar, panoramik cam tavan, egzoz formunda ilave krom çıtalar,

ArtVelours/Kumaş R-Line koltuk döşemesi, çok fonksiyonlu dokunmatik, spor deri direksiyon, direksiyon üzerinde DSG Vites kumandaları, paslanmaz çelik pedallar, R-Line logolu marşpiye kaplamaları benzersiz ve çarpıcı sportif detaylar arasında yer alıyor.

Ayrıca, Style ve R-Line donanım seviyelerinde “Black Style” tasarım paketi de tercih edilebiliyor. Bu paket ile birlikte dış tasarımda ve içeride uygulanan siyah tasarım öğeleri otomobile daha zarif ve sportif bir görünüm sağlıyor.

