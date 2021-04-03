Cupra Formentor Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör

Seat'ın kendi bünyesinde bağımsız bir marka olarak yarattığı Cupra sonunda Türkiye'ye giriş yaptı. Türkiye'de satışa sunulan ilk model Cupra Formentor oldu. Cupra Formentor fiyatı 490.000 TL'den başlıyor. Bunun yanı sıra Cupra Leon ve Cupra Ateca'nın fiyatı da açıklandı.

Cupra Formentor özellikleri

İsmini İspanya’nın Mayorka adasındaki sarp kayalıklardan oluşan Formentor burnundan alan model, sadece Cupra markasına özel olarak geliştirilen ilk model. Cupra Formentor 4.446 mm uzunluğu, 1.839 mm genişliği ve 1.520 mm yüksekliğiyle araç içinde tüm yolcular için yeterli yükseklik sağlarken 2.679 mm'lik dingil mesafesi arka koltuktaki yolcular için geniş bacak mesafesi bırakıyor. 450 litreye varan (4Drive versiyonu için 420 litre, eHybrid versiyonlar için 345 litre) bagaj kapasitesiyle de pratik bir seçenek olduğunu gösteriyor.

Ayrıca Bkz. "2021 Mart otomobil satışlarında Volkswagen zirvede"

Full LED mercekli ön farlarla dikkat çeken model yuvarlak şekilli sis farları ile faklı bir duruş sergiliyor. Hem şık, hem güçlü tasarım, dinamik LED arka sinyal lambalarıyla sürdürülüyor. Araca görsel bir genişlik kazandıran ve modern bir görünüm oluşturmakla kalmayıp, aracın dikkat çekmesine yardımcı olan uçtan uca uzanan “Infinite LED” arka farlar ile güçlü tasarım tamamlanıyor.

İlginizi Çekebilir

MG ZS EV elektrikli SUV Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

10,25” Dijital gösterge panelinden ihtiyaç olunan tüm bilgilere kolaylıkla erişilebiliyor. CUPRA modelleri için özel olarak geliştirilen spor görünüm, sürücünün hız ve devirleri daha net bir şekilde görmesine olanak tanıyor. CUPRA Formentor'da standart olarak sunulan geniş 12” multimedya ekranı ilk bakışta göze çarpıyor. Ayrıca müşterilerin iletişimde kalmasını ve dijital hayatlarını araca kolaylıkla taşıyabilmesini sağlayan Full Link teknolojisi de standart olarak Formentor’da yer alıyor.

Tam Boyutta Gör

Son olarak CUPRA Formentor, standart olarak (eHybrid harici) sunulan BeatsAudio ses sistemiyle kullanıcılarına en iyi müzik tecrübesini yaşatmayı amaçlıyor. Bu ses sistemi, 350W güce sahip amfi, üstün kaliteli 10 hoparlör ve bagajda bulunan bir subwooferdan oluşuyor.

Ön bölge asistanı, acil durum çağrı sistemi (e-call), orta bölümde bulunan merkezi hava yastığı dahil toplam 7 hava yastığının yanı sıra, şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici, kör nokta tespit sistemi, yarı otonom seyahat asistani gibi özellikleri ile segmentinin en güvenli otomobillerinden biri olan Formentor Euro NCAP’in zorlu güvenlik testlerinden de 5 yıldız alarak geçmeyi başardı. Test sonuçlarına göre, yetişkin, yolcu ve yaya koruma olmak üzere her kategoride yüksek notlar alarak segmentinin en güvenli araçlarından biri olduğunu kanıtladı.

Formentor, 1.5 TSI 150 beygir DSG versiyonuna ek 2.0 TSI 310 beygir DSG 4Drive ve 205 ile 245 beygir güç seçenekleri olan 1.4 eHybrid (PHEV) versiyonlarıyla satışa sunuluyor. Serinin 310 beygir güç üreten en güçlü versiyonunda Cupra markasının DNA'sı en üst düzeyde yansıtılıyor.

Formentor serisi iki kategoriye ayrılıyor: Motor gücü 245 beygir ve üstünde olanlar Cupra Formentor VZ olarak adlandırılıyor. İspanyolca “Veloz” ifadesinin kısaltması olan VZ, hızlı veya çabuk anlamına geliyor.

Cupra modelleri 5 farklı noktada satışta

Yüksek performanslı CUPRA modelleri İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da toplam 5 satış noktasında satışa sunuluyor. Doğuş Otomotiv güvencesi ile satışa sunulan CUPRA modelleri, Doğuş Oto Maslak, Avek Tekstilkent, Vosmer İzmir, Doğuş Oto Çankaya ve Doğuş Oto Bursa’daki SEAT showroomları içerisinde oluşturulan özel bölümlerde müşterilerin beğenisine sunuluyor. Tamamen CUPRA markası için geliştirilmiş ilk model olan Formentor’un yanı sıra CUPRA Ateca ve CUPRA Leon modelleri de özel sipariş ile satılacak.

Cupra Formentor fiyat listesi şöyle:

Versiyon Fiyat CUPRA Formentor 1.5 TSI 150 HP DSG 490.000 TL CUPRA Formentor VZ 2.0 TSI 310 HP DSG 4Drive 860.000 TL CUPRA Formentor 1.4 eHybrid 205 HP DSG 700.000 TL CUPRA Formentor VZ 1.4 eHybrid 245 HP DSG 760.000 TL

Cupra Leon ve Ateca fiyatları şöyle:

Model Fiyat CUPRA Leon 1.4 eHybrid 245 HP DSG 700.000 TL CUPRA Ateca 2.0 TSI 300 HP DSG 4Drive 860.000 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.