720p video kaydedebilen medya oynatıcı; RAmos T7+

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RAmos T7+ kişisel medya oynatıcı

Çinli üreticiler mobil kullanıcılara yeni alternatifler sunmaya devam ediyorlar. Çeşitli mobil çözümler sunan RAmos, T7 model isimli medya oynatıcısını geliştirerek T7+ model isimli yeni medya oynatıcısını duyurdu.

T7+'nın en çok göze çarpan özelliklerinden biri 1.3 MP CMOS kamerasıyla 720p boyutunda video kaydedebilmesi. Bu konuda dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise cihazın bu videoları MPEG-4 AVC olarak da bilinen H264 codecini kullanan MP4 formatında kaydetmesi. Ürün, 4.3 inç boyutunda 800 x 480 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip. 720p yanında 1080p boyutundaki videoları da oynatabilen T7+, bu videoların, ekranı yanında HDMI çıkışı ile yine bu çıkışa sahip TV'lerde de izlenebilmesine olanak tanıyor. T7 modeline göre daha uzun batarya ömrü(kullanım ile 6 saate kadar), daha hızlı USB ve daha akıcı video oynatımı gibi geliştirmelere de sahip olan ürün MPG, FLV, VOB, RMVB, AVI, MKV, VC-1'de dahil olmak üzere birçok güncel video formatına destek veriyor. RAmos'un yeni T7+ medya oynatıcısının hangi tarih ve ne kadar fiyat ile piyasada olacağına dair bilgi bulunmuyor.

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RAmos T7+ arka panel görünümü