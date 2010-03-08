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720p video kaydedebilen medya oynatıcı; RAmos T7+

RAmos, T7'yi güncelleyerek 720p video kaydedebilen medya oynatıcı T7+'yı duyurdu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Haber Editörü
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720p video kaydedebilen medya oynatıcı; RAmos T7+
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RAmos T7+ kişisel medya oynatıcı

Çinli üreticiler mobil kullanıcılara yeni alternatifler sunmaya devam ediyorlar. Çeşitli mobil çözümler sunan RAmos, T7 model isimli medya oynatıcısını geliştirerek T7+ model isimli yeni medya oynatıcısını duyurdu.

T7+'nın en çok göze çarpan özelliklerinden biri 1.3 MP CMOS kamerasıyla 720p boyutunda video kaydedebilmesi. Bu konuda dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise cihazın bu videoları MPEG-4 AVC olarak da bilinen H264 codecini kullanan MP4 formatında kaydetmesi. Ürün, 4.3 inç boyutunda 800 x 480 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip. 720p yanında 1080p boyutundaki videoları da oynatabilen T7+, bu videoların, ekranı yanında HDMI çıkışı ile yine bu çıkışa sahip TV'lerde de izlenebilmesine olanak tanıyor. T7 modeline göre daha uzun batarya ömrü(kullanım ile 6 saate kadar), daha hızlı USB ve daha akıcı video oynatımı gibi geliştirmelere de sahip olan ürün MPG, FLV, VOB, RMVB, AVI, MKV, VC-1'de dahil olmak üzere birçok güncel video formatına destek veriyor. RAmos'un yeni T7+ medya oynatıcısının hangi tarih ve ne kadar fiyat ile piyasada olacağına dair bilgi bulunmuyor.

 

720p video kaydedebilen medya oynatıcı; RAmos T7+
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RAmos T7+ arka panel görünümü


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stradivardi 9 yıl
sensör boyutu çok küçük olmasına rağmen bazı fotograf makinaları çok güzel 720p çekiyor bu cihazda komponentleri kalitesiz değilse eminim güzel bi çekim yapar tabi yeterli ışıkta
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einhander 9 yıl
cok guzel cıhazlar suruyorlar pıyasaya
bu tarz cıhazlara bırde gps ozellıgı ekleseler harıka olur bence
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Public_Enemy 9 yıl
Görünen o ki, yakın gelecekte oyun konsolları oyun işini, medya oynatıcılarda multimedia işini üstlenecek, geriye kalan, iş ile ilgili mail, ofis vs.. işleride cloud ortamına kayacağı için, bugünkü pc'lerden daha zayıf donanımlı, direkt internet cihazları ile görülebilicek, bu tabloda bugünkü anladığımız anlamdaki pc'lere pek bir yer kalmıyor, zaten düşük işlem güçlü, ucuz ve kücük atom platformu, mini pc vs.. kavramı o yüzden bu kadar tutuldu.
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Momo-Oz 9 yıl
Birleşmiş MEdya oynatıcılar hava geçmiyor aradan , Alınmayacak eşya yoktur sen haber ver paradan
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TELESCOPE 9 yıl
para, para, para, evet üründe çok zarif görünüyor beyaz renkle
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