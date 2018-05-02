7500TL'e 109" 278cm 4K HDR deneyimi | BenQ W1700 4K HDR Projeksiyon inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
BenQ'nun boyutları ve fiyatıyla en alınası 4K HDR projeksiyonlar arasına giren atom karıncası W1700 testte. Şu sıralar evde sinema ve oyun deneyimi için dev bir ekran arayışınız varsa video size göre
BenQ W1700 4K HDR Projeksiyon sahip olduğu özellikler yanında fiyatıyla da fark yaratıyor. Piyasadan bulunabilecek en küçük kasalı 4K HDR Projeksiyonlardan biri olan W1700, fiyatıyla da en alınası olanlardan biri.
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bu cihaza 2000 tl vermem 30000 tl + perde
diyelim ki lamba 3 yıl sonra bitti lamba fiyatı 2000 - 5000 tl olursa ne olacak
siyah kalitesi berbat ötesi berbat siyah kalitesi yüzünden IPS LG tv almadım bu çöpe kimse para vermez
TL'ye olacak o.