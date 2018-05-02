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7500TL'e 109" 278cm 4K HDR deneyimi | BenQ W1700 4K HDR Projeksiyon inceleme

1 yıl
8,6b
2
Projeksiyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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BenQ'nun boyutları ve fiyatıyla en alınası 4K HDR projeksiyonlar arasına giren atom karıncası W1700 testte. Şu sıralar evde sinema ve oyun deneyimi için dev bir ekran arayışınız varsa video size göre
BenQ W1700 4K HDR Projeksiyon sahip olduğu özellikler yanında fiyatıyla da fark yaratıyor. Piyasadan bulunabilecek en küçük kasalı 4K HDR Projeksiyonlardan biri olan W1700, fiyatıyla da en alınası olanlardan biri.
 

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bjkyener 1 yıl en beğenilen
çöp gider oled tv alır keyfime bakarım
bu cihaza 2000 tl vermem 30000 tl + perde
diyelim ki lamba 3 yıl sonra bitti lamba fiyatı 2000 - 5000 tl olursa ne olacak
siyah kalitesi berbat ötesi berbat siyah kalitesi yüzünden IPS LG tv almadım bu çöpe kimse para vermez
çöp gider oled tv alır keyfime bakarımbu cihaza 2000 tl vermem 30000 tl + perdediyelim ki lamba 3 yıl sonra bitti lamba fiyatı 2000 - 5000 tl olurs...
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Slaved by makarna 1 yıl
TL'e değil

TL'ye olacak o.
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Elsa 1 yıl
Vay be 2 bin dolar bile değil, ortalama bir Türk vatandaşının 4 aylık maaşına eşit.
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sir_recep 7 ay
Resimler üzerinden çok fazla mesaj aldım sonrasında bir vidyo çekmiştim. Boya kodu da vidyo da bulunuyor. Ben TV yi çok fazla izlemiyorum. Yere indiriyorum akşam geldiğimde gündüz ünitenin üstüne geri koyuyorum. Daha önce TV nin önüne inen ünite ve motorlu perdem vardı kiracıyken her gittiğim yerde duvara çok delik açıyorum diye vazgeçmiştim. Direk duvara yansıtmak hem boyut olarakta sınır olmadığından daha iyi geldi bana. Kendi evim olduğunda çok daha güzel şeyler var tabi kafamda.
Vidyo linki
Projeksiyon ünitemin linki
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dostum kertenkele 1 yıl
Fhd de ses sadece bende mi kayıyor
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DH Misafiri 1 yıl
(Projeksiyon Cihazi == Projektor)
Mesut Bey bazi yerlerde 'projeksiyon', bazi yerlerde 'projeksiyon cihazi' ibaresini kullaniyor.
Keske projektor deyip gecseydi. Zira urune projeksiyon demek dogru degil.
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konsoldede 1 yıl
yolda bulsam almam
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kayamtky 1 yıl
Aydınlık ortamda projeksiyonla daha iyi görüntü seyretmek isteyen arkadaşlar bu linki inceleyebilir: forum.donanimhaber.com/...
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fotifoti 1 yıl
xiaomi laser mi bekliyorum :)
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maximus8282 1 yıl
Sinemalarda bile projeksiyon sisteminden vazgeçilmeye başlandı. Geliştireceklerse holograma yönelik progjeksiyona yönelsinler. Bu tarz sistemler giderek azalacak. Zaten duvar boyası şeklinde TV'ler bile üretilmeye başlanacak.
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boyutdijital 1 yıl
arkadaşlar,
İnceleme videosunda projeksiyon cihazı (seçilen görüntü modundan veya ışıklardan olabilir) aslında olduğundan sönük çıkmış.
İlgili arkadaşların mutlaka Beşiktaş'taki demo odamızda BenQ W1700 ürünü görmeye gelmelerini tavsiye ediyoruz. bu cihazları kullanırken video içeriği kadar renk kalibrasyonu da önemli. 4K pixel shift ayarı ve doğru gamma modu seçilmezse görüntü çok kötü olabiliyor.
aşağıda bir müşterimize verdiğimiz BenQ W1700 ve ALR Perde fotoğraflarını görebilirsiniz. 120" genişlikte bu kalitede başka bir cihaz yada TV en azından bu fiyata yok.
boyutdijital.com/...
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ULYSES 1 yıl boyutdijital
Bu alr perde oldukça koyu göründü bana. Bende 120" specta kontrast gri var. Bu perdenin ışık performansı daha iyi midir? Sadece kumaş olarak temin edip specta çerçeveye takabilir miyiz?
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MonitörKertenkelesi 1 yıl
Projeksiyon ekranlar için evin sürekli alacakaranlıkta olması gerekiyor yahu cam perde açamıyorsun anladığım kadarıyla içeri giren ışık duvarın netliğini bozuyor. Bir de lambaları var bunların galiba belirli zamanlarda değiştirilmesi gerekiyor masraf. Bence en önemli sorun 4K görüntü almak için 4K görüntüye ihtiyacın var. Bu da Blueray ayarında film demek. Bir de bu masraf var tabii. FullHD yayını 4K projeksiyonda göstermenin manası yok ki. Yani zor iş.
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sir_recep 1 yıl MonitörKertenkelesi
Gözünüzde çok büyütüyorsunuz projeksiyonu. Evet karanlık olması gerekiyor ki ben filmleri akşam izliyorum öyle ekstra bir uğraşa girmiyorum. Gündüzleri projeksiyon kullanılmaz gündüz TV tıngırdasın. Ama gece hiç bir TV projeksiyon etmez. Gözünüzde kestiremiyorsunuz belli ki etrafınızda yok. Keşke deneyimleyebilseniz güzel bir yerde. Lambaya takılmayın bu kadar. Yeni projeksiyonlarda ortalama lamba ömrü 6000 saat. Ben her akşam bir film birde yabancı dizi izlerim. Toplamı en fazla 3 saat desen. 7 günde izlediğimizi varsaysak ortalama minimum 5 yıl ömrü var lambanın. 5 yıl sonrada yenileyiverin bu zevkten daha önemli değil. 4K keşke olsa ama Full HD projeksiyonlarda gayet iyi. Ben 170" görüntüye yaklaşık 4-5mtden bakıyorum ve hiç bir rahatsızlık duymuyorum çözünürlük olarak. Bu da projeksiyonun güzelliği zaten. O mesafeden belki 65" TV ye baksam çözünürlük sırıtacak. Uydu yayını izlemiyorum.
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kayamtky 1 yıl MonitörKertenkelesi
Yeni çıkan projeksiyon perdesi sayesinde, artık karanlıkta seyretmek zorunda değiliz.
Ayrıntılar bu linkte ki inceleme de: forum.donanimhaber.com/...
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sir_recep 1 yıl
Projeksiyon benim için vazgeçilmez. Ev bakarken projeksiyona uygunmu diye önce bakarım sonra eşime bana uygun gerisi sende derim :) Şu anda Benq W1210st modelini kullanıyorum. Daha öncesinde perde kullanıyordum fakat şu anda anladım ki perde beni kısıtlıyormuş. Kendim koyu gri olarak boyadığım duvarda yaklaşık 170" görüntü alıyorum ve muazzam. Siyah kalitesi konusunda koyu gri duvara yansıttığımda inanılmaz bir fark oluştu. Beyazlarda da patlama yapmadığı için gözü yormuyor. Hiç bir TV ye değişmem.
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baris007 1 yıl sir_recep
Perde kullanmiyormusun.resimlerde perde var sanirim
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MonitörKertenkelesi 1 yıl sir_recep
Orası duvar mı? Ne enteresan sanki görüntü havada asılı duruyor gibi! Ben de buna meraklıyım ama evin sürekli perdeli ve ışık almaması gerekiyor projeksiyon kullanırken bir de bu derece büyük bir ekran için buna uygun yayın da almak gerek. Çözünürlük filan. Koyu gri kullanmanız da enteresan hep beyaz kullanırlar halbu ki duvar rengini. Hayırlı olsun.
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baris007 1 yıl sir_recep
Koyi grininde tonlari var?
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