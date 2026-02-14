Tecno Pova Curve 2 tanıtıldı: Kavisli ekran, 8.000 mAh batarya ve ince tasarım

Tecno Pova Curve 2 neler sunuyor?
Tecno Pova Curve 2, 6,78 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüklü ve 144Hz yenileme hızına sahip kavisli bir AMOLED ekranla geliyor. 4.500 nit’e kadar tepe parlaklık değeri sunabilen ekran, Corning Gorilla Glass 7i ile korunuyor. Cihaz ayrıca, IP64 sertifikasına ve SGS onaylı düşme dayanıklılığına sahip.
Cihaz gücünü MediaTek Dimensity 7100 işlemcisinden alıyor. Bu yonga setine 8 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB’a kadar UFS 2.2 depolama eşlik ediyor.
Tecno Pova Curve 2 fiyatı
Android 16 tabanlı HiOS 16 ile kutudan çıkan modelin iki büyük Android güncellemesi alması planlanıyor. Tecno Pova Curve 2'nin 8 GB RAM + 128 GB depolama versiyonu 310 dolar, 8 GB + 256 GB modeli ise 330 dolar fiyat etiketiyle 20 Şubat'ta Hindistan'da satışa sunulacak.
Tecno Pova Curve 2 özellikleri
- Ekran: 6.78 inç, 1208 x 2644 piksel, 144Hz, AMOLED
- İşlemci: Mediatek Dimensity 7100
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Yazılım: Android 16, HiOS 16
- Arka kamera: 50 MP f/1.8 (ana) + 2 MP (derinlik sensörü)
- Ön kamera: 13 MP
- Batarya: 8.000 mAh, 45W hızlı şarj
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, kızılötesi sensör
- Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), Dolby Atmos destekli hoparlör