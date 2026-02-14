Tecno Pova Curve 2 tanıtıldı: Kavisli ekran, 8.000 mAh batarya ve ince tasarım

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Tecno Pova Curve 2 resmen tanıtıldı. Kavisli ekranı, şık tasarımı ve 8.000 mAh bataryasıyla dikkatleri üzerine çeken telefon neler sunuyor bir göz atalım.

Tecno Pova Curve 2 neler sunuyor?

Tecno Pova Curve 2, 6,78 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüklü ve 144Hz yenileme hızına sahip kavisli bir AMOLED ekranla geliyor. 4.500 nit’e kadar tepe parlaklık değeri sunabilen ekran, Corning Gorilla Glass 7i ile korunuyor. Cihaz ayrıca, IP64 sertifikasına ve SGS onaylı düşme dayanıklılığına sahip.

Tam Boyutta Gör Arka tarafta, üçgen şeklinde kamera adası içerisine yerleştirilmiş 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensöründen oluşan çift kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta ise ekran içine yerleştirilmiş delikli tasarımda 13 MP’lik selfie kamerası yer alıyor.

Cihaz gücünü MediaTek Dimensity 7100 işlemcisinden alıyor. Bu yonga setine 8 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB’a kadar UFS 2.2 depolama eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör Telefonun en dikkat çekici özelliklerinden biri 8.000 mAh kapasiteli büyük bataryası. Bu büyük pile rağmen cihaz, sadece 7,42 mm kalınlığı ve 195 gr ağırlığıyla taşınabilirlikten de ödün vermiyor.

Tecno Pova Curve 2 fiyatı

Android 16 tabanlı HiOS 16 ile kutudan çıkan modelin iki büyük Android güncellemesi alması planlanıyor. Tecno Pova Curve 2'nin 8 GB RAM + 128 GB depolama versiyonu 310 dolar, 8 GB + 256 GB modeli ise 330 dolar fiyat etiketiyle 20 Şubat'ta Hindistan'da satışa sunulacak.

Tecno Pova Curve 2 özellikleri

Ekran : 6.78 inç, 1208 x 2644 piksel, 144Hz, AMOLED

: 6.78 inç, 1208 x 2644 piksel, 144Hz, AMOLED İşlemci: Mediatek Dimensity 7100

Mediatek Dimensity 7100 Bellek : 8 GB

: 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Yazılım: Android 16, HiOS 16

Android 16, HiOS 16 Arka kamera: 50 MP f/1.8 (ana) + 2 MP (derinlik sensörü)

50 MP f/1.8 (ana) + 2 MP (derinlik sensörü) Ön kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 8.000 mAh, 45W hızlı şarj

8.000 mAh, 45W hızlı şarj Bağlantı : 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, kızılötesi sensör

: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, kızılötesi sensör Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), Dolby Atmos destekli hoparlör

