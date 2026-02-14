Samsung Galaxy S26 serisi, ön siparişlerde zorlanıyor

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S26 serisi için gelen ilk ön sipariş verileri, şirketin beklentilerinin gerisinde bir tabloya işaret ediyor. Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra modellerini kapsayan yeni seri, iddialara göre birçok kullanıcı tarafından iptal edilen ön siparişlerle gündeme geldi. Sektör kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre Samsung’un yıllık 34 milyon adetlik satış hedefi, mevcut talep eğilimi göz önüne alındığında ulaşılması güç bir seviyeye dönüşmüş durumda.

İşte Galaxy S26 serisinde talep düşüşünün olası nedenleri:

Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre Galaxy S26 serisine yönelik algılanan ilgi eksikliği dikkat çekiyor. Ön sipariş iptallerinin artması, yalnızca geçici bir dalgalanma olarak değil ürün konumlandırmasına dair daha geniş bir geri bildirim olarak yorumlanıyor.

Samsung’un bu seride daha çok yinelemeli bir tasarım anlayışını tercih ettiği görülüyor. Özellikle Galaxy S26 Ultra modelinde yuvarlatılmış kenarlar, üçlü kamera adasına sahip arka tasarım ve tamamen siyah çerçeve seçeneği gibi detaylar öne çıkıyor. USB-C bağlantı noktası ve S Pen desteği korunurken, pil kapasitesinin 5.000 mAh seviyesinde olacağı belirtiliyor. Bazı kaynaklar 5.200 mAh ihtimalinden söz etse de bu bilgi henüz netlik kazanmış değil. Renk seçenekleri arasında Kobalt Moru, Siyah Gölge, Beyaz Gölge ve Galaktik Mavi tonlarının yer alması bekleniyor.

Serinin teknik anlamda en dikkat çekici yeniliği ise Flex Magic Pixel OLED teknolojisi. Bu ekran yaklaşımı, artık Gizlilik Ekranı olarak adlandırılan bir özelliği mümkün kılıyor. Yapay zeka destekli sistem, ekranın karşıdan görünürlüğünü korurken yan açılardan bakıldığında parlaklığı azaltarak görüntüyü karartıyor. Günlük kullanımda toplu taşıma veya kalabalık ortamlarda ekran gizliliği sağlamak adına bu çözüm pratik bir avantaj sunabilir.

Ön sipariş performansındaki zayıflığın bir diğer boyutu ise fiyatlandırma. DRAM kaynaklı maliyet baskılarının sektöre genel bir fiyat artışı olarak yansıdığı belirtilirken, Galaxy S26 serisi de bu artıştan payını almış görünüyor. Güney Kore’de temel Galaxy S26 modelinin 1.254.000 won (yaklaşık 865 dolar), Galaxy S26 Ultra’nın ise 1.797.000 won (yaklaşık 1240 dolar) seviyesinde satışa sunulması bekleniyor. Bu rakamlar, önceki nesle kıyasla yaklaşık 99.000 won (67,60 dolar) ve 98.600 won (67,13 dolar) civarında artış anlamına geliyor.

