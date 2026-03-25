    TECNO telefonlar için yapay zekâ ajanı geliştirdi

    Tecno gelişmekte olan pazarlar için özelleştirilmiş kullanım deneyimi sunacak EllaClaw adındaki yapay zekâ ajanını tanıttı. EllaClaw sektörün ilk resmi akıllı telefon ajanı olacak. 

    Bugün mobil cihaz dünyasında yapay zekâ özellikleri yaygın hale geldi ancak özellikle belirli bir fiyat segmentinin üzerindeki modellerde tam anlamıyla bir yapay zekâ deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Tecno ise herkese hitap etmek istiyor.

    TECNO EllaClaw

    TECNO tarafından duyurusu yapılan EllaClaw asistanı yeni nesil mobil yapay zekâ ajanı olarak tanımlanıyor. Firma yeni ajanın gelişmekte olan pazarlar için tasarlanmış ilk OpenClaw temelli ajan olduğunu belirtiyor.

    TECNO aslında Ella AI adında bir yapay zekâ asistanı kullanıyordu. EllaClaw ajanı Ella AI asistanına entegre ediliyor. Sistem seviyesinde çalışacak olan EllaClaw sayesinde Ella AI telefonun pek çok bileşeniyle doğrudan entegre olabiliyor. Böylece kullanıcının ekstra bir kurulum yapmasına gerek kalmıyor.

    Çok adımlı iş akışları, uzun süreli işlemlerin daha verimli hale getirilmesi, tek cümle ile karmaşık görevlerin yerine getirilmesi, uygulamalardan veriler çekerek kullanıcıya tavsiyelerde bulunulması, günlük planlar hazırlanması gibi bir yapay zekâ ajanından hatırladığımız görevler akıllı telefon içerisinde yerine getirilebiliyor.  

    Bellek özelliği sayesinde kullanıcısını tanıyan EllaClaw sunulduğu pazara göre ekstra özellikler barındıracak ve kullanıcılara kendi ajanlarını yaratma imkânı verecek. Verilerin izole şekilde korunacağı ajanın beta süreci için talep toplamaya başladığı bildirildi.

