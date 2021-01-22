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    8/16 Core i9-11900K 10/20 Core i9-10900K ile eşleşiyor

    Intel’in üst segmentte çekirdek sayısını azaltacağı Rocket Lake işlemcileri yeni mimarinin avantajıyla farkı kapatacağa benziyor. 5.3 GHz’e ulaşan Core i9 işlemcisi testte ortaya çıktı.
    20 dk.
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    8/16 Core i9-11900K 10/20 Core i9-10900K ile eşleşiyor
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    Yarıiletken üreticisinin Cypress Cove çekirdeklerine geçiş yapacağı Rocket Lake işlemcileri slaytlara göre %19 IPC artışı sunacak.

    Core i9-11900K izlek farkına rağmen geride kalmıyor

    Son Geekbench sonucunda Core i9-11900K’nın düşük çekirdek-izlek sayısına rağmen IPC artışı sayesinde farkı kapattığı görüldü. 8/16  konfigürasyonunda gelecek Core i9-11900K’nin 3.5-5.3 GHz aralığında çalıştığı testte tüm çekirdeklerle ulaşılan frekans bilinmese de yonganın 10/20 Core i9-10900K ile çoklu çekirdekte aynı seviyede olduğu görülüyor. Tek çekirdekte ise 5.3 GHz’e ulaşan işlemci selefine %34.95’lik fark atmış.

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    Tek çekirdek listesine şu ana kadar liderlik eden Ryzen 9 5950X, henüz satışa sunulmayan Core i9-11900K’nın son test sonucuyla birlikte %11 fark yiyerek yerini Intel’in çözümüne bırakmış durumda.

    8/16 Core i9-11900K 10/20 Core i9-10900K ile eşleşiyor
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    Rocket Lake’te dikkat çeken çekirdek/izlek dağılımına yol açan Core i9-Core i7 sınıflarının aynı, 8/16 konfigürasyonunda gelecek olması segmentler arası performans farkına dair soru işaretlerini de doğuruyor.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia’dan kullanıcıların kafasını karıştıracak adım: Max-Q/Max-P sınıfları kaldırıldı"

    Teste göre 3.6-4.6 GHz aralığında çalışan 8/16 Core i7-11700K Colorful’un Z590 yongasetli anakartı üzerinde girdiği tek çekirdek testinde Core i9-10900K’nın önüne geçmeyi başarmış.



    https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-11900k-tested-in-geekbench-with-5-3ghz-clock-speed Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    14 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    8 çekirdek i9 :) i5 ler yakında tek çekirdek, i3 ler içi boş gelecek
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    merfarukkk (Ömer Faruk Balcı) 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    Eğer intel bu kadar çekirdekle ryzen 9 5900x e bu kadar yakınsa, Nm küçültse amd yi yok eder Kesin bunlar danışıklı dövüşüyorlar :)
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 1 dk. ( Mesaj Silindi ) merfarukkk
    Yok dostum. Biraz daha hız aşırtırsa kendini yok edecek inan bana.



    Zamanında fx serisinde yapılan hata yapılıyor bana kalırsa. Bir an önce kendine gelmeli intel.
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