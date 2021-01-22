8/16 Core i9-11900K 10/20 Core i9-10900K ile eşleşiyor

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Yarıiletken üreticisinin Cypress Cove çekirdeklerine geçiş yapacağı Rocket Lake işlemcileri slaytlara göre %19 IPC artışı sunacak.

Core i9-11900K izlek farkına rağmen geride kalmıyor

Son Geekbench sonucunda Core i9-11900K’nın düşük çekirdek-izlek sayısına rağmen IPC artışı sayesinde farkı kapattığı görüldü. 8/16 konfigürasyonunda gelecek Core i9-11900K’nin 3.5-5.3 GHz aralığında çalıştığı testte tüm çekirdeklerle ulaşılan frekans bilinmese de yonganın 10/20 Core i9-10900K ile çoklu çekirdekte aynı seviyede olduğu görülüyor. Tek çekirdekte ise 5.3 GHz’e ulaşan işlemci selefine %34.95’lik fark atmış.

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Tek çekirdek listesine şu ana kadar liderlik eden Ryzen 9 5950X, henüz satışa sunulmayan Core i9-11900K’nın son test sonucuyla birlikte %11 fark yiyerek yerini Intel’in çözümüne bırakmış durumda.

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Rocket Lake’te dikkat çeken çekirdek/izlek dağılımına yol açan Core i9-Core i7 sınıflarının aynı, 8/16 konfigürasyonunda gelecek olması segmentler arası performans farkına dair soru işaretlerini de doğuruyor.

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Teste göre 3.6-4.6 GHz aralığında çalışan 8/16 Core i7-11700K Colorful’un Z590 yongasetli anakartı üzerinde girdiği tek çekirdek testinde Core i9-10900K’nın önüne geçmeyi başarmış.

https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-11900k-tested-in-geekbench-with-5-3ghz-clock-speed

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