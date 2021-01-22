8/16 Core i9-11900K 10/20 Core i9-10900K ile eşleşiyor

Yarıiletken üreticisinin Cypress Cove çekirdeklerine geçiş yapacağı Rocket Lake işlemcileri slaytlara göre %19 IPC artışı sunacak.
Core i9-11900K izlek farkına rağmen geride kalmıyor
Son Geekbench sonucunda Core i9-11900K’nın düşük çekirdek-izlek sayısına rağmen IPC artışı sayesinde farkı kapattığı görüldü. 8/16 konfigürasyonunda gelecek Core i9-11900K’nin 3.5-5.3 GHz aralığında çalıştığı testte tüm çekirdeklerle ulaşılan frekans bilinmese de yonganın 10/20 Core i9-10900K ile çoklu çekirdekte aynı seviyede olduğu görülüyor. Tek çekirdekte ise 5.3 GHz’e ulaşan işlemci selefine %34.95’lik fark atmış.İlginizi Çekebilir Intel B560 anakartlar RAM hız aşırtma destekleyebilir
Tek çekirdek listesine şu ana kadar liderlik eden Ryzen 9 5950X, henüz satışa sunulmayan Core i9-11900K’nın son test sonucuyla birlikte %11 fark yiyerek yerini Intel’in çözümüne bırakmış durumda.
Rocket Lake’te dikkat çeken çekirdek/izlek dağılımına yol açan Core i9-Core i7 sınıflarının aynı, 8/16 konfigürasyonunda gelecek olması segmentler arası performans farkına dair soru işaretlerini de doğuruyor.
Ayrıca Bkz. "Nvidia’dan kullanıcıların kafasını karıştıracak adım: Max-Q/Max-P sınıfları kaldırıldı"
Teste göre 3.6-4.6 GHz aralığında çalışan 8/16 Core i7-11700K Colorful’un Z590 yongasetli anakartı üzerinde girdiği tek çekirdek testinde Core i9-10900K’nın önüne geçmeyi başarmış.
https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-11900k-tested-in-geekbench-with-5-3ghz-clock-speed Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
5 bin dolarlık elektrikli motosiklet: Sondors Metacycle
Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar
Zamanında fx serisinde yapılan hata yapılıyor bana kalırsa. Bir an önce kendine gelmeli intel.