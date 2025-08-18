Intel'den Lunar Lake sürprizi: Core Ultra 7 254V geliyor

Core Ultra 7 254V, 8 çekirdekli (4P+4E) yapıya, 8 iş parçacığına ve 12 MB L3 önbelleğe sahip. İşlemci, 17W PL1 ve 30W PL2 güç limitlerinde çalışıyor. Performans tarafında ise PassMark verilerine göre 254V, 268V modelinden yaklaşık %12,8 daha düşük skor elde ediyor. Bu fark, çipin daha düşük saat hızları ve bellek yapılandırmasından kaynaklanıyor olabilir.
Eğer 254V de 16 GB bellek ile gelirse, kullanıcılar için 268V'den en önemli fark fiyat-performans dengesi olacak. Ancak Intel'den resmi açıklama gelene kadar bu noktada net bir şey söylemek mümkün değil. Intel Core Ultra 7 254V şu an için herhangi bir ticari üründe görülmüş değil.
böyle hep 50 ile mi gidilecek