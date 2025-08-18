Giriş
    Intel'den Lunar Lake sürprizi: Core Ultra 7 254V geliyor

    Intel'in Lunar Lake ailesine yeni bir üye eklendi. Core Ultra 7 254V modeli PassMark, Furmark ve Vulkan testlerinde göründü. İşte işlemcinin bilinen özellikleri ve erken skorları.

    Intel'den Lunar Lake sürprizi: Core Ultra 7 254V geliyor Tam Boyutta Gör
    Intel, hafif ve ince sistemler için tasarlanan Lunar Lake serisini güncellemeye devam ediyor. Bu kez Intel Core Ultra 7 254V modeli, PassMark, FurMark ve Vulkan API veritabanlarında listelendi. Daha önce 268V ve 256V gibi üst seviye modellerle anılan gelen aileye, şimdi daha bütçe dostu bir seçenek eklenmiş oldu.

    Intel Core Ultra 7 254V geliyor

    Core Ultra 7 254V, 8 çekirdekli (4P+4E) yapıya, 8 iş parçacığına ve 12 MB L3 önbelleğe sahip. İşlemci, 17W PL1 ve 30W PL2 güç limitlerinde çalışıyor. Performans tarafında ise PassMark verilerine göre 254V, 268V modelinden yaklaşık %12,8 daha düşük skor elde ediyor. Bu fark, çipin daha düşük saat hızları ve bellek yapılandırmasından kaynaklanıyor olabilir.

    Intel'den Lunar Lake sürprizi: Core Ultra 7 254V geliyor Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Core Ultra 7 254V, Arc 140V GPU ile geliyor ve FurMark testine göre 2,0 GHz saat hızında 1.152 puanlık skor üretiyor. Bu değer, serinin diğer modellerinde görülen seviyelere oldukça yakın. F254V modeliyle ilgili en büyük soru işareti ise bellek yapılandırması. Bilindiği üzere 268V modelleri 32 GB LPDDR5X-8533 paket belleğe sahipken, 26xV serisinde bu kapasite 16 GB'a düşüyor. 

    Eğer 254V de 16 GB bellek ile gelirse, kullanıcılar için 268V'den en önemli fark fiyat-performans dengesi olacak. Ancak Intel'den resmi açıklama gelene kadar bu noktada net bir şey söylemek mümkün değil. Intel Core Ultra 7 254V şu an için herhangi bir ticari üründe görülmüş değil.

