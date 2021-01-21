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    Nvidia’dan kullanıcıların kafasını karıştıracak adım: Max-Q/Max-P sınıfları kaldırıldı

    GPU devinin son 2 nesildir TGP’ye dayalı yaptığı sınıflandırma kullanıcıların tercihini kolaylaştırıyordu. Firma bu stratejisinden vazgeçerek karmaşaya yol açacak bir karar aldı.
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    Metehan Göktaş
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    Nvidia’dan kullanıcıların kafasını karıştıracak adım: Max-Q/Max-P sınıfları kaldırıldı
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    CES 2021’de 3. nesil Max-Q teknolojisini duyuran Nvidia’nın etkinlik sonrasında çok tartışılacak bir karar aldığı ortaya çıktı.

    Nvidia’nın üreticilerin performans/sessizlik dengesinin notebook’a göre belirleyebilmeleri için duyurduğu Max-Q programı çerçevesinde firmalar kartların daha düşük frekanslarda çalışan Max-Q varyantını seçerek sessiz ve ince dizüstüler üretebiliyordu. Max-P seçenekleri ise yüksek frekansta çalışan yüksek performanslı seçenekler olarak biliniyordu.

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    Hangi TGP seviyesinin belirlendiği belli değil

    Notebookcheck’in farkettiği değişikliğe göre Nvidia mobil çözümlerini daha fazla Max-Q/Max-P şeklinde ayrıştırmıyor. Örneğin mobil RTX 3080 için yalnızca 80-150 watt aralığı belirtilirken hangi dizüstüde hangi TGP seviyesinin tercih edildiğinin tüketiciler tarafından anlaşılacağı bir ifade yer almıyor.

    Nvidia’dan kullanıcıların kafasını karıştıracak adım: Max-Q/Max-P sınıfları kaldırıldı
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    Önceden yayınlanan özellikler de değiştirildi

    Bunu CES 2021 öncesinde Max-Q/Max-P’nin yazılı olan oyuncu dizüstülerinde de görmek mümkün. Hali hazırda ASUS, MSI ve Gigabyte’ın sitesinde özellikler tablosunda ekran kartının Max-Q veya Max-P varyantı olduğunu belirten bir ifade yer almıyor.

    Yanlış oyuncu dizüstüsü almak kolaylaştı

    Dolayısıyla yeni bir oyuncu dizüstüsü alacakların almayı düşündükleri dizüstüde sonradan kötü bir sürprizle karşılaşmamak için ya dizüstülerin detaylı incelemelerini beklemeleri gerekecek ya da üreticilerden ihtiyaç duyduğu bilgileri ayrı ayrı istemeleri gerekecek.

    Nvidia’dan kullanıcıların kafasını karıştıracak adım: Max-Q/Max-P sınıfları kaldırıldı
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    Ayrıca Bkz. "Madenci kartları geri dönüyor: MSI RTX 3060 Ti Miner hazırlıyor"

    Görünüşe göre Nvidia’nın yeni adlandırma stratejisi çok sayıda oyuncunun farketmeden yanlış dizüstüyü almasına yol açacak. Umarız ilerleyen günlerde kullanıcıların ne aldığı bileceği bir ayrıma yer verilir.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-will-no-longer-differentiate-max-q-and-max-p-mobile-geforce-graphics-cards Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    darkaura

    isigin sirkadyen ritim uzerindeki etkilerini dolasiyla insan psikolojisini ve hormonel dengesini nasil degistirebildigini bilen sirketler, kisiler alir. aksam vakti 1 dolarlik soguk beyaz led ampulun altinda oturdugu icin gece uyuyamiyan cok insan var ve bunun neden oldugunun farkinda bile degilller. buyuk sirketlerin duvardaki boyanin renginden arkada calan muzige kadar is verimliligini artirmak icin ofis tasarimina verdikleri onemi dusunursek bu urun kendine pazar bulacaktir.

    9 saat önce
    A
    aycibin

    1 dolara satılan led ampül yerine bunu kim alır?

    10 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ssbrutality (Okan Günaydın) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    asil şuan da mobile da karışıklığa sebep oluyor yok maxq yok maxp yok nornal versiyon yok desktop versiyon ve ti... Bundan sonra da alacak adam bi zahmet üreticinin sitesine girip baksin tgp degerini..
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    A ANIL.K 1 sa. ( Mesaj Silindi ) ssbrutality
    Eski haliyle bile çoğu üretici bunu belirtmiyordu. Artık iyice karışacak.
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    canguler917 (can guler) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    zaten şuanki haliyle bile karışıklığa yol açıyordu, max-q olup olmadığını doğru düzgün yazmıyorlardı. şimdi ise hiç belli olmayacak. aynı isimdeki iki kart arasında performans farkı olması dolandırıcılıktan başka bir şey değildir.
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Anasını satayım serbest piyasanın. Aldatılmaktan kandırılmaktan bıktım. Lenovo Legion 5i alıyorsun,80W çıkıyor. Sonra aynı ekran kartına sahip AMD modeli çıkıyor 115W ve hiç bir yerde açıklama yapılmıyor. Ne aldığına dair hiç bir fikrin yok.

    Sadece kullanıcılardan öğreniyorsun. Yazılan sadece RTX 2060 olduğu. Şimdi durum daha da vahim olacak. 115W mı 60W mı diye düşünmek zorunda kalacağız. Fark da az buz olmayacak.
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