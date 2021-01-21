Nvidia’dan kullanıcıların kafasını karıştıracak adım: Max-Q/Max-P sınıfları kaldırıldı

CES 2021’de 3. nesil Max-Q teknolojisini duyuran Nvidia’nın etkinlik sonrasında çok tartışılacak bir karar aldığı ortaya çıktı.
Nvidia’nın üreticilerin performans/sessizlik dengesinin notebook’a göre belirleyebilmeleri için duyurduğu Max-Q programı çerçevesinde firmalar kartların daha düşük frekanslarda çalışan Max-Q varyantını seçerek sessiz ve ince dizüstüler üretebiliyordu. Max-P seçenekleri ise yüksek frekansta çalışan yüksek performanslı seçenekler olarak biliniyordu.İlginizi Çekebilir Madenci kartları geri dönüyor: MSI RTX 3060 Ti Miner hazırlıyor
Hangi TGP seviyesinin belirlendiği belli değil
Notebookcheck’in farkettiği değişikliğe göre Nvidia mobil çözümlerini daha fazla Max-Q/Max-P şeklinde ayrıştırmıyor. Örneğin mobil RTX 3080 için yalnızca 80-150 watt aralığı belirtilirken hangi dizüstüde hangi TGP seviyesinin tercih edildiğinin tüketiciler tarafından anlaşılacağı bir ifade yer almıyor.
Önceden yayınlanan özellikler de değiştirildi
Bunu CES 2021 öncesinde Max-Q/Max-P’nin yazılı olan oyuncu dizüstülerinde de görmek mümkün. Hali hazırda ASUS, MSI ve Gigabyte’ın sitesinde özellikler tablosunda ekran kartının Max-Q veya Max-P varyantı olduğunu belirten bir ifade yer almıyor.
Yanlış oyuncu dizüstüsü almak kolaylaştı
Dolayısıyla yeni bir oyuncu dizüstüsü alacakların almayı düşündükleri dizüstüde sonradan kötü bir sürprizle karşılaşmamak için ya dizüstülerin detaylı incelemelerini beklemeleri gerekecek ya da üreticilerden ihtiyaç duyduğu bilgileri ayrı ayrı istemeleri gerekecek.
Ayrıca Bkz. "Madenci kartları geri dönüyor: MSI RTX 3060 Ti Miner hazırlıyor"
Görünüşe göre Nvidia’nın yeni adlandırma stratejisi çok sayıda oyuncunun farketmeden yanlış dizüstüyü almasına yol açacak. Umarız ilerleyen günlerde kullanıcıların ne aldığı bileceği bir ayrıma yer verilir.
https://videocardz.com/newz/nvidia-will-no-longer-differentiate-max-q-and-max-p-mobile-geforce-graphics-cards Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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isigin sirkadyen ritim uzerindeki etkilerini dolasiyla insan psikolojisini ve hormonel dengesini nasil degistirebildigini bilen sirketler, kisiler alir. aksam vakti 1 dolarlik soguk beyaz led ampulun altinda oturdugu icin gece uyuyamiyan cok insan var ve bunun neden oldugunun farkinda bile degilller. buyuk sirketlerin duvardaki boyanin renginden arkada calan muzige kadar is verimliligini artirmak icin ofis tasarimina verdikleri onemi dusunursek bu urun kendine pazar bulacaktir.
1 dolara satılan led ampül yerine bunu kim alır?
Sadece kullanıcılardan öğreniyorsun. Yazılan sadece RTX 2060 olduğu. Şimdi durum daha da vahim olacak. 115W mı 60W mı diye düşünmek zorunda kalacağız. Fark da az buz olmayacak.