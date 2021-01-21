Nvidia’dan kullanıcıların kafasını karıştıracak adım: Max-Q/Max-P sınıfları kaldırıldı

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CES 2021’de 3. nesil Max-Q teknolojisini duyuran Nvidia’nın etkinlik sonrasında çok tartışılacak bir karar aldığı ortaya çıktı.

Nvidia’nın üreticilerin performans/sessizlik dengesinin notebook’a göre belirleyebilmeleri için duyurduğu Max-Q programı çerçevesinde firmalar kartların daha düşük frekanslarda çalışan Max-Q varyantını seçerek sessiz ve ince dizüstüler üretebiliyordu. Max-P seçenekleri ise yüksek frekansta çalışan yüksek performanslı seçenekler olarak biliniyordu.

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Hangi TGP seviyesinin belirlendiği belli değil

Notebookcheck’in farkettiği değişikliğe göre Nvidia mobil çözümlerini daha fazla Max-Q/Max-P şeklinde ayrıştırmıyor. Örneğin mobil RTX 3080 için yalnızca 80-150 watt aralığı belirtilirken hangi dizüstüde hangi TGP seviyesinin tercih edildiğinin tüketiciler tarafından anlaşılacağı bir ifade yer almıyor.

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Önceden yayınlanan özellikler de değiştirildi

Bunu CES 2021 öncesinde Max-Q/Max-P’nin yazılı olan oyuncu dizüstülerinde de görmek mümkün. Hali hazırda ASUS, MSI ve Gigabyte’ın sitesinde özellikler tablosunda ekran kartının Max-Q veya Max-P varyantı olduğunu belirten bir ifade yer almıyor.

Yanlış oyuncu dizüstüsü almak kolaylaştı

Dolayısıyla yeni bir oyuncu dizüstüsü alacakların almayı düşündükleri dizüstüde sonradan kötü bir sürprizle karşılaşmamak için ya dizüstülerin detaylı incelemelerini beklemeleri gerekecek ya da üreticilerden ihtiyaç duyduğu bilgileri ayrı ayrı istemeleri gerekecek.

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Ayrıca Bkz. "Madenci kartları geri dönüyor: MSI RTX 3060 Ti Miner hazırlıyor"

Görünüşe göre Nvidia’nın yeni adlandırma stratejisi çok sayıda oyuncunun farketmeden yanlış dizüstüyü almasına yol açacak. Umarız ilerleyen günlerde kullanıcıların ne aldığı bileceği bir ayrıma yer verilir.

https://videocardz.com/newz/nvidia-will-no-longer-differentiate-max-q-and-max-p-mobile-geforce-graphics-cards

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