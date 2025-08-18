Giriş
    GlobalWafers, ABD’de silikon yonga plakası üretecek

     GlobalWafers, Teksas’ta aylık 300 bin yonga plakası kapasiteli tesis kuruyor. Yerli üretim, TSMC ve diğer devlere doğrudan destek sağlayacakken ABD’nin çip bağımsızlığı planlarını güçlendirecek.

    GlobalWafers, ABD’de silikon yonga plakası üretecek Tam Boyutta Gör
    ABD yarı iletken ekosistemi stratejik bir genişleme daha yaşıyor. Tayvan merkezli GlobalWafers, Teksas’ta kurulacak tesisle ülkedeki yerli silikon yonga plakası (wafer) tedarikini güçlendireceğini duyurdu. GlobalWafers CEO’su Mark England, şirketin TSMC, Texas Instruments ve Apple ile iş birliği yaparak ABD’nin yerli yarı iletken tedarik zincirindeki payını artırmayı hedeflediğini belirtti.

    GlobalWafers’tan kritik hamle

    Gelişmiş çipler için 300 mm (12 inç) çaplı silikon diskler gerekiyor. Bu diskler olmadan üretim hatlarını işletmek mümkün değil. GlobalWafers’ın Teksas tesisinde ilk fazda aylık 300 bin wafer üretimi planlanıyor. Bu kapasite, TSMC, Samsung ve diğer üreticilerin ABD’deki operasyonlarına doğrudan katkı sağlayacak.

    ABD bugüne kadar yonga plakası ihtiyacında ağırlıkla Shin-Etsu Chemical ve Sumco gibi tedarikçilere yaslanıyordu. Teksas’taki yeni tesis, yonga plakalarını yerelden temin edilmesini kolaylaştırarak lojistik sürelerini kısaltmayı ve tedarik risklerini azaltmayı hedefliyor. ABD’de halihazırda zaten silikon yonga plakası üretimi var ancak ülke, bir yarı iletken üretim üssü olmak istediği için kapasitelerin artırılması ve yeni yatırımların yapılması şart. GlobalWafers’ın yatırımı da ABD’deki CHIPS yasasından destek ve teşvik alıyor.

    Öte yandan TSMC ve Samsung’un milyarlarca dolarlık ABD yatırımlarıyla birlikte, yarı iletken üretiminde ağırlık merkezinin Asya’dan Amerika’ya doğru kademeli bir kayış yaşadığı da giderek daha net görülüyor. Bu kayma, aynı zamanda Trump'ın gümrük vergilerini bir tehdit olarak kullanmasıyla giderek hızlanıyor.

