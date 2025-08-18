GlobalWafers, ABD’de silikon yonga plakası üretecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD yarı iletken ekosistemi stratejik bir genişleme daha yaşıyor. Tayvan merkezli GlobalWafers, Teksas’ta kurulacak tesisle ülkedeki yerli silikon yonga plakası (wafer) tedarikini güçlendireceğini duyurdu. GlobalWafers CEO’su Mark England, şirketin TSMC, Texas Instruments ve Apple ile iş birliği yaparak ABD’nin yerli yarı iletken tedarik zincirindeki payını artırmayı hedeflediğini belirtti.

GlobalWafers’tan kritik hamle

Gelişmiş çipler için 300 mm (12 inç) çaplı silikon diskler gerekiyor. Bu diskler olmadan üretim hatlarını işletmek mümkün değil. GlobalWafers’ın Teksas tesisinde ilk fazda aylık 300 bin wafer üretimi planlanıyor. Bu kapasite, TSMC, Samsung ve diğer üreticilerin ABD’deki operasyonlarına doğrudan katkı sağlayacak.

ABD bugüne kadar yonga plakası ihtiyacında ağırlıkla Shin-Etsu Chemical ve Sumco gibi tedarikçilere yaslanıyordu. Teksas’taki yeni tesis, yonga plakalarını yerelden temin edilmesini kolaylaştırarak lojistik sürelerini kısaltmayı ve tedarik risklerini azaltmayı hedefliyor. ABD’de halihazırda zaten silikon yonga plakası üretimi var ancak ülke, bir yarı iletken üretim üssü olmak istediği için kapasitelerin artırılması ve yeni yatırımların yapılması şart. GlobalWafers’ın yatırımı da ABD’deki CHIPS yasasından destek ve teşvik alıyor.

Trump ithalatı daha da kısıyor 1 gün önce eklendi

Öte yandan TSMC ve Samsung’un milyarlarca dolarlık ABD yatırımlarıyla birlikte, yarı iletken üretiminde ağırlık merkezinin Asya’dan Amerika’ya doğru kademeli bir kayış yaşadığı da giderek daha net görülüyor. Bu kayma, aynı zamanda Trump'ın gümrük vergilerini bir tehdit olarak kullanmasıyla giderek hızlanıyor.

