    Intel Bartlett Lake-S işlemciler sızdı: 12 çekirdekli P-core ve dahası

    Intel'in yeni nesil işlemci planları netleşiyor. Sızan bilgilere göre Bartlett Lake-S, Raptor Lake ve Alder Lake silikonlarını yeniden markalayarak "Bartlett Lake Hybrid" adıyla piyasaya çıkacak.

    Intel Bartlett Lake-S işlemciler sızdı: 12 P-core ve dahası Tam Boyutta Gör
    Intel, bildiğiniz gibi Nova Lake-S dahil olmak üzere yeni nesil işlemciler ve üretim süreçleri üzerinde hazırlıklara başladı. Daha önce Nova Lake-S ve Nova Lake-U serilerinin ise 2025–2026 döneminde geleceği biliniyordu. Ancak görünen o ki Intel, bu geçiş sürecinde mevcut mimarilerini farklı bir kimlik altında yeniden değerlendirecek.

    Intel Bartlett Lake-S işlemciler sızdırıldı

    Sızan son bilgilere göre Intel, "Bartlett Lake-S" ailesini yalnızca yeni bir masaüstü işlemci serisi olarak değil, aynı zamanda mevcut nesil işlemcilerin yeniden markalanmış bir versiyonu olarak konumlandıracak. Hatta bu seri, pazara "Bartlett Lake Hybrid" adıyla sunulacak.

    Bartlett Lake-S'in temelinde, Raptor Cove P-core mimarisinin performans avantajı yatıyor. Intel, Raptor Lake-S ile benzer kalıp boyutunu koruyarak, 12 P-çekirdekli bir silikon tasarlamayı başardı. Bu yeni yapı, 36 MB L3 önbellek ile destekleniyor ve tek bir hesaplama kompleksinde en yüksek P-core sayısına ulaşarak AMD Ryzen modellerinden ayrışıyor.

    AMD'nin 12 ve 16 çekirdekli işlemcileri iki farklı CCD üzerine dağılırken, Bartlett Lake-S tek bir kompleks üzerinden çalışıyor. Bu da iş parçacıklarının L3 bellek paylaşımında gecikmeleri en aza indiriyor. Bununla birlikte Intel, Bartlett Lake Hybrid serisinde yalnızca yeni A0 silikonunu değil, aynı zamanda eski Raptor Lake (B0), Alder Lake (C0) ve düşük segment Alder Lake türevlerini (H0) de yeniden kullanacak. Bu sayede:

    • B0: 8P + 16E yapı, 36 MB L3, her P çekirdekte 2 MB L2.
    • C0: 8P + 8E yapı, 30 MB L3, daha küçük L2 önbellekler.
    • H0: 6 P-çekirdekli, 18 MB L3, E-core’suz yapı.

    Ayrıca, Intel'in yeni isimlendirme stratejisi doğrultusunda bu işlemciler "Core 2" serisi altında piyasaya sürülecek, ancak "Ultra" markası yer almayacak. Bunun sebebi, seride NPU (Neural Processing Unit) bulunmaması. Öte yandan, Intel'in asıl büyük sıçraması olarak görülen Nova Lake-S serisi için kullanıcıların 2026’yı beklemesi gerekecek. 

