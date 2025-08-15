Intel, 18A üretim sürecini ARM ve RISC-V mimarilerine hazır hale getirdi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Intel, yeni nesil 18A üretim sürecinin yalnızca x86 tabanlı işlemcilerle sınırlı olmadığını gösteren önemli bir canlı demo gerçekleştirdi. Şirket, böylece Apple, Qualcomm ve Nvidia gibi ARM ve RISC-V ekosisteminde faaliyet gösteren büyük “fabrikasız” üreticilere de göz kırpmış oldu.

18A için canlı demo

Tam Boyutta Gör Etkinlikte, x86 mimarisinden bağımsız olarak tasarlanan bir referans SoC, 3D oyun, animasyon ve 4K video akışı gibi farklı iş yüklerinde canlı olarak çalıştırıldı. Demo çipinde 7 CPU çekirdeği yer aldı ve bunlar performans, verimlilik ve düşük güçlü verimlilik çekirdekleri olmak üzere üç farklı sınıfta toplandı. Ayrıca PCIe ve denetleyici IP’leri başka sağlayıcılardan alınarak entegre edildi. Bu yapı, 18A sürecinin ARM ve RISC-V gibi mimarilerde de yüksek verimlilikle çalışabileceğini ortaya koyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel’in hedefi 18A’yı yalnızca kendi ürünlerinde değil, Apple’ın M serisi işlemcileri, Qualcomm’un Snapdragon yongaları ve Nvidia’nın Grace CPU platformu gibi geniş pazarlarda da konumlandırmak. Bu adım, şirketin TSMC’nin N2 süreciyle doğrudan rekabet edebileceği anlamına geliyor.

ABD yönetimi Intel’den hisse almayı değerlendiriyor 7 sa. önce eklendi

Intel, yazılım tarafında da uyum sürecini tamamladı. VTune Profiler gibi geliştirici araçları artık x86 olmayan SoC’leri destekleyecek şekilde optimize edildi ve işlemci kullanım verimliliğinde iyileştirmeler sağlandı. Intel, 18A sürecini ilk olarak Panther Lake ailesinde kullanacak. Panther Lake işlemcilerin bu yılın sonunda veya gelecek yılın başlarında çıkması bekleniyor.

[twitter=https://www.youtube.com/watch?v=qoMFPTDGX_4]

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel, 18A sürecini ARM ve RISC-V mimarilerine hazır hale getirdi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: