Intel, 18A üretim sürecini ARM ve RISC-V mimarilerine hazır hale getirdi

Intel, yeni nesil 18A üretim sürecinin yalnızca x86 tabanlı işlemcilerle sınırlı olmadığını gösteren önemli bir canlı demo gerçekleştirdi. Şirket, böylece Apple, Qualcomm ve Nvidia gibi ARM ve RISC-V ekosisteminde faaliyet gösteren büyük “fabrikasız” üreticilere de göz kırpmış oldu.
18A için canlı demo
Intel, yazılım tarafında da uyum sürecini tamamladı. VTune Profiler gibi geliştirici araçları artık x86 olmayan SoC’leri destekleyecek şekilde optimize edildi ve işlemci kullanım verimliliğinde iyileştirmeler sağlandı. Intel, 18A sürecini ilk olarak Panther Lake ailesinde kullanacak. Panther Lake işlemcilerin bu yılın sonunda veya gelecek yılın başlarında çıkması bekleniyor.
