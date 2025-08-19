Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Arm, kendi çipini geliştirmek için Amazon’un kilit ismini kadrosuna kattı

    Arm, kendi çiplerini geliştirme hedefi doğrultusunda Amazon AI çipleri direktörü Rami Sinno’yu kadrosuna kattı. Şirket, çip tasarımının ötesine geçip tam entegre çip üretimine odaklanıyor.

    Arm, Amazon’un kilit ismini kadrosuna katıyor Tam Boyutta Gör
    Yarı iletken tasarım devi Arm Holdings, kendi çiplerini geliştirme hedefini güçlendirmek için Amazon’un yapay zeka çip direktörü Rami Sinno’yu kadrosuna kattı. Sinno’nun göreve başlamasının ardından Arm’ın kendi çiplerini ve chipletlerini geliştirme planlarını hızlandırması bekleniyor.

    Arm’dan üst düzey transfer

    Sinno, Amazon’da Trainium ve Inferentia isimli büyük ölçekli yapay zeka uygulamalarını çalıştırmak ve geliştirmek için tasarlanmış çiplerin geliştirilmesinde görev almıştı. Arm ise bugüne kadar kendi çiplerini üretmedi, şirket sadece işlemciler için temel mimari ve talimat setlerini tasarlıyor ve bunları müşterilerine lisanslıyor. Apple ve Nvidia gibi çip tasarımcıları ürünlerinde Arm teknolojisini kullanıyor.

    Ancak CEO Rene Haas, sadece tasarımla sınırlı kalmayıp, birleştirilmiş ve fonksiyon odaklı chipletler dahil olmak üzere kendi işlemcilerini üretmek istiyor. Hatta geçtiğimiz aylarda Arm, kazancının bir kısmını bu hedefe aktaracağını açıklamıştı.

    İlginç bir şekilde Arm’ın ana faaliyet konusu birkaç yıldır Nvidia ve Apple gibi müşterilere IP tedarik etmek olduğundan kendi çözümünü geliştirmeye yönelmesi riskli olabilir. Zira şirket, böylelikle doğrudan müşterilerine rakip hale gelecek.

    Öte yandan Arm sadece Rami Sinno ile bu dönüşümü gerçekleştirmeyecek. Daha önce de HP’de büyük ölçekli sistem tasarımı deneyimi olan Nicolas Dube ve Intel ile Qualcomm’dan çip mühendisi Steve Halter’ı kadrosuna katmıştı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 4 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    işe gitmek istememek polo 1.0 impression yorum tüfekli hareketler serisi en iyi 65 inç tv eczanelerde satilan beyaz saç giderici

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno 11FS
    OPPO Reno 11FS
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite
    Acer Aspire Lite
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum