Arm, kendi çipini geliştirmek için Amazon’un kilit ismini kadrosuna kattı

Tam Boyutta Gör Yarı iletken tasarım devi Arm Holdings, kendi çiplerini geliştirme hedefini güçlendirmek için Amazon’un yapay zeka çip direktörü Rami Sinno’yu kadrosuna kattı. Sinno’nun göreve başlamasının ardından Arm’ın kendi çiplerini ve chipletlerini geliştirme planlarını hızlandırması bekleniyor.

Arm’dan üst düzey transfer

Sinno, Amazon’da Trainium ve Inferentia isimli büyük ölçekli yapay zeka uygulamalarını çalıştırmak ve geliştirmek için tasarlanmış çiplerin geliştirilmesinde görev almıştı. Arm ise bugüne kadar kendi çiplerini üretmedi, şirket sadece işlemciler için temel mimari ve talimat setlerini tasarlıyor ve bunları müşterilerine lisanslıyor. Apple ve Nvidia gibi çip tasarımcıları ürünlerinde Arm teknolojisini kullanıyor.

Ancak CEO Rene Haas, sadece tasarımla sınırlı kalmayıp, birleştirilmiş ve fonksiyon odaklı chipletler dahil olmak üzere kendi işlemcilerini üretmek istiyor. Hatta geçtiğimiz aylarda Arm, kazancının bir kısmını bu hedefe aktaracağını açıklamıştı.

İlginç bir şekilde Arm’ın ana faaliyet konusu birkaç yıldır Nvidia ve Apple gibi müşterilere IP tedarik etmek olduğundan kendi çözümünü geliştirmeye yönelmesi riskli olabilir. Zira şirket, böylelikle doğrudan müşterilerine rakip hale gelecek.

Öte yandan Arm sadece Rami Sinno ile bu dönüşümü gerçekleştirmeyecek. Daha önce de HP’de büyük ölçekli sistem tasarımı deneyimi olan Nicolas Dube ve Intel ile Qualcomm’dan çip mühendisi Steve Halter’ı kadrosuna katmıştı.

