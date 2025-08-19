Arm, kendi çipini geliştirmek için Amazon’un kilit ismini kadrosuna kattı

Arm’dan üst düzey transfer
Sinno, Amazon’da Trainium ve Inferentia isimli büyük ölçekli yapay zeka uygulamalarını çalıştırmak ve geliştirmek için tasarlanmış çiplerin geliştirilmesinde görev almıştı. Arm ise bugüne kadar kendi çiplerini üretmedi, şirket sadece işlemciler için temel mimari ve talimat setlerini tasarlıyor ve bunları müşterilerine lisanslıyor. Apple ve Nvidia gibi çip tasarımcıları ürünlerinde Arm teknolojisini kullanıyor.
Ancak CEO Rene Haas, sadece tasarımla sınırlı kalmayıp, birleştirilmiş ve fonksiyon odaklı chipletler dahil olmak üzere kendi işlemcilerini üretmek istiyor. Hatta geçtiğimiz aylarda Arm, kazancının bir kısmını bu hedefe aktaracağını açıklamıştı.
İlginç bir şekilde Arm’ın ana faaliyet konusu birkaç yıldır Nvidia ve Apple gibi müşterilere IP tedarik etmek olduğundan kendi çözümünü geliştirmeye yönelmesi riskli olabilir. Zira şirket, böylelikle doğrudan müşterilerine rakip hale gelecek.
Öte yandan Arm sadece Rami Sinno ile bu dönüşümü gerçekleştirmeyecek. Daha önce de HP’de büyük ölçekli sistem tasarımı deneyimi olan Nicolas Dube ve Intel ile Qualcomm’dan çip mühendisi Steve Halter’ı kadrosuna katmıştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
böyle hep 50 ile mi gidilecek