“Mikrodalga beyin”: Hem düşünüp hem konuşabilen çip

Tam Boyutta Gör Cornell Üniversitesi araştırmacıları hem ultra hızlı veri sinyallerini hem de kablosuz iletişim sinyallerini aynı anda işleyebilen dünyanın ilk “mikrodalga beyin” çipini geliştirdi. Bu deneysel işlemci, canlı bir beyin gibi düşünürken aynı zamanda radyo gibi kablosuz iletişim kurabiliyor. Üstelik bunu, akıllı saat boyutunda bir alanda ve yalnızca 200 miliwatt enerjiyle gerçekleştiriyor; bu değer, benzer dijital sinir ağlarının tükettiği gücün çok altında.

Mikrodalga ile beyin benzeri işlem

Tam Boyutta Gör Çip, beynin çalışma mantığından esinlenen bir sinir ağı tasarımına sahip. Araştırmacılar, çipin parçalarını ayarlanabilir dalga kılavuzları aracılığıyla birbirine bağlayarak verideki desenleri tanımasını ve öğrenmesini sağladı. Geleneksel dijital işlemciler gibi adım adım işlem yapmak yerine çip, analog ve doğrusal olmayan mikrodalga sinyallerini kullanıyor. Bu sayede veriler onlarca gigahertz hızında işlenebiliyor ve gecikme veya darboğaz oluşmuyor.

Bu fiziksel etkileşim, dijital yapay zeka ağlarının yazılım katmanlarında yaptığı özellik çıkarımı işlemini donanım seviyesinde tamamlıyor. Veriler belleğe yüklenip tekrar tekrar işlenmek yerine, mikrodalga ağı doğrudan hesaplamayı yapıyor. Çipteki küçük ayarlanabilir bileşenler, sinyal yollarını anında değiştirebiliyor. Böylece farklı AI görevleri arasında geçiş yapmak için baştan eğitim gerekmiyor.

Testlerde yüksek doğruluk

Tam Boyutta Gör Laboratuvar testlerinde çip, kablosuz sinyalleri yüzde 88 veya daha yüksek doğrulukla sınıflandırdı. Bu performans hem basit hem de karmaşık görevlerde çok daha büyük dijital sistemlerle eşdeğer sonuçlar verdi. Üstelik bunu, ek devre veya hata düzeltme sistemlerine ihtiyaç duymadan başardı.

Donanımın sinyal davranışındaki küçük değişimlere hassas olması onu yalnızca AI uygulamaları için değil, radar takibi, yoğun radyo kanallarının çözülmesi ve ağ güvenliği gibi alanlar için de uygun hale getiriyor.

Henüz prototip aşamasında olsa da projeye DARPA da destek veriyor. Araştırmacılar, bu teknolojiyi mevcut mikrodalga ve dijital sistemlerle entegre etmeyi hedefliyor. Başarıya ulaşılırsa, işlemci ile anten arasındaki sınırlar ortadan kalkabilir. Dolayısıyla telefonunuzun işlemcisi aynı zamanda anteniniz olurken, saatiniz buluta bağlanmadan yerel olarak düşünebilir.

