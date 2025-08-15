Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    “Mikrodalga beyin”: Hem düşünüp hem konuşabilen çip

    Dünyanın ilk “mikrodalga beyin” çipi, hem yapay zeka gibi veri işleyip hem de radyo gibi kablosuz iletişim kurabiliyor. Akıllı saat boyutunda olan bu işlemci, sadece 200 mW enerjiyle çalışıyor.

    “Mikrodalga beyin”: Hem düşünüp hem konuşabilen çip Tam Boyutta Gör
    Cornell Üniversitesi araştırmacıları hem ultra hızlı veri sinyallerini hem de kablosuz iletişim sinyallerini aynı anda işleyebilen dünyanın ilk “mikrodalga beyin” çipini geliştirdi. Bu deneysel işlemci, canlı bir beyin gibi düşünürken aynı zamanda radyo gibi kablosuz iletişim kurabiliyor. Üstelik bunu, akıllı saat boyutunda bir alanda ve yalnızca 200 miliwatt enerjiyle gerçekleştiriyor; bu değer, benzer dijital sinir ağlarının tükettiği gücün çok altında.

    Mikrodalga ile beyin benzeri işlem

    “Mikrodalga beyin”: Hem düşünüp hem konuşabilen çip Tam Boyutta Gör
    Çip, beynin çalışma mantığından esinlenen bir sinir ağı tasarımına sahip. Araştırmacılar, çipin parçalarını ayarlanabilir dalga kılavuzları aracılığıyla birbirine bağlayarak verideki desenleri tanımasını ve öğrenmesini sağladı. Geleneksel dijital işlemciler gibi adım adım işlem yapmak yerine çip, analog ve doğrusal olmayan mikrodalga sinyallerini kullanıyor. Bu sayede veriler onlarca gigahertz hızında işlenebiliyor ve gecikme veya darboğaz oluşmuyor.

    Bu fiziksel etkileşim, dijital yapay zeka ağlarının yazılım katmanlarında yaptığı özellik çıkarımı işlemini donanım seviyesinde tamamlıyor. Veriler belleğe yüklenip tekrar tekrar işlenmek yerine, mikrodalga ağı doğrudan hesaplamayı yapıyor. Çipteki küçük ayarlanabilir bileşenler, sinyal yollarını anında değiştirebiliyor. Böylece farklı AI görevleri arasında geçiş yapmak için baştan eğitim gerekmiyor.

    Testlerde yüksek doğruluk

    “Mikrodalga beyin”: Hem düşünüp hem konuşabilen çip Tam Boyutta Gör
    Laboratuvar testlerinde çip, kablosuz sinyalleri yüzde 88 veya daha yüksek doğrulukla sınıflandırdı. Bu performans hem basit hem de karmaşık görevlerde çok daha büyük dijital sistemlerle eşdeğer sonuçlar verdi. Üstelik bunu, ek devre veya hata düzeltme sistemlerine ihtiyaç duymadan başardı.

    Donanımın sinyal davranışındaki küçük değişimlere hassas olması onu yalnızca AI uygulamaları için değil, radar takibi, yoğun radyo kanallarının çözülmesi ve ağ güvenliği gibi alanlar için de uygun hale getiriyor.

    Henüz prototip aşamasında olsa da projeye DARPA da destek veriyor. Araştırmacılar, bu teknolojiyi mevcut mikrodalga ve dijital sistemlerle entegre etmeyi hedefliyor. Başarıya ulaşılırsa, işlemci ile anten arasındaki sınırlar ortadan kalkabilir. Dolayısıyla telefonunuzun işlemcisi aynı zamanda anteniniz olurken, saatiniz buluta bağlanmadan yerel olarak düşünebilir.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/researchers-build-worlds-first-microwave-brain-chip-that-can-think-like-ai-and-talk-like-a-radio-all-at-gigahertz-speeds https://news.cornell.edu/stories/2025/08/researchers-build-first-microwave-brain-chip https://www.nature.com/articles/s41928-025-01422-1
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 11 saat önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    2. el modem fiyatları türk telekom ilk 100 bursu mezun olduktan sonra diploma alma süresi denizbank black kart kimlere verilir. telefon sıcaklığı ölçme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, X1504VA-NJ123W
    Asus Notebook Laptop, X1504VA-NJ123W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum