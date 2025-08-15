“Mikrodalga beyin”: Hem düşünüp hem konuşabilen çip

Mikrodalga ile beyin benzeri işlem
Bu fiziksel etkileşim, dijital yapay zeka ağlarının yazılım katmanlarında yaptığı özellik çıkarımı işlemini donanım seviyesinde tamamlıyor. Veriler belleğe yüklenip tekrar tekrar işlenmek yerine, mikrodalga ağı doğrudan hesaplamayı yapıyor. Çipteki küçük ayarlanabilir bileşenler, sinyal yollarını anında değiştirebiliyor. Böylece farklı AI görevleri arasında geçiş yapmak için baştan eğitim gerekmiyor.
Testlerde yüksek doğruluk
Donanımın sinyal davranışındaki küçük değişimlere hassas olması onu yalnızca AI uygulamaları için değil, radar takibi, yoğun radyo kanallarının çözülmesi ve ağ güvenliği gibi alanlar için de uygun hale getiriyor.
Henüz prototip aşamasında olsa da projeye DARPA da destek veriyor. Araştırmacılar, bu teknolojiyi mevcut mikrodalga ve dijital sistemlerle entegre etmeyi hedefliyor. Başarıya ulaşılırsa, işlemci ile anten arasındaki sınırlar ortadan kalkabilir. Dolayısıyla telefonunuzun işlemcisi aynı zamanda anteniniz olurken, saatiniz buluta bağlanmadan yerel olarak düşünebilir.
