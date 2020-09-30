8/16 Ryzen 7 5800X, AotS testinde 10/20 Core i9-10900K’dan %22 hızlı

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Zen 2 mimarisiyle Intel’e bir kere daha vites yükselttiren AMD Zen 3 ile birlikte daha da ileriye gidecek. Lisa SU’nun kendinden emin açıklamalarının ardından sızan test sonuçları iddiayı destekliyor.

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Ashes of the Singularity testinde gün yüzüne çıkan Ryzen 7 5800X işlemcisinin çalıştığı frekans, birlikte kullanılan RAM’lerin kanal sayısı-frekansı ve ev sahipliği yapan anakart bilinmediği için testi net bir şekilde yorumlamak güç. Yine de sonuçların yaklaşık olarak fikir vereceği şüphesiz.

AMD kendi işlemcisine hiç acımamış

Testlere göre 8/16 Ryzen 7 5800X, Intel’in 10/20 konfigürasyonuyla avantaja sahip Core i9-10900K işlemcisini %22.2’ye kadar geride bırakmış. AMD’nin Ryzen 7 3800X-Ryzen 7 5800X kıyaslamasında ise fark %32.8 seviyesine tırmanmış.

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Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 9 5900X ve Ryzen 7 5800X’in satış tarihleri sızdı"

Tablo AMD’nin olası 10/20 işlemcisindeki performans artışının halen devam edecek fiyat avantajıyla birleşmesi karşısında Intel’in nasıl bir yanıt vereceğini düşündürüyor.

https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/leaked_amd_ryzen_7_5800x_cpu_delivers_incredible_gaming_performance/1

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