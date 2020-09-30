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    8/16 Ryzen 7 5800X, AotS testinde 10/20 Core i9-10900K’dan %22 hızlı

    AMD’nin Ryzen 5000 ailesi mimari güncellemesi nedeniyle hacimli performans artışı sunacak. Ortaya çıkan test sonucu bunu destekler nitelikte görünüyor.
    4 sa.
    1,5b
    27
    21
    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    8/16 Ryzen 7 5800X, AotS testinde 10/20 Core i9-10900K’dan %22 hızlı
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    Zen 2 mimarisiyle Intel’e bir kere daha vites yükselttiren AMD Zen 3 ile birlikte daha da ileriye gidecek. Lisa SU’nun kendinden emin açıklamalarının ardından sızan test sonuçları iddiayı destekliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar ASUS’un Core i9-10900K test slaytı ortaya çıktı: Ryzen 9 3900X %19 daha hızlı

    Ryzen 5 5800X Intel'in en hızlı oyun işlemcisine toz yutturuyor

    Ashes of the Singularity testinde gün yüzüne çıkan Ryzen 7 5800X işlemcisinin çalıştığı frekans, birlikte kullanılan RAM’lerin kanal sayısı-frekansı ve ev sahipliği yapan anakart bilinmediği için testi net bir şekilde yorumlamak güç. Yine de sonuçların yaklaşık olarak fikir vereceği şüphesiz.

    AMD kendi işlemcisine hiç acımamış

    Testlere göre 8/16 Ryzen 7 5800X, Intel’in 10/20 konfigürasyonuyla avantaja sahip Core i9-10900K işlemcisini %22.2’ye kadar geride bırakmış. AMD’nin Ryzen 7 3800X-Ryzen 7 5800X kıyaslamasında ise fark %32.8 seviyesine tırmanmış.

    8/16 Ryzen 7 5800X, AotS testinde 10/20 Core i9-10900K’dan %22 hızlı
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    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 9 5900X ve Ryzen 7 5800X’in satış tarihleri sızdı"

    Tablo AMD’nin olası 10/20 işlemcisindeki performans artışının halen devam edecek fiyat avantajıyla birleşmesi karşısında Intel’in nasıl bir yanıt vereceğini düşündürüyor.



    https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/leaked_amd_ryzen_7_5800x_cpu_delivers_incredible_gaming_performance/1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    DH | equ* (Murat Öztürk) 3 sa. en beğenilen
    Bu aradaki farklara siz kafadan %10 daha ekleyin.Malum İntelin açıkları çıkınca yamalarla %10 %15 performans daha kaybediyor :)
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    Feyzuli 3 sa.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 4 sa.
    O kadar farkı açıyorlar ki, ilk 3xxx serisi çıkarken ölümüne inteli savunan taraftar vardı, işte çekirdek başı daha güçlüyüz, 2-3 fps daha hızlıyız diye savunmaya çalışıyorlardı artık o da kalmadı. Zaten muhtemelen geçebilenleri tükürdüklerini yalayıp geçmiştir ya da bu seriye geçecektir. En azından senede bir güvenlik açığı yaması ile performans düşmesi yok. Ne alıyorsan o. Hatta amd'de genelde güncellemeler ile performansta artıyor. Örneğin bios güncellemeleri ile %10 falan güçlendi :) Biri güncelleme ile bile geri gidiyor diğeri ileri. Helal.
    O kadar farkı açıyorlar ki, ilk 3xxx serisi çıkarken ölümüne inteli savunan taraftar vardı, işte çekirdek başı daha güçlüyüz, 2-3 fps daha hızlıyız diye savunma...
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    H34RTL3SS (yakup yakupoğlu) 31 dk.
    iyide 4000 serisi nerede direk 5000 e mi geçtiler
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    ehhalil (Halil ) 19 dk. H34RTL3SS
    Sanırım öyle oldu. APU'lar ile CPU'lar arasında mimari bakımından uyumsuz numaralandırma vardı. Bu uyumsuzluğu gidermek için ZEN 3 mimarili CPU'ları 4000 serisini atlayarak 5000 serisi olarak çıkaracaklarına dair söylentiler vardı. Bu şekilde farklı mimarinin aynı seride numaralandırılması "sorunu" çözülmüş olacak
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    Festigkeitt (Serdar ) 1 sa.
    OoOooO Amd ters çevirmiş, düz basmış üstüne mezara gömmüş sonra bide ahirette tek atmış. Bütün 3000 serisi kullanıcıları 5000 için bayram edebilir. 3000 serisi bu olaydan çok etkilenir.
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    KumKekliği 1 sa. (düzenlendi)
    Yine başlamış yeni bir amd işlemcisi piyasaya çıkmadan, bağımsız testler yapılmadan uçuyor kaçıyor 5.0 ghz all core geliyor inteli dağıtıyor muhabbetleri. Hiç ders almıyorlar. Buyurun:

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    Hangisi doğru? Ayrıntısına girmeyeceğim neden böyle oldu nasıl oldu yabancı forumlarda var. Bağımsız testleri bekleyin. Onun öncesi gördüğünüz her şeye şüphe ile yaklaşın. Yoksa her seferinde gaza geldikten sonrası hayal kırıklığı oluyor 10700k

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    10700k, 4300 mhz ram

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    Androge0s (Atakan ) 2 sa.
    Mükemmel ya, intel 11. nesilde umarım çizdiği imaj gibi silkelenir ve gerçek rekabet görürüz. İşlemci teknolojisi 10 yıldır doğru dürüst gelişmedi bile. Şuan 2500k'lar 4790k'lar hala iş görür vaziyette. Aynı yılı bırakın 3 sene öncesinin 570'i bile günümüz oyunlarına 1080p 60fps olarak Optimizasyonu iyi oyunlarda ancak ucu ucuna yetişebiliyor yeni nesilde o da olmayacak muhtemelen. 2009'da çıkmış sandy bridge'e bakın bir de o zamanın (2009) en güçlüsü hd 5970 3 yıl önce çıkmış en düşük ekran kartı olan gt 1030'a bile yetişemiyor. Bir de o zamanın en iyisi seviyesi 2700k 2017'nin orta seviyesi 1600'ü neredeyse yakalıyor. Gerisini varın siz hesap edin.
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    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 2 sa. Androge0s
    5970 1050 ila 1050 ti arasında bir güce sahip. Ama söylediğiniz çok doğru. Ekran kartı tarafında Nvidia üstün olsa da rekabet yüksek düzeyde olduğu için gelişim hızlı oldu, işlemci pazarında 2017 yılına kadar Pentium da olsa al, Intel olsun durumu vardı. 2500k, 3470, 3570, 2600k, 4790, 4770 vs hâlâ iş görecek işlemciler. Gidip 400 500 lira verilmez de 200 300 arasına hâlâ alınabilir işlemciler. Dediğiniz gibi uçurum öyle ahım şahım yaşanmadı.
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    Feyzuli 3 sa.
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    napolyon94 3 sa.
    AMD bundan böyle işlemcilerin sefiridir. Biat edin!



    1 senede %33 ayni segmentte fark ne demektir 0_o?!?!
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    Epirus 3 sa.
    Bu haberi dün @Dreadfrost konulaştımıştı:



    https://mini.donanimhaber.com/deniyordu-gercek-oldu-zen-3-comet-lake--145777485#



    Aynı kaynak, aynı oyun testi:



    3800XT, 3800X'den (sözde) %34'e kadar daha hızlı!



    https://wccftech.com/amd-ryzen-7-3800-xt-benchmarks-leaked-up-to-34-increase-in-ashes-of-the-singularity/amp/



    Test sistemlerine dair doğru düzgün bilgi yok.



    8 Ekim'e az kaldı, bekleyelim görelim...




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    DH | equ* (Murat Öztürk) 3 sa. en beğenilen
    Bu aradaki farklara siz kafadan %10 daha ekleyin.Malum İntelin açıkları çıkınca yamalarla %10 %15 performans daha kaybediyor :)
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    Muten Baba 4 sa.
    3900X i satma planları baslasin
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    Spider_hip (Doğan Eray) 4 sa.
    O kadar farkı açıyorlar ki, ilk 3xxx serisi çıkarken ölümüne inteli savunan taraftar vardı, işte çekirdek başı daha güçlüyüz, 2-3 fps daha hızlıyız diye savunmaya çalışıyorlardı artık o da kalmadı. Zaten muhtemelen geçebilenleri tükürdüklerini yalayıp geçmiştir ya da bu seriye geçecektir. En azından senede bir güvenlik açığı yaması ile performans düşmesi yok. Ne alıyorsan o. Hatta amd'de genelde güncellemeler ile performansta artıyor. Örneğin bios güncellemeleri ile %10 falan güçlendi :) Biri güncelleme ile bile geri gidiyor diğeri ileri. Helal.
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    amd ryzen 7 5800x test, amd ryzen 7 5800x ve
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