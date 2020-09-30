8/16 Ryzen 7 5800X, AotS testinde 10/20 Core i9-10900K’dan %22 hızlı

Zen 2 mimarisiyle Intel’e bir kere daha vites yükselttiren AMD Zen 3 ile birlikte daha da ileriye gidecek. Lisa SU’nun kendinden emin açıklamalarının ardından sızan test sonuçları iddiayı destekliyor.İlginizi Çekebilir ASUS’un Core i9-10900K test slaytı ortaya çıktı: Ryzen 9 3900X %19 daha hızlı
Ryzen 5 5800X Intel'in en hızlı oyun işlemcisine toz yutturuyor
Ashes of the Singularity testinde gün yüzüne çıkan Ryzen 7 5800X işlemcisinin çalıştığı frekans, birlikte kullanılan RAM’lerin kanal sayısı-frekansı ve ev sahipliği yapan anakart bilinmediği için testi net bir şekilde yorumlamak güç. Yine de sonuçların yaklaşık olarak fikir vereceği şüphesiz.
AMD kendi işlemcisine hiç acımamış
Testlere göre 8/16 Ryzen 7 5800X, Intel’in 10/20 konfigürasyonuyla avantaja sahip Core i9-10900K işlemcisini %22.2’ye kadar geride bırakmış. AMD’nin Ryzen 7 3800X-Ryzen 7 5800X kıyaslamasında ise fark %32.8 seviyesine tırmanmış.
Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 9 5900X ve Ryzen 7 5800X’in satış tarihleri sızdı"
Tablo AMD’nin olası 10/20 işlemcisindeki performans artışının halen devam edecek fiyat avantajıyla birleşmesi karşısında Intel’in nasıl bir yanıt vereceğini düşündürüyor.
https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/leaked_amd_ryzen_7_5800x_cpu_delivers_incredible_gaming_performance/1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hangisi doğru? Ayrıntısına girmeyeceğim neden böyle oldu nasıl oldu yabancı forumlarda var. Bağımsız testleri bekleyin. Onun öncesi gördüğünüz her şeye şüphe ile yaklaşın. Yoksa her seferinde gaza geldikten sonrası hayal kırıklığı oluyor 10700k
10700k, 4300 mhz ram
1 senede %33 ayni segmentte fark ne demektir 0_o?!?!
https://mini.donanimhaber.com/deniyordu-gercek-oldu-zen-3-comet-lake--145777485#
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