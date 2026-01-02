TSMC'nin 2 nm sürecinin rekor gelir üretmesi bekleniyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yarı iletken sektöründe yapay zeka kaynaklı talep patlaması, TSMC’nin en ileri üretim teknolojilerinde dengeleri hızla değiştiriyor. Şirketin 2 nm üretim süreci, daha şimdiden yoğun talep nedeniyle kapasite sınırlarına yaklaşmış durumda. Mevcut veriler, TSMC’nin 2 nm teknolojisinin 2026’nın üçüncü çeyreği itibarıyla 3 nm ve 5 nm süreçlerinin kümülatif gelirini geride bırakabileceğine işaret ediyor.

TSMC, 2 nm ile para basacak

TSMC’nin yeni nesil 2 nm üretim süreci için 1 Ocak itibarıyla fiyat artışına gitmesi beklenirken bu durumun müşteri siparişlerinde bir yavaşlamaya yol açmadığı belirtiliyor. Özellikle yapay zeka hızlandırıcıları, veri merkezi çözümleri ve yüksek performanslı işlemcilere yönelik talep 2 nm üretim hattına olan ilgiyi daha da artırıyor.

TSMC’nin mevcut planlarına göre Tayvan ve ABD’de toplamda 10 adet 2 nm fabrikasının faaliyete geçmesi öngörülüyor. Bu tesislerle birlikte şirketin 2 nm üretim kapasitesinin, 2026 sonuna kadar aylık 80 bin ila 100 bin wafer seviyesine ulaşması hedefleniyor. Artan talebi karşılamak için TSMC, Tayvan’da üç yeni 2nm tesisi daha inşa etmeyi planlıyor. Bu genişleme hamlesinin toplam maliyetinin yaklaşık 28,6 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

TSMC, 1.4nm üretim tesislerinin inşaatını hızlandırıyor 2 gün önce eklendi

TSMC’nin 2 nm süreci ilk kez 2023’ün üçüncü çeyreğinde gelir kalemlerine yansımaya başladı ve o dönemde toplam gelirin yaklaşık yüzde 6’sını oluşturdu. Bu oran, 2023’ün dördüncü çeyreğinde yüzde 15 seviyesine kadar yükseldi. Güncel tabloda ise 5nm üretim süreci toplam gelirin yaklaşık yüzde 60’ını oluşturuyor. Ancak uzmanlar, önümüzdeki dönemde bu payın kademeli olarak düşeceğini, 3 nm ve özellikle 2 nm teknolojilerinin hızla öne çıkacağını öngörüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

TSMC'nin 2 nm sürecinin rekor gelir üretmesi bekleniyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: