AMD Ryzen 9 5900X ve Ryzen 7 5800X’in satış tarihleri sızdı

Tam Boyutta Gör

Kırmızı ekip geçtiğimiz haftalarda Zen 3 mimarili işlemcileri ve RDNA2 üzerinde yükselecek ekran kartlarının tanıtım tarihini netleştirmişti.

İlginizi Çekebilir

TSMC 3 nm’de üretim kapasitesini arttırıyor

Bazı Ryzen işlemcileri için satış tarihleri

Bir Twitter kullanıcısının gönderisi yeni nesil Ryzen işlemcilerinin raflardaki yerini alacağı tarihe ışık tuttu. Eski bir plana ait olduğu belirtilen tarihlere göre AMD, Ryzen 9 5900X ve Ryzen 7 5800X işlemcilerini 20 Ekim’de satışa sunacak. Ek olarak bir başka kaynağa göre satış tarihleri 20-27 Ekim olarak belirtilmiş.

Orta segmente konumlandırılacak Ryzen 5 5600X ve üst segmentte AMD’yi temsil edecek Ryzen 9 5950X içinse daha ileri bir tarih düşünülüyor.

Ayrıca Bkz. "AMD CEO’su: Ryzen 5000’le performans çıtasını daha da yukarıya yükselteceğiz."

Son olarak 28 Ekim’de duyurulacak RDNA2 mimarili RX 6000 serisi ekran kartları içinse 15-20 Kasım aralığına işaret edilmiş.

https://videocardz.com/newz/amd-to-launch-ryzen-9-5900x-and-ryzen-7-5800x-on-october-20th

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.