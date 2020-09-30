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    AMD Ryzen 9 5900X ve Ryzen 7 5800X’in satış tarihleri sızdı

    Donanım dünyası AMD’den yeni mimariye geçiş yapacağı işlemcilerini bekliyor. Geçtiğimiz haftalarda yeni yongalar ve ekran kartlarının tanıtım tarihleri resmiyet kazanmıştı.
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    Metehan Göktaş
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    AMD Ryzen 9 5900X ve Ryzen 7 5800X’in satış tarihleri sızdı
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    Kırmızı ekip geçtiğimiz haftalarda Zen 3 mimarili işlemcileri ve RDNA2 üzerinde yükselecek ekran kartlarının tanıtım tarihini netleştirmişti.

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    Bazı Ryzen işlemcileri için satış tarihleri

    Bir Twitter kullanıcısının gönderisi yeni nesil Ryzen işlemcilerinin raflardaki yerini alacağı tarihe ışık tuttu. Eski bir plana ait olduğu belirtilen tarihlere göre AMD, Ryzen 9 5900X ve Ryzen 7 5800X işlemcilerini 20 Ekim’de satışa sunacak. Ek olarak bir başka kaynağa göre satış tarihleri 20-27 Ekim olarak belirtilmiş.

     Orta segmente konumlandırılacak Ryzen 5 5600X ve üst segmentte AMD’yi temsil edecek Ryzen 9 5950X içinse daha ileri bir tarih düşünülüyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD CEO’su: Ryzen 5000’le performans çıtasını daha da yukarıya yükselteceğiz."

    Son olarak  28 Ekim’de duyurulacak RDNA2 mimarili RX 6000 serisi ekran kartları içinse 15-20 Kasım aralığına işaret edilmiş.



    https://videocardz.com/newz/amd-to-launch-ryzen-9-5900x-and-ryzen-7-5800x-on-october-20th Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    clarq26 (Emre Bayram) 4 dk.
    konuya uzak kaldı amd 4600 olarak cıkması gereken urun 5000serisi adı altındamı cıkıyor acaba
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    derlemeler (Erhan Görmez) 16 dk.
    iyiki 3600 almışım 1300 tlye şuan 1800 küsür beni 4 sene rahat götürür... ufak bir oynama ile 4.2 ye bile çıkıyor misss...
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    Spider_hip (Doğan Eray) 4 sa.
    5700X nerede ya? Bir de şöyle bir listeye bakınca 3700x 65w ile harika görünüyor gerçekten. Çok başarılı bir işlemci. İlk çıktığında aldım. Benim gibi 30 seneye yakın intel kullanıcısını çok memnun etti. Başta haliyle biraz çekinerek geçmiştim ama hiç pişman etmedi. Hatta diğer pc'm için de bu 5000 serisinden almak isterim.
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    Sempron 3200 5 sa.
    İntel masaüstünde 5. nesli atlamıştı bunlarda 4000 serisini atlıyor. Tek çekirdek performansı büyük ölçüde artması gerek artık. Yoksa 3000 serisinden bi farkı olmaz. Çekirdek değerleri aynı zaten.
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    Wilson Fisk 4 sa. Sempron 3200
    neden büyük ölçüde artması lazım ne zannediyorsun sen durumu intel %30 mı koyuyor tek çekirdekte?zaten farkları yok hatta tek çekirdeği %10 15 fazla olan 3300x bile perişan etti intelleri işte onun daha iyisinin 8 çekirdeklisi çıkıyor çok da fazla artışa gerek yok.şu anda fark olmasının sebebi 3600 3700 kullanıcıları 4.2 4.4 gibi hızlarda kullanırken intel 5 üzeri yapıştırıyor yoksa yüce tek çekirdeği değil yani gelsin bi 4.3'te ben ne yapıyorum?şimdi en üst model 5 ghz turbo diğerleri belli değil ama 4.4 olmayacak 4.8 4.9 olur.sana söylemiyorum herkes okusun diye yazdım.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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