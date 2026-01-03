Giriş
    AMD Ryzen 7 9800X3D rekor tazeledi: 7.335 MHz hıza ulaştı

    AMD'nin amiral gemisi işlemcilerinden AMD Ryzen 7 9800X3D, yeni bir rekor kırdı. İşlemci, 5.2GHz boost hızlarına kıyasla 7.335 MHz hıza ulaştı. İşte detaylar...

    AMD Ryzen 7 9800X3D rekor tazeledi: 7.335 MHz hıza ulaştı Tam Boyutta Gör
    AMD tarafından geçtiğimiz yılın Kasım ayında tanıtılan ve güncel en güçlü işlemcilerinden biri olan Ryzen 7 9800X3D, yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor. Son olarak X3D modeli, gerçekleştirilen hız aşırtma denemelerinde yeni bir rekor daha kırdı İşlemci, 7,3 GHz saat hızlarına ulaşıyor.

    AMD Ryzen 7 9800X3D rekor tazeledi

    Paylaşılan detaylara göre rekor denemesi, Colorful'un iGame X870E Vulcan OC V14 anakartı üzerinde gerçekleştirildi. Çinli hız aşırtma (overclock) tutkunu "Hero", rekor için 1.688V gibi günlük kullanım için gerçekçi olmayan bir voltaj seviyesine çıktı. Ancak rekor denemesi, sürekli yük yerine tek çekirdekli anlık frekansa odaklandığı için bu seviye kabul edilebilir görülüyor.

    AMD Ryzen 7 9800X3D rekor tazeledi: 7.335 MHz hıza ulaştı Tam Boyutta Gör
    Soğutma tarafında ise beklendiği gibi sıvı azot (LN2) kullanıldı. Bu sayede yalnızca çekirdek frekansı değil, uncore frekansı da 2.399 MHz seviyesine ulaşabildi. Kırılan rekor, önceki dünya rekorunun yalnızca 22 MHz üzerine çıkıyor. Daha önce Tayvanlı hız aşırtmacı "Hicookie", Ryzen 7 9800X3D'yi 7.313 MHz seviyesine taşıyarak zirvede yer alıyordu. Zamanlama açısından bakıldığında rekorun ayrı bir anlamı bulunuyor.

     

    AMD'nin CES 2026 sahnesinde, Ryzen 7 9800X3D’nin halefi olması beklenen Ryzen 9 9850X3D dahil olmak üzere yeni X3D modellerini tanıtması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde yeni X3D modellerin sahneye çıkmasıyla birlikte hız aşırtma tarafında dengelerin yeniden değişmesi sürpriz olmayacak. 

