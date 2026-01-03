AMD Ryzen 7 9800X3D rekor tazeledi: 7.335 MHz hıza ulaştı

Paylaşılan detaylara göre rekor denemesi, Colorful'un iGame X870E Vulcan OC V14 anakartı üzerinde gerçekleştirildi. Çinli hız aşırtma (overclock) tutkunu "Hero", rekor için 1.688V gibi günlük kullanım için gerçekçi olmayan bir voltaj seviyesine çıktı. Ancak rekor denemesi, sürekli yük yerine tek çekirdekli anlık frekansa odaklandığı için bu seviye kabul edilebilir görülüyor.
AMD'nin CES 2026 sahnesinde, Ryzen 7 9800X3D’nin halefi olması beklenen Ryzen 9 9850X3D dahil olmak üzere yeni X3D modellerini tanıtması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde yeni X3D modellerin sahneye çıkmasıyla birlikte hız aşırtma tarafında dengelerin yeniden değişmesi sürpriz olmayacak.