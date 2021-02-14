8 çekirdekli Tiger Lake-H işlemcileri gün yüzüne çıktı

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Ticaret Bakanlığı market fiyatlarının karşılaştırılabileceği uygulama geliştiriyor

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TikTok Hindistan da satılıyor

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Çin üretimi 25 bin dolarlık Tesla dünya genelinde satılacak

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PlayStation Studios'un patronu God of War 2 için fazlasıyla heyecanlı

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Yenilenen Chevrolet Bolt, crossover versiyonu Bolt EUV ile birlikte geldi

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Huawei'nin patronu kendisinin de kullandığı en iyi 5G akıllı telefonu açıkladı: iPhone 12

2 gün

Red Dead Online indiriminde son saatler: %75 oranındaki indirim bitmek üzere

2 gün

Kıvanç Tatlıtuğ başrollü Netflix'in yerli bilim kurgu dizisinin setinden ilk görseller paylaşıldı

2 gün

Türkiye 'derin uzay istasyonu' kuracak: Derin uzay istasyonu nedir?

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Microsoft, bilgisayarları bir sonraki büyük Windows güncellemesine hazırlamaya başladı

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GeForce Now by GAME+’ın açılış tarihi açıklandı: 15 Mart

2 gün

Hyundai ve Kia ile anlaşamayan Apple'ın otomobil projesine Nissan da yanaşmadı

2 gün

Samsung Galaxy F62 duyuruldu: 7000mAh pil, 6.7 inç ekran

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Xbox Series X/S ile ilgili bu yıl daha fazla heyecanlandırıcı haber duyacağız

2 gün

Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp kararı: Veri paylaşımı durduruldu

2 gün

Vertigo tedavisinde kullanılabilecek iç kulak implantı geliştirildi

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Yakında tanıtılacak Vivo S9'un tanıtım posteri sızdırıldı

2 gün

Biyolojik olarak bozunabilen hava yolu geliştirildi

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F-35’lerdeki motor tedariki sorunu, uçaklarla ilgili planlarda değişikliği zorunlu kılıyor

3 gün

ABD, kendi füzesini taşıyan ve uçaktan fırlatılan “LongShot” dron projesi üzerinde çalışıyor

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GÖRÜNTÜLENEN 8 çekirdekli Tiger Lake-H işlemcileri gün yüzüne çıktı

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Haftalık Oyun Önerisi 13: My Friend Pedro

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Instagram, özel mesaj yoluyla hakaret eden kullanıcıların hesaplarını silecek

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RTX 3060 satışa sunulmadan fiyatı artmaya başladı, MSRP seviyesi önsiparişler iptal ediliyor

3 gün

BAE'nin Mars sondasından ilk fotoğraf geldi: İşte Kızıl Gezegen

3 gün

Apple'ın iPhone 13 mini planında değişiklik yok

3 gün

AMD Ryzen 5000 işlemciler ve 500 serisi anakartlarda yüksek hata oranı gözlemleniyor

3 gün

Tesla Semi elektrikli kamyon, bekleneden az menzil sunan pil ile gelecek

3 gün

Helal olsun Anker, işte budur! "Anker Soundcore Life Q30'u denedik"

3 gün

Windows 10 hangi uygulamaların kameraya erişim sağladığını gösterecek

3 gün

Zack Snyder's Justice League'den merakla beklenen yeni fragman paylaşıldı

3 gün

HBO Max küresel pazara açılıyor

3 gün

Geely'nin uçan arabası yollara çıkmaya hazırlanıyor

3 gün

iOS için YouTube uygulaması iki ay sonra ilk kez güncellendi

3 gün

Samsung Galaxy A72'nin teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı

3 gün

Core i9-11900T ortaya çıktı: Tek çekirdekte Core i7-11700 ile eşleşiyor

3 gün

Türkiye’ye özgü koronavirüs mutasyonları ortaya çıktı

3 gün

Faz 3 denemeleri yapılan diyabet ilacı kilo kontrolünde etkili olabilir

3 gün

Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihi 1 yıl ertelenebilir

3 gün

Hava desteği ile çalışan diz bandajı geliştirildi

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