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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    8 çekirdekli Tiger Lake-H işlemcileri gün yüzüne çıktı

    Intel’in Comet Lake-H’ın yerine konumlandıracağı yüksek çekirdek sayısıyla öne çıkan işlemcilerinin üzerindeki örtü kalktı. Firma 8 çekirdekli işlemcilere odaklanacağa benziyor.
    14 Şubat 2021, 23:00 (3 gün)
    1,7b
    1
    10
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    8 çekirdekli Tiger Lake-H işlemcileri gün yüzüne çıktı
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    Mavi ekip CES 2021’de tanıttığı Tiger Lake-H35 işlemcili dizüstüler henüz yeni raflarda belirmeye başladı. Bununla birlikte kullanıcıların gözü AMD’ye asıl cevap niteliği taşıyan Tiger Lake-H’ta.

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    45 watt TDP bütçesiyle gelecek Tiger Lake-H çözümleri 6-8 çekirdekli konfigürasyonlarda gelirken aynı zamanda mevcut Tiger Lake-H35 ailesine kıyasla daha yüksek frekanslarda çalışacak.

    Intel’in Ryzen 9 5900H ve Ryzen 7 5800H’ı hedef alacağı 10 nm işlemciler önümüzdeki dönemde üst seviye oyuncu dizüstülerinin standartı haline gelecek.

    Ayrıca Bkz. "11. nesil Comet Lake işlemciler raflara ulaştı, Yeni kutu tasarımı geliyor"

    Core i9-11980K'da en az 2 çekirdeğin 5 GHz'e yükselmesi beklenirken yeni işlemci ailesi bolca bağlantı kanalı da sağlayacak. Toplamda 20 PCIe 4.0 kanalı sağlayacak yongalarda 4 kanal NVMe SSD için ayrılacak.



    https://videocardz.com/newz/intel-to-launch-three-8-core-11th-gen-core-tiger-lake-h-series-cpus Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    oklawa (Yücel Yavuz) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel işlemciler, bakalım laptop ve mini PC fiyatları nasıl olacak?
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    M msatic 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Intel'den dev hizmet. Core i9-11980HK model sobayla, laptop bataryasi yarim saatte biter artik :D Valla yillar sonra hem masaustumu(R7 5800X) hem de laptop'umu(R7 4800H) AMD islemcili modelle degistim ve cok memnunum. Intel bu gidisle cok sorun yasar..

    AMD seneye 5nm noduna geciyor bunlar halen yuksek enerji tuketen 10-14nm node'larla ugrasiyor :)
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    IItwentysixII (Ali Yasin Arabacı) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Her sene bir Lake. bu ne aga

    Intelin takma adı artık bana göre TheLeqe
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    acelilctl (Abdülcelil Arslan) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Soba gibi ısınacak mı onu söyleyin
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    smart1978 (X Y) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Intel costu ...
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Intel son zamanlarda gerçekten iyi çuvalladı intelin seleron işlemcisi opteron iki çekirdek işlemcisini tokatlarken şimdi Intel AMD sistem toplamama neden oldu çok para kazanmanın peşindeki kapitalist at hırsızları AMD seni üfürdü halen 4 çekirdek 8 çekirdek işlemciyle uğraşıyor .
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    S SeniorGrandMaster 3 gün ( Mesaj Silindi )
    yenilginin verdiği enerjiyle ölü sıçraması yapan mavi ekip belki bir gün dirilir.
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    kmesne (Gerçek Ad) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Tahmini bir çıkış tarihi var mı ?
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    M Morichannn (Akın Özer) 2 gün ( Mesaj Silindi ) kmesne
    Mart’ta tanıtılacak. Nisan ve Mayıs gibi marketlerde görürüz.
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    Bloodin 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Tek çekirdekli işlem gücünde en iyisi olacak gibi fakat son veriler gösteriyor ki Tiger Lake'de dahili ekran kartındaki güzel sıçramaya (Intel Xe) rağmen Ryzen 5000 serisindeki artık 3. Nesildir değişmeyen Vega mimarisindeki dahili ekran kartları, "Intel sever" birkaç oyun hariç halen daha öndeler. Tabi ki H serisi işlemcilere sahip cihazlar birkaç istisnayı saymazsak hep harici ekran kartları ile sunuluyor ve dahili ekran kartına ihtiyaç duymuyor orası ayrı mesele. Yine de bence en kısa sürede DDR5 belleklere geçilip bellek kanal sayıları arttırılarak dahili ekran kartlarının gücü katlanmalı ki H serisi güçlü işlemcileri harici ekran kartına ihtiyaç duymadan istenirse oyun da oynatabilen ince bilgisayarlarda görebilelim. Artık DDR4 çift kanal belleklerle dahili GPU performansında daha ileri gidilemiyor.
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