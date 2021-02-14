8 çekirdekli Tiger Lake-H işlemcileri gün yüzüne çıktı

Mavi ekip CES 2021’de tanıttığı Tiger Lake-H35 işlemcili dizüstüler henüz yeni raflarda belirmeye başladı. Bununla birlikte kullanıcıların gözü AMD’ye asıl cevap niteliği taşıyan Tiger Lake-H’ta.İlginizi Çekebilir Intel Tiger Lake-H işlemcisi ortaya çıktı
45 watt TDP bütçesiyle gelecek Tiger Lake-H çözümleri 6-8 çekirdekli konfigürasyonlarda gelirken aynı zamanda mevcut Tiger Lake-H35 ailesine kıyasla daha yüksek frekanslarda çalışacak.
Intel’in Ryzen 9 5900H ve Ryzen 7 5800H’ı hedef alacağı 10 nm işlemciler önümüzdeki dönemde üst seviye oyuncu dizüstülerinin standartı haline gelecek.
Ayrıca Bkz. "11. nesil Comet Lake işlemciler raflara ulaştı, Yeni kutu tasarımı geliyor"
Core i9-11980K'da en az 2 çekirdeğin 5 GHz'e yükselmesi beklenirken yeni işlemci ailesi bolca bağlantı kanalı da sağlayacak. Toplamda 20 PCIe 4.0 kanalı sağlayacak yongalarda 4 kanal NVMe SSD için ayrılacak.
https://videocardz.com/newz/intel-to-launch-three-8-core-11th-gen-core-tiger-lake-h-series-cpus Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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AMD seneye 5nm noduna geciyor bunlar halen yuksek enerji tuketen 10-14nm node'larla ugrasiyor :)
Intelin takma adı artık bana göre TheLeqe