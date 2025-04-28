Xiaomi Xring işlemcisi yolda: Tarih ve özellikler netleşiyor

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, kendi geliştirdiği mobil işlemcisi için çalışmalarını hızlandırdı. Şirketin "Xring" adını taşıyan ilk tam teşekküllü yonga seti, son raporlara göre Mayıs ayının sonlarına doğru tanıtılacak. Peki Qualcomm'un eski yöneticilerinden Qin Muyun'un başta olduğu proje, neler sunacak? İşte Xring hakkında tüm bilinenler

Xiaomi'nin Xring işlemcisi yakında geliyor

Kaçıranlar için Xiaomi Xring, Qualcomm ve MediaTek'e doğrudan rakip olacak. Ancak daha önce iddia edildiği gibi 3nm üretim süreci yerine, TSMC'nin daha olgun bir teknolojisi olan 4nm N4P süreci ile tanıtılacak.Bu noktada Xiaomi'nin, Huawei örneğinden yola çıkarak benzer bir yaptırım süreciyle karşılaşmamak için temkinli davrandığı düşünülüyor.

İşlemcinin teknik detaylarına bakıldığında, Xring’in 3.2GHz hızında çalışan Cortex-X925 çekirdeği, üç adet 2.6GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.0GHz Cortex-A520 çekirdeğinden oluşan sekiz çekirdekli bir yapıya sahip olacağı belirtiliyor. Grafik tarafında ise 1.3GHz frekansında çalışan Imagination IMG DXT72 GPU'ya yer verilecek. Bu da, performans açısından Snapdragon 8 Gen 2 seviyesini yakalayabilir.

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Xiaomi’nin bu adımı, sadece teknik bir gelişme değil. Şirket, böylece Qualcomm ve MediaTek gibi tedarikçilere olan bağımlılığını azaltmayı ve küresel pazarda daha bağımsız bir konuma gelmeyi hedefliyor. Şu an için Xring hakkında bilinenler bunlarla sınırlı. Ancak Mayıs ayında yapılacak olası tanıtımla birlikte detaylar net şekilde ortaya çıkacak.

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