Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel'in AI stratejisi ters tepti: Eski nesil daha çok satıyor

    Intel’in yapay zekâ odaklı yeni nesil işlemcileri beklenen ilgiyi görmedi. Kullanıcılar daha uygun fiyatlı eski nesil modelleri tercih ediyor. Peki neden? İşte detaylar...

    Intel’in AI stratejisi ters tepti: Eski nesil daha çok satıyor! Tam Boyutta Gör
    Intel, yapay zekâ odaklı işlemci pazarında kan kaybetmeye devam ediyor. Meteor Lake, Lunar Lake ve Arrow Lake mimarilerine sahip işlemciler, piyasada tahmin edilen talebi karşılayamadı. Kullanıcılar, önceki nesil işlemcilere odaklanırken, özellikle yapay zekâ destekli dizüstü bilgisayar satışları şirketin beklentilerinin altında kaldı.

    Eski nesil daha çok satıyor

    Kaçıranlar için Intel, 13 ve 14. nesil işlemcilerde yaşanan kararsızlık sorunlarının ardından, Raptor Lake mimarisine dayanan işlemcilerde üretim kapasitesine bağlı tedarik sıkıntısı yaşanıyor. Intel, bu sorunları yazılım güncellemeleriyle çözmeye çalışsa da, oyun performansı anlamında yeni nesil Arrow Lake serisi de büyük bir sıçrama sunabilmiş değil.

    Dizüstü bilgisayar tarafında ise Microsoft’un Copilot entegrasyonuna rağmen, yapay zekâ işlem birimlerine (NPU) sahip modellerin satışları Intel’in umduğu seviyeye ulaşmadı. Özellikle Intel 7 mimarili Raptor Lake işlemcilere olan talep artarken, üretim kısıtlamaları nedeniyle bu modellerde stok sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor.

    Intel, yakın tarihli paylaşımında bu talep artışını "beklenmedik bir sıçrama" olarak tanımladı ve talepleri yönetmeye çalışıyor. Aslına bakacak olursak, durumun sürpriz olmadığını söyleyelim. Gerçekçi bir tablo çizmek gerekirse, yeni dizüstü bilgisayar almayı planlayan kullanıcılar, yapay zekâ destekli ancak sınırlı işlev sunan pahalı sistemler yerine, daha uygun fiyatlı ve temel ihtiyaçları karşılayan sistemleri tercih ediyor. Ancak yıl sonuna kadar yeni nesil yapay zekâ destekli Panther Lake’in sahneye çıkacağını hatırlatalım. Dolayısıyla tablonun değiştiğini görebiliriz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük otomobil taşıma gemisi ilk seferine çıkıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    netter anatomi atlası pdf devlet hastanesi kıl dönmesi ameliyatı ücreti würth radyatör tıkayıcı zararları ca 19 9 yüksek olanların yorumları sinerji güvenilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 Fe
    Samsung Galaxy S24 Fe
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum