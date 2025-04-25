Intel'in AI stratejisi ters tepti: Eski nesil daha çok satıyor

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Tam Boyutta Gör Intel, yapay zekâ odaklı işlemci pazarında kan kaybetmeye devam ediyor. Meteor Lake, Lunar Lake ve Arrow Lake mimarilerine sahip işlemciler, piyasada tahmin edilen talebi karşılayamadı. Kullanıcılar, önceki nesil işlemcilere odaklanırken, özellikle yapay zekâ destekli dizüstü bilgisayar satışları şirketin beklentilerinin altında kaldı.

Eski nesil daha çok satıyor

Kaçıranlar için Intel, 13 ve 14. nesil işlemcilerde yaşanan kararsızlık sorunlarının ardından, Raptor Lake mimarisine dayanan işlemcilerde üretim kapasitesine bağlı tedarik sıkıntısı yaşanıyor. Intel, bu sorunları yazılım güncellemeleriyle çözmeye çalışsa da, oyun performansı anlamında yeni nesil Arrow Lake serisi de büyük bir sıçrama sunabilmiş değil.

Dizüstü bilgisayar tarafında ise Microsoft’un Copilot entegrasyonuna rağmen, yapay zekâ işlem birimlerine (NPU) sahip modellerin satışları Intel’in umduğu seviyeye ulaşmadı. Özellikle Intel 7 mimarili Raptor Lake işlemcilere olan talep artarken, üretim kısıtlamaları nedeniyle bu modellerde stok sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor.

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Intel, yakın tarihli paylaşımında bu talep artışını "beklenmedik bir sıçrama" olarak tanımladı ve talepleri yönetmeye çalışıyor. Aslına bakacak olursak, durumun sürpriz olmadığını söyleyelim. Gerçekçi bir tablo çizmek gerekirse, yeni dizüstü bilgisayar almayı planlayan kullanıcılar, yapay zekâ destekli ancak sınırlı işlev sunan pahalı sistemler yerine, daha uygun fiyatlı ve temel ihtiyaçları karşılayan sistemleri tercih ediyor. Ancak yıl sonuna kadar yeni nesil yapay zekâ destekli Panther Lake’in sahneye çıkacağını hatırlatalım. Dolayısıyla tablonun değiştiğini görebiliriz.

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