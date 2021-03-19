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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    8 GB VRAMli RX 6500 ortaya çıktı

    AMD'nin orta segment RX 6700 XT seçeneğinin ardından giriş-orta segment modeller de detaylanmaya başladı. Önümüzdeki ay satışa sunulması beklenen kart paylaşıldı.
    19 Mart 2021, 17:30 (4 sa.)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    8 GB VRAMli RX 6500 ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    RX 6700 XT'de RX 6000 serisinin diğer üyelerinde olduğu gibi yeteri kadar stokla karşımıza çıkmayan AMD giriş-orta segment kart hazırlığında.

    Navi 23 gün yüzüne çıktı

    Bir Twitter kullanıcısının gönderisi Navi 23 GPU'suna ışık tuttu. Daha önce Navi 22'nin paylaşılan detaylarıyla kıyaslandığında Navi 23'ün RX 6500'de karşımıza çıkması daha olası görünüyor.

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    32 CU içerisinde 2048 işlem birimi içeren kart bu haliyle Navi 22'nin %25 kırpılmış hali konumunda. Yonga zar alanı da kırpmayla birlikte 100 mm2 düşerek 236 mm2'ye gerilemiş.

    128-bit bellek veriyolu üzerinden iletişim kurulacan VRAM ünitesi ise 16 Gbps'te görev yapan 8 GB GDDR6 belleklerden oluşuyor.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia CMP 30HX'in fiyatı ortaya çıktı"

    RX 6700 XT'nin 2K oyun deneyimiyle tanıtılmasının ardından Navi 23'ü temel alacak kartın 1080p modeli olarak satışa sunulması üzerinde duruluyor. Son olarak Çinli kaynağa göre Navi 23 GPUlu yeni çözüm önümüzdeki ay 384 dolardan satışa sunulacak.



    https://videocardz.com/newz/amd-navi-23-with-up-to-2048-stream-processors-and-8gb-gddr6-memory-to-launch-in-april
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    mert1907 3 saat önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 1 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 1 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 1 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 1 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    D dreamblue35 (yunus aydemir) 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    galiba bu kart gtx 1660 süper alternatifi olacak
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    acura07 (Okan Yüksel) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    kartın yıne sadece "adı" cıkacak


    6700xt yi gören duyan yok gibi bişi..
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    aschil (Tuncay Şahin) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunlar kart duyursa noldur. Çıkamadıktan sonra.
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    G Gökay16 (Gökay Genç) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Normalde 200-250$ dolar bandı olması lazım ama silicon yarı iletken sorunu yüzünden otomobil üretimleri bile durdu. İşlemcilere de zam kapıda. Ah ulan criptoclar mezar kazmak bile çok para kazandırsa çadır kurar 24 saat kazarsınız valla...
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    sniper23 (Enes Şahinler) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    fiyat iyiymiş. AMD işi biliyor, ne çıkartırsa çıkartsın şuan gider. O yüzden yükske fiyat koyuyorlar.
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