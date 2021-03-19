8 GB VRAMli RX 6500 ortaya çıktı

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RX 6700 XT'de RX 6000 serisinin diğer üyelerinde olduğu gibi yeteri kadar stokla karşımıza çıkmayan AMD giriş-orta segment kart hazırlığında.

Navi 23 gün yüzüne çıktı

Bir Twitter kullanıcısının gönderisi Navi 23 GPU'suna ışık tuttu. Daha önce Navi 22'nin paylaşılan detaylarıyla kıyaslandığında Navi 23'ün RX 6500'de karşımıza çıkması daha olası görünüyor.

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32 CU içerisinde 2048 işlem birimi içeren kart bu haliyle Navi 22'nin %25 kırpılmış hali konumunda. Yonga zar alanı da kırpmayla birlikte 100 mm2 düşerek 236 mm2'ye gerilemiş.

128-bit bellek veriyolu üzerinden iletişim kurulacan VRAM ünitesi ise 16 Gbps'te görev yapan 8 GB GDDR6 belleklerden oluşuyor.

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RX 6700 XT'nin 2K oyun deneyimiyle tanıtılmasının ardından Navi 23'ü temel alacak kartın 1080p modeli olarak satışa sunulması üzerinde duruluyor. Son olarak Çinli kaynağa göre Navi 23 GPUlu yeni çözüm önümüzdeki ay 384 dolardan satışa sunulacak.

https://videocardz.com/newz/amd-navi-23-with-up-to-2048-stream-processors-and-8gb-gddr6-memory-to-launch-in-april

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