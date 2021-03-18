Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia CMP 30HX'in fiyatı ortaya çıktı

    GPU devinin madencilere yönelik kartlarını duyurmasının ardından hem madenciler hem de oyuncuar yeni kartların fiyatını beklemeye koyulmuştu. Giriş seviyesi modelin fiyatı gün yüzüne çıktı.
    18 Mart 2021, 18:00 (8 sa.)
    1b
    2
    13
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Nvidia CMP 30HX'in fiyatı ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Yeşil ekibin RTX 30 serisi kartlarını tüketen madenciler şimdi de madenci kartlarını heyecanla bekliyor.

    Palit CMP 30HX

    Bir e-perakendecide listelenen Palit CMP 30HX için 721 USD'lik fiyat belirlenmiş. TU116-100 GPU'sunu temel alan kartta 1408 CUDA çekirdeği 1530-1785 Mhz aralığında çalışırken 6 GB kapasiteli 14 Gbps'lik GDDR6 belleklere yer verilecek.

    Nvidia CMP 30HX'in fiyatı ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "RTX 3060’ın kripto para kazma kilidini kaldıran sürücü ortaya çıktı, Nvidia’dan açıklama geldi"

    8-pinlik PCIe güç konnektörü üzerinden beslenen kartın 26 MH/s'lik kazma performansı sunması bekleniyor. Son olarak Palit CMP 30HX için 1 yıllık garanti sunulmuş.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-cmp-30hx-crypto-mining-processor-goes-on-sale
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Covid-19'a 360 derece koruma: Filtreli Siperlik

    Red_devil33 6 saat önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 7 saat önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 9 saat önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 20 saat önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    brnk (Burak Demirbas) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    26 mh kazan karta kim versin 700 dolar
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    M Manyaqçocuk 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Madenciler zaten direkt olarak distributor ile anlaşarak ülkeye gelen kartları kendine alıyor. Normal oyuncu kartı bu distributor bu oyuna alet oluyor önce onları engelle nvidia.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    GuvenDMRK (Güven Demirok) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    TU116 - 1408 cudalı olrk bildiğimiz kart 1660 ama GDDR6 lı 336gb/s olrk bildiğimiz modeli ise 1660S.

    Ancak 1660 lar da TU116 - 300 kullanıyor, bunda ise TU116 - 100 demiş, bunda belkide (atıyorum) cash fln gibi bişeyleride kırpmış olabilirler.

    Kısaca bu fiyata (721$) verdikleri karta kabaca 1660s denebilir.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    G geldim41 (özgur özlu) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    26mh kazan bir kart görüntü çıkışı yok vs 700 dolar olma ihtimali vermiyorum şakadır o 350 dolardan 1 dolar fazla verilmez ki ben 350 de vermem buna en üst modelini alırım 90mh kazanı o da max 1300 dolar .komiksin nvidia
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    R-10 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    26 mh kazan kartı madenciler için çıkartıyor birde bu Nvidia
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Aerosol 34 (Sezer ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    böyle bir kartı madenciler alır mı aldıktan sonra satamaz üstüne pahalı bu nvidia çok güzel çözüm üretiyor
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    P Pence1 (Ümit Türkmen) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Açıkça böyle bir fiyasko kesinlikle nvidia dan bekliyordum. Çünkü adamların ciğerlerini biliyorum artık. 26MH kazma ve 721$ fiyat etiketi. Absürt komedi oldun sen artık nvidia. Film çeksen tutar. Kendi ayağına sıkıyosun ama dikkat et elindeki pompalı.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    emregnu (Emre ONGUN) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nvidia şu sıralar her konuda ya şaka yapıyor ya da dalga geçiyor: GeForceNow, 3060, CMP kartı.
    3060 kartı bile 40MH/s kazı veriyor ve daha ucuz. GeForce Now'a da zam yapmış. Ufucta AMD'nin Nvida'yı da geçtiğini görüyorum.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Romeo84 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    26 ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A ANIL.K 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    3060 hashrate limitli 26 MH/s veriyor zaten. Ayrıca Nvidia tek 3060'ın limitini kaldıran developer driverını kendi yayınladı daha geçen gün.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    brnk (Burak Demirbas) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    26 mh kazan karta kim versin 700 dolar
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    by__metallica +271 Indomitablee +255 Schtroumpf Grognon +167 Jeolog. +153 emre1393 +130 jubeii +120 Fox913 +118 Dante +114 _Saint_ +113 TheStarBox +97
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    2 Kişi Okuyor (1 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü 1 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1000 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    nvidia cmp 30hx, nvidia gpu mining ve
    2 etiket daha nvidia madenci kartı Donanım
    Facebook Sayfası246,5b
    Twitter Profili99,4b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı317b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. AirPods'lar kullandığınız kulaklık uçlarına göre sesi otomatik olarak ayarlayabilecekler 2 sa. Bulmaca tabanlı basketbol oyunu NBA Ball Stars, mobil cihazlar için duyuruldu 3 sa. Intel haftaya yeni bir etkinlik düzenliyor 3 sa. 2si1 "VPN'e güvenen dağlara kar yağdıran" Teknoloji ve Oyun Programı 3 sa. Söylentiye göre Bethesda'nın uzayda geçen açık dünya oyunu Starfield, bu yıl yayınlanacak 4 sa. Motorola Edge Plus için DeX rakibi özellik geliyor 4 sa. Dying Light 2 bu yıl çıkacak; oynanış videosu paylaşıldı 5 sa. Lexar maliyete odaklanan yeni SATA SSD modelini duyurdu 5 sa. Venom'ın devam filmi Venom: Let There Be Carnage bir kez daha ertelendi 6 sa. iPad Pro yeni nesliyle M1 sınıfı işlemci ve Thunderbolt bağlantısı sunacak 6 sa. Van Gogh APU'ları 4 kanal bellek kontrolcüsüyle gelebilir 7 sa. Apple Silicon işlemciler patent ihlali davası ile karşı karşıya 7 sa. Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı 7 sa. Kripto paranın caizi olur mu?: Caizcoin 7 sa. 2. Dünya Savaşı temalı strateji oyunu Warpath, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı 8 sa. GÖRÜNTÜLENEN Nvidia CMP 30HX'in fiyatı ortaya çıktı Sonraki Adres değişikliği için e-Devlet'e yeni özellik eklendi 8 sa. Mortal Kombat filminin hedefi "şu ana kadar yapılmış en iyi dövüş filmi" olmak 9 sa. Intel Adaptive Boost Technology'i duyurdu 9 sa. GeForce Now'ın yurt dışı fiyatları zamlandı: En ucuz üyelik artık Türkiye'de 9 sa. PS5'in yeni nesil VR kontrolcüleri tanıtıldı: İlk görseller paylaşıldı 9 sa. Skoda'nın yeni crossover modeli Kushaq tanıtıldı 10 sa. Görsel efektleri ile Oscar'a aday olan Love and Monsters, 14 Nisan'da Netflix'te 10 sa. 2021 Hyundai Staria'nın tasarımını gösteren yeni fotoğraflar geldi 11 sa. Antalya'da Five Eyes'ın çekimlerini yapan usta yönetmen Guy Ritchie, Türkiye'de daha fazla film çekmek istediğini söyledi 11 sa. Audi içten yanmalı motor geliştirmeyi sonlandırdı 12 sa. Çin hükümetinden Oscar törenine boykot: Medyaya 'yayınlamayın' emri verildi 12 sa. Tofaş da çip tedarik sorunu nedeniyle üretime iki hafta ara verecek 13 sa. Yenilenen simgesiyle Not Defteri artık Windows 10'dan ayrı güncellenecek 13 sa. 23 Mart lansmanı öncesi OnePlus Watch'ın özellikleri ortaya çıkmaya başladı 14 sa. Yeni nesil 2021 Peugeot 308 resmen tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri 14 sa. Epic Games, grup sohbetlerinin yapılabileceği Discord tarzı sistemini tanıttı: Birçok yenilik yolda 15 sa. realme GT Neo tanıtım tarihi belli oldu 15 sa. PS5 özel oyunu Returnal’ın hikayesini detaylandıran bir fragman yayınlandı 16 sa. İki farklı Tomb Raider oyunu bu akşama kadar ücretsiz 16 sa. Samsung'tan açıklama geldi: Bu yıl Galaxy Note serisi cihaz gelmeyebilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız