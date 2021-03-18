Nvidia CMP 30HX'in fiyatı ortaya çıktı

AirPods'lar kullandığınız kulaklık uçlarına göre sesi otomatik olarak ayarlayabilecekler

Söylentiye göre Bethesda'nın uzayda geçen açık dünya oyunu Starfield, bu yıl yayınlanacak

Venom'ın devam filmi Venom: Let There Be Carnage bir kez daha ertelendi

Kripto paranın caizi olur mu?: Caizcoin

2. Dünya Savaşı temalı strateji oyunu Warpath, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı

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Mortal Kombat filminin hedefi "şu ana kadar yapılmış en iyi dövüş filmi" olmak