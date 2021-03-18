Nvidia CMP 30HX'in fiyatı ortaya çıktı

Yeşil ekibin RTX 30 serisi kartlarını tüketen madenciler şimdi de madenci kartlarını heyecanla bekliyor.
Palit CMP 30HX
Bir e-perakendecide listelenen Palit CMP 30HX için 721 USD'lik fiyat belirlenmiş. TU116-100 GPU'sunu temel alan kartta 1408 CUDA çekirdeği 1530-1785 Mhz aralığında çalışırken 6 GB kapasiteli 14 Gbps'lik GDDR6 belleklere yer verilecek.
Ayrıca Bkz. "RTX 3060’ın kripto para kazma kilidini kaldıran sürücü ortaya çıktı, Nvidia’dan açıklama geldi"
8-pinlik PCIe güç konnektörü üzerinden beslenen kartın 26 MH/s'lik kazma performansı sunması bekleniyor. Son olarak Palit CMP 30HX için 1 yıllık garanti sunulmuş.
https://videocardz.com/newz/nvidia-cmp-30hx-crypto-mining-processor-goes-on-sale Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ancak 1660 lar da TU116 - 300 kullanıyor, bunda ise TU116 - 100 demiş, bunda belkide (atıyorum) cash fln gibi bişeyleride kırpmış olabilirler.
Kısaca bu fiyata (721$) verdikleri karta kabaca 1660s denebilir.
3060 kartı bile 40MH/s kazı veriyor ve daha ucuz. GeForce Now'a da zam yapmış. Ufucta AMD'nin Nvida'yı da geçtiğini görüyorum.
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