Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

80 Plus Platinum sertifikasıyla %90+ verimliliğe sahip güç kaynakları geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
197
1
15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

80 Plus Platinum sertifikasıyla %90+ verimliliğe sahip güç kaynakları geliyor
Tam Boyutta Gör

Sistemimizdeki tüm donanımları besleyen anahtar bileşen olarak güç kaynakları büyük öneme sahip. Güç kaynakları pek çok kullanıcı tarafından üreticilerin belirlediği kapasite değerlerine göre seçiiliyor olsa da yeni bir güç kaynağı satın alma sürecinde bu tek başına yeterli bir parametre değil. Zira bilindiği üzere 500 Watt kapasiteli güç kaynağına sahip bir kasa bugün 50$ seviyesinden alınabildiği gibi 500 Watt kapasiteli bir başka güç kaynağı için 80-90$ istenebiliyor. İşte bu noktada göz önünde bulundurulması gereken başka parametler de devreye giriyor.

Doğru güç kaynağının seçiminde verimlilik değerleri büyük önem taşıyor. Günümüzde güç kaynaklarının verimlilik değerleri için kabul görmüş ortak kriter olaraksa 80 Plus sertifikaları kullanılmakta. Bronz, Gümüş ve Altın olmak üzere şimdiye kadar üç farklı kategoriye sahip olan 80 Plus sertifikalarına bir yenisi daha ekleniyor: Platinum. Yarı yük durumunda %90 verimlik ön gören 80 Plus Altın sertifikası hali hazırda en yüksek verimlilik değerlerini vaat ederken, 80 Plus Platinum sertifikasının ise 7/24 sürekli çalışma durumundaki sunucu sistemler için hazırlanan güç kaynaklarını hedef aldığı ve hemen her yük durumunda %90 ve üzeri verimlilik değerlerinin amaçlandığı belirtiliyor.

80 Plus Platinum seritikasyon programıyla uyumlu ilk güç kaynaklarının HP tarafından önümüzdeki günlerde lanse edilmesi bekleniyor. %20 yük durumunda %90, %50 yük durumunda %94 ve %100 yük durumunda %91 verimilik vaat eden güç kaynaklarına verilecek 80 Plus Platinum logosuna sahip, son kullanıcı odaklı güç kaynaklarının ise ilk defa hangi üretici tarafından lanse edileleceği şimdiden merak konusu olmuş durumda.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Y£K£ 9 yıl
teşekkürler arada 80 plus ambleminin ne işe yaradıgınıda öyrenmiş olduk
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Acilhasta 9 yıl
80 plus tanımları çok kalabalık olmadı mı?
yeni standart 90'ın üzerinde verimli madem
platinum yerine, ''90 PLUS'' deseler ya...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 9 yıl
@Acilhasta
hocam kolay mı öyle her yük durumunda %90 ve üstü verimlilik sağlamak?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 9 yıl
Yüksek verimlilik düşük ısı yayımına oda düşük fan devirine en sonunda düşük sese neden oluyor.
Yani benim için en iyi şeye.
Şu şekilde mesela diyelim sistem 200 watt çekiyor. %90 verimlilik ile sadece 20 watt ısı oluşuyor.
%80 ile 40 watt ısı yayımı var.
%70 ile 60 watt.
Kısaca 60 watt ı ulaştırmak ile 20 wattı uzaklaştırmak için bir sürü. Fan hızı farkı oluşması normal.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nevi şahsına münhasır 9 yıl
Giriş seviyesi sistemlere bile ileriye dönük olsun deyip güç kaynağına milyonlar dökenler bu başlığı pek beğenmeyecekler. İlk örnekler pahalı olsa da kısa süre içinde herkesçe alınabilir seviyeye gelmesi kaçınılmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpabi 9 yıl
PSU değiştirmem gerektiğinde bende her kullanıcı gibi bu ürünleri incelemiştim. Maalesef Türkiye'de sadece 80+ ya da 80+bronz ürünler getiriliyor. Aynı firmanın aynı watt grubunda değişik alternatifler varken Türkiye de olmuyor. Aşağıdaki listeye ulaşmıştım sizede yararlı olur diye ekliyorum. Yüksek verimlilik ile elektrik tasarrufu sağlayan ürünlerin vergilerinin indirilmesi dileğiyle... :)http://www.80plus.org/manu/psu/psu_join.aspx
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yagmurteam 9 yıl
güzel haber tsk..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deniz_sea 9 yıl
ilk olarak bize gelmeyeceğini söyleyebilirim sonrası ise malum yuksek fiyat az stok ile birleşince bulunması avrupaya göre 6ay sonra alınabilmesi ise 1yıl sonra olur malum burası türkiye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LEON-X 9 yıl
Teşekkürler haber için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
197 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
verimlilik, Güç Kaynağı ve psu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Teknoloji Gündemi: Nvidia 3D Vision, PhysX, Tegra 9 yıl Left 4 Dead 2 İnceleme Videosu 9 yıl ASUS'dan oyunculara özel dizüstü; ROG G60J Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim