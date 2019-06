80 Plus Platinum sertifikasıyla %90+ verimliliğe sahip güç kaynakları geliyor

Tam Boyutta Gör

Sistemimizdeki tüm donanımları besleyen anahtar bileşen olarak güç kaynakları büyük öneme sahip. Güç kaynakları pek çok kullanıcı tarafından üreticilerin belirlediği kapasite değerlerine göre seçiiliyor olsa da yeni bir güç kaynağı satın alma sürecinde bu tek başına yeterli bir parametre değil. Zira bilindiği üzere 500 Watt kapasiteli güç kaynağına sahip bir kasa bugün 50$ seviyesinden alınabildiği gibi 500 Watt kapasiteli bir başka güç kaynağı için 80-90$ istenebiliyor. İşte bu noktada göz önünde bulundurulması gereken başka parametler de devreye giriyor.

Doğru güç kaynağının seçiminde verimlilik değerleri büyük önem taşıyor. Günümüzde güç kaynaklarının verimlilik değerleri için kabul görmüş ortak kriter olaraksa 80 Plus sertifikaları kullanılmakta. Bronz, Gümüş ve Altın olmak üzere şimdiye kadar üç farklı kategoriye sahip olan 80 Plus sertifikalarına bir yenisi daha ekleniyor: Platinum. Yarı yük durumunda %90 verimlik ön gören 80 Plus Altın sertifikası hali hazırda en yüksek verimlilik değerlerini vaat ederken, 80 Plus Platinum sertifikasının ise 7/24 sürekli çalışma durumundaki sunucu sistemler için hazırlanan güç kaynaklarını hedef aldığı ve hemen her yük durumunda %90 ve üzeri verimlilik değerlerinin amaçlandığı belirtiliyor.

80 Plus Platinum seritikasyon programıyla uyumlu ilk güç kaynaklarının HP tarafından önümüzdeki günlerde lanse edilmesi bekleniyor. %20 yük durumunda %90, %50 yük durumunda %94 ve %100 yük durumunda %91 verimilik vaat eden güç kaynaklarına verilecek 80 Plus Platinum logosuna sahip, son kullanıcı odaklı güç kaynaklarının ise ilk defa hangi üretici tarafından lanse edileleceği şimdiden merak konusu olmuş durumda.