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    800Gbps Ethernet standardı duyuruldu

    Yeni adıyla Ethernet Teknoloji Konsorsiyumu ilk icraatı olarak 800Gbps Ethernet altyapısı için geliştirdiği 800GBASE-R standardını duyurdu. Kullanım ise başladı.
    12 sa.
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    Diğer
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    800Gbps Ethernet standardı duyuruldu
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    İnsanların veri tüketimi inanılmaz bir şekilde arttıkça kablosuz teknolojilerde olduğu kadar kablolu teknolojilerde de yeni gelişmeler büyük önem taşıyor. Ethernet tarafında bu hafta önemli bir yenilik tanıtıldı.

    800Gbps Ethernet neler sunuyor?

    25, 50 ve 100Gbps Ethernet standardını geliştirmek için kurulan ve Dell, Google gibi pek çok üyesi olan 25 Gigabit Ethernet Konsorsiyumu; bu hafta isim değiştirdi. Yeni adıyla Ethernet Teknoloji Konsorsiyumu ilk icraatını 800Gbps Ethernet ile yaptı.

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    800Gbps Ethernet altyapısı için bir süredir 800GBASE-R özelliği üzerinde çalışmalar yapan konsorsiyum nihayet çalışmalarını tamamladı. Yapılan optimizasyonlar sonucunda 8 adet 106Gbps hattından veri aktarımı başarı ile gerçekleşti.

    Geliştirici ekip normalde IEEE tarafından hazırlanmış ve 802.3bs standardını temel alan 400GbE devreleri üzerinde çalışmış. Media erişim kontrolü (MAC) ve fiziksel kodlama alt çalıştırıcısı (PCS) bileşenleri optimize edilerek yeni hızlara ulaşılmış.

    Ekip PCS bileşenini optimize ederken RS (544, 514) hata düzeltme özelliğini olduğu gibi bırakmış. Bu sayede mevcut fiziksel katmanlarla uyum bozulmamış. Ayrıca üretim maliyetlerinden de tasarruf sağlanmış. 800Gbps Ethernet standardının hali hazırda kullanıma açıldığı ifade ediliyor.



    https://www.techpowerup.com/265613/ethernet-technology-consortium-announces-800-gigabit-ethernet-gbe-specification Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    AMC (Alper ) 11 sa. en beğenilen
    Türkiyede 100 mbit üstü hız yok nasıl olsa
    Yanıtla +9
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    CWaRRioR 10 sa.
    Intranetten, kurumsal altyapıdan bir haber arkadaşlar evdeki internetlerine bakıp gereksiz bulmuşlar. Komik olmayın.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    ahmetbmyo (ahme t) 6 sa. CWaRRioR
    Evet 5 bin TL ödenen neti kıskanıyor zaten bizi kurumsal ilgilendirmiyor onlara her yol Paris biz evde ne yapacaz

    Yanıtla
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    Triac3 (Ercan Demir) 1 sa.
    Bizde bosta 8mbit adsl portu bekleyelim
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    yakupyasar1 3 sa. yeni yorumcu
    ben daha 3 rakamlılara gelmedim
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    hikmetg (Hikmet Güngör) 4 sa.
    Ben video mantaj çalışmaları yapıyorum. Çok büyük dosyalarla çalışıyorum. Benim için çok güzel bir gelişme. Bilgisayarlar arası yüksek hıza çok ihtiyacım oluyor.
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    kayamtky 5 sa.
    Evimde 1 gbps lik kablolu network ağı, 25 mbit de fiber internet var.
    800 gbps nedir ya, hayal bile edemiyorum.
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    Perturbator (Mehmetcan ) 7 sa.
    Ttnet çekirdek çitleyip izliyordu
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    YesimCirakli 7 sa.
    RJ45 üzerinden mi, SFF üzerinden mi bu hızlar?
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    Charmlander (miharbi ) 9 sa.
    Datacenterlar için iyi bir gelişme.
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    codered1983 (mehmet sümer) 10 sa.
    PCI Express 300x v9.000 Desteklermi acaba ?
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    CWaRRioR 10 sa.
    Intranetten, kurumsal altyapıdan bir haber arkadaşlar evdeki internetlerine bakıp gereksiz bulmuşlar. Komik olmayın.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    ahmetbmyo (ahme t) 6 sa. CWaRRioR
    Evet 5 bin TL ödenen neti kıskanıyor zaten bizi kurumsal ilgilendirmiyor onlara her yol Paris biz evde ne yapacaz

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    1743 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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    ethernet, 800Gbps Ethernet ve Internet
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