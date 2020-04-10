800Gbps Ethernet standardı duyuruldu

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İnsanların veri tüketimi inanılmaz bir şekilde arttıkça kablosuz teknolojilerde olduğu kadar kablolu teknolojilerde de yeni gelişmeler büyük önem taşıyor. Ethernet tarafında bu hafta önemli bir yenilik tanıtıldı.

800Gbps Ethernet neler sunuyor?

25, 50 ve 100Gbps Ethernet standardını geliştirmek için kurulan ve Dell, Google gibi pek çok üyesi olan 25 Gigabit Ethernet Konsorsiyumu; bu hafta isim değiştirdi. Yeni adıyla Ethernet Teknoloji Konsorsiyumu ilk icraatını 800Gbps Ethernet ile yaptı.

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800Gbps Ethernet altyapısı için bir süredir 800GBASE-R özelliği üzerinde çalışmalar yapan konsorsiyum nihayet çalışmalarını tamamladı. Yapılan optimizasyonlar sonucunda 8 adet 106Gbps hattından veri aktarımı başarı ile gerçekleşti.

Geliştirici ekip normalde IEEE tarafından hazırlanmış ve 802.3bs standardını temel alan 400GbE devreleri üzerinde çalışmış. Media erişim kontrolü (MAC) ve fiziksel kodlama alt çalıştırıcısı (PCS) bileşenleri optimize edilerek yeni hızlara ulaşılmış.

Ekip PCS bileşenini optimize ederken RS (544, 514) hata düzeltme özelliğini olduğu gibi bırakmış. Bu sayede mevcut fiziksel katmanlarla uyum bozulmamış. Ayrıca üretim maliyetlerinden de tasarruf sağlanmış. 800Gbps Ethernet standardının hali hazırda kullanıma açıldığı ifade ediliyor.

https://www.techpowerup.com/265613/ethernet-technology-consortium-announces-800-gigabit-ethernet-gbe-specification

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