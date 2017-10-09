90'lara damga vuran mini bilgisayar

IBM'in çılgın mühendisleri, 90'lı yılların başında öyle bir fikrin peşine düştü ki, ortaya çıkan döneminin çok ilerisindeki mini bilgisayar, bugün bile heyecan yaratmayı başarıyor. Detaylar videomuzda

Japonya'da bulunan efsanevi IBM Laboratuvaru döneminin çok ilerisinde bilgisayarlara imza attı. Bugün Lenovo'nun ar-ge merkezi olarak görev yapan laboratuvarın, 90'lı yılların başında imza attığı mini bilgisayar, bugün bile heyecan yaratmayı başarıyor, detaylar videomuzda.