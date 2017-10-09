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90'lara damga vuran mini bilgisayar

1 yıl
6,4b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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IBM'in çılgın mühendisleri, 90'lı yılların başında öyle bir fikrin peşine düştü ki, ortaya çıkan döneminin çok ilerisindeki mini bilgisayar, bugün bile heyecan yaratmayı başarıyor. Detaylar videomuzda
Japonya'da bulunan efsanevi IBM Laboratuvaru döneminin çok ilerisinde bilgisayarlara imza attı. Bugün Lenovo'nun ar-ge merkezi olarak görev yapan laboratuvarın, 90'lı yılların başında imza attığı mini bilgisayar, bugün bile heyecan yaratmayı başarıyor, detaylar videomuzda. 

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silverthehedgeho 1 yıl
Vay anasını helal olsun be
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aycibin 1 yıl
Thinkpad kullaniyorum.ssd disk,13" ekrani ve incecik hafif kasasiyla 7-8 saat calisiyorum.klavye aydinlatmasi da var.cok basarili bir laptop gercekten.tavsiye ederim
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1BilimAdamı 1 yıl
Efsane ya şoklardayım, 90lı yıllardaki ARGEye bakıp örnek almak lazım
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feveran 1 yıl
o müziği nerden buldun ya ahaha soundcloud.com/...
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ssbrutality 1 yıl
Video'nun özeti, Biraz iç çekip IBM yaa :)) Eyvallah Erdi.
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Güzel bir mühendislik örneği, acaba pil dertleri neydi :)
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nct96 1 yıl
vaio isteriz
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1ses1 1 yıl
Tozlu raflar
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