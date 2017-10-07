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90'ların efsane bilgisayarı: Entegre yazıcılı dizüstü bilgisayar

1 yıl
10b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dizüstü bilgisayarların giderek daha fazla birbirine benzediğini, bilgisayar üreticilerinin yenilikçi tasarım riskini almadığını düşünüyorsanız, 90'lı yılların bu bilgisayarına bir göz atın deriz.
Lenovo'nun davetiyle gittiğimiz Japonya'da, ThinkPad bilgisayarların geliştirildiği laboratuvarda 90'lara damga vuran modelleri de yakından görme şansı yakaladık. İşte onlardan biri bu dizüstü bilgisayar, Canon işbirliği ile dünyanın ilk entegre yazıcılı dizüstü bilgisayarı olarak tanıtılmıştı. 

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Amd64x2 1 yıl
Gerçek efsane, Model M mekanik klavyeleri idi. Hey gidi IBM süper bilgisayar işine girdin bizi yarım bıraktın.
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hasanandnexus 1 yıl
Hayret kimse de ibm5100 den bahsetmemiş...
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Tensi 1 yıl
Ben de Canon BJC 80 vardi. Cikti lazim olacagi zaman onu da goturuyordum yanimda.
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435 1 yıl
bundan sonra klavye tuşları ekranlı olur optimus popularis klavye gibi. bir de RED telefonlarında çıkacak olan hologram teknolojisini bilgisayarlara da uyarırlar. gerçek 3d bir şeyler izlenebilir hale gelir. telefona sığdırdılarsa laptopa hayli hayli sığar şişirmeden
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Kerim5100 1 yıl
Tuş azalmaz bence. Anca Predator 21X'teki gibi modüler numpad/mousepad bölgesi olur.
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bilgehankalkan 1 yıl
Değişmeyen tek şey klavyeler, bakalım onda ne gibi yenilikler göreceğiz ileride. O kadar tuşun bir şekilde azalması, sadeleşmesi gerekiyor ama şimdilik zor gibi.
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1ses1 1 yıl
Ekranı çizilmiş almıyorum .
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likeablex 1 yıl
Çok iyiymiş. Günümüze uyarlansa şahane olurdu.
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SupremeMasterr 1 yıl
Aslında o zamanın furyalarından biri diyebiliriz. Öyle aşırı şaşacak bir durum yok. Amerikanın en saçma salak taşınabilir oyun konsollarında daha renkli ekran yokken fotoğraf çekip kağıda basabilen fotoğraf makinaları vardı. Kısaca buna Çin-Japon işi diyip geçebilirdiniz.
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Mianfei 1 yıl
Hayat sana güzel krdş
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