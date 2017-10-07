90'ların efsane bilgisayarı: Entegre yazıcılı dizüstü bilgisayar

Dizüstü bilgisayarların giderek daha fazla birbirine benzediğini, bilgisayar üreticilerinin yenilikçi tasarım riskini almadığını düşünüyorsanız, 90'lı yılların bu bilgisayarına bir göz atın deriz.

Lenovo'nun davetiyle gittiğimiz Japonya'da, ThinkPad bilgisayarların geliştirildiği laboratuvarda 90'lara damga vuran modelleri de yakından görme şansı yakaladık. İşte onlardan biri bu dizüstü bilgisayar, Canon işbirliği ile dünyanın ilk entegre yazıcılı dizüstü bilgisayarı olarak tanıtılmıştı.