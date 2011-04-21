A4Tech G9-500F kablosuz fare "Kürk üstünde dahi yüksek hassasiyet"

Genel Yayın Yönetmeni
Özellikle dizüstü bilgisayar kullanıcıları hedeflenerek üretilen kablosuz farelerin küçük alıcı ve hafiflik yanında mousepad gerektirmeden her yüzeyde çalışabilmesi de ayrı bir önem taşıyor. A4Tech, G9-500F'in kürk üzerinde dahi çalışabildiğini iddia ediyor. Firmanın bu iddiasını test edip göreceğiz.
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Çünkü malzeme kalitesi kötü. Gerçi bu fiyata bu malzeme yine iyi sayılır ama insan bir yerden sonra f/p'ye bakarken performansın ve kalitenin daha yukarılarda olmasını istiyor.
Fare uzun ve seklinden dolayi bir turlu rahat tutulamiyor.
Normalde farelerde optik algilayici ortada olurken bunda ustte yer aliyor bu da bileginizden uzaklastikca tepkinin cok ve isteginiz disinda olmasina neden oluyor.
ayrıca lazer ve optik fareler arasında ne farklılıklar var tam olarak
Kürk yüzeyin de çalışması önemli degil cam yüzeyde çalışması önemli.