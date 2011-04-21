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A4Tech G9-500F kablosuz fare "Kürk üstünde dahi yüksek hassasiyet"

8 yıl
55b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Özellikle dizüstü bilgisayar kullanıcıları hedeflenerek üretilen kablosuz farelerin küçük alıcı ve hafiflik yanında mousepad gerektirmeden her yüzeyde çalışabilmesi de ayrı bir önem taşıyor. A4Tech, G9-500F'in kürk üzerinde dahi çalışabildiğini iddia ediyor. Firmanın bu iddiasını test edip göreceğiz.


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napolyon94 8 yıl en beğenilen
neden incelemelerde bir ürünün alınabilirliğini en çok belirleyen etken FİYAT hakkında bir bilgi bulunmuyor?
2 Yanıt Yanıtla +9
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sparcle 6 yıl
Şu an kullanıyorum ve battaniyenin üzerinde bile çalışıyo
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birolmth 7 yıl
A4tech oyuncak gibi mouselar üretiyo mouse elindeyken kalite hissetmiyorsun bunda fiyatında etkisi var tabi fiyatları görünce ee birazda piyasayı biliyosan ister istemez kalitesizlk hissi doğuyor.
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Volkanbaba 8 yıl
Logitech mause böyle bir iddaası olmamasına rağmen çoğu düzeyde çalışıyor.A4 herzaman iyi bir alternatif olarak köşede durur ürünleri fazla kaliteli değil ama f/p oranını iyi ayarlıyorlar.
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Damarlı Kobra 8 yıl
A4 ü neden bu kadar aşağılıyorsunuz
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musAKka 8 yıl

B€RK

A4 ü neden bu kadar aşağılıyorsunuz


Çünkü malzeme kalitesi kötü. Gerçi bu fiyata bu malzeme yine iyi sayılır ama insan bir yerden sonra f/p'ye bakarken performansın ve kalitenin daha yukarılarda olmasını istiyor.
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DH Misafiri 8 yıl
Bu fareyi kisa bir sure kullandim ve sattim.
Fare uzun ve seklinden dolayi bir turlu rahat tutulamiyor.
Normalde farelerde optik algilayici ortada olurken bunda ustte yer aliyor bu da bileginizden uzaklastikca tepkinin cok ve isteginiz disinda olmasina neden oluyor.
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DH Misafiri 8 yıl
Chaghatai Türkçeyi sen bu isimle sorgulama bence
ayrıca lazer ve optik fareler arasında ne farklılıklar var tam olarak
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DH Misafiri 8 yıl
Çok anlamsız bir mouse. A4 ürün kalitesini yükseltiyor ama marka imajı hala çok aça çok düşük. Ne kadar orjinal ürünler çıkarırsa çıkarsın bir Logitech ve Razer asla olamaz.
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meego 8 yıl
Logitech Anywhere MX Fare ile kıyaslanamayacak kadar kötü...
Kürk yüzeyin de çalışması önemli degil cam yüzeyde çalışması önemli.
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alprkrkmz 8 yıl
vx nano saçta kafada kürkte vs. cam hariç her yerde çalışıyor... ve çıkalı nerdeyse 4 sene olacak...
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servetportakal 8 yıl
6990 incelemesi hani yayınlanacaktı? Tekrar mı bozuştunuz Amd ile?
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