A4Tech G9-500F kablosuz fare "Kürk üstünde dahi yüksek hassasiyet"

Özellikle dizüstü bilgisayar kullanıcıları hedeflenerek üretilen kablosuz farelerin küçük alıcı ve hafiflik yanında mousepad gerektirmeden her yüzeyde çalışabilmesi de ayrı bir önem taşıyor. A4Tech, G9-500F'in kürk üzerinde dahi çalışabildiğini iddia ediyor. Firmanın bu iddiasını test edip göreceğiz.

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