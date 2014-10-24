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A8X yongaseti grafik testlerinde Tegra K1'in önüne yerleşiyor

4 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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A8X yongaseti grafik testlerinde Tegra K1'in önüne yerleşiyor

Apple'ın uzun süre işlemci konusunda üçüncü taraf tasarımcılara sırtını dayadıktan sonra A6 yongaseti ile birlikte kendi tasarımını yapmaya başlaması firmayı adeta şaha kaldırmış durumda. 

Alanında uzman yonga tasarımcılarını işe alan ve büyük yatırımlar yapan Apple, A8X yongasetinin ortaya koyduğu performans ile yapabileceklerinin sınırı olmadığını gösterdi. iPad Air 2'yi tüm zamanların en güçlü tableti haline getiren A8X grafik tarafında da Tegra K1'i geride bırakmış durumda.

Bu yıl ki benchmark skorlarında tepeden hiç inmeyen 64-bitlik çift özelleştirilmiş çekirdekli Tegra K1 yaygın kullanıma Nexus 9 tableti ile geçmeye hazırlanıyor. Kepler tabanlı 192 işlem birimi taşıyan bir GeForce grafik birimine yer veren Tegra K1'in grafik konusunda da liderliği bırakmayacağı düşünülüyordu. 

Ancak A8X yongasetinde Apple, yüzde 10 ortağı olduğu Imagination Technologies firmasının 6 işlem kümeli PowerVR GX6650 grafik birimini kullanıyor. iPad Air 2 bu açıdan da ilk cihazlar arasına girdi. 

Manhattan On-screen testlerine göre grafik olarak iPhone 6 en iyi puanı alırken, iPad Air 2 ikinci, Tegra K1 de üçüncü sırada. Ancak sonraki Manhattan off-screen, T-Rex on-screen ve T-rex off-screen testlerinde iPad Air 2 liderliği bırakmıyor. Nexus 9 ve iPhone 6 ise ikincilik ve üçüncülük arasında gidip geliyor. 

Elbette grafik biriminin gerçek hayat performansı yazılıma da bağlı olacak. Apple yeni Metal uygulama programlama arayüzü sayesinde 10 kata kadar daha hızlı grafikler vaad ediyor. Bu bakımdan gerçek hayatta da çok hızlı bir yongaseti bizi bekliyor olacak.  
Qualcomm'un Cortex-A53 ve Cortex-A57 çekirdeklerini biraraya getiren 8 çekirdekli Snapdragon 810 yongaseti gelecek yıl piyasaya çıkacak ve nasıl bir performans göstereceği merak konusu. 64-bitlik diğer bir üst seviye yongaseti Exynos 5433 ise Snapdragon 805 ile kapışır durumda. Ancak ARM tasarımını temel alan Snapdragon 810 karşısında özelleştirilebilir olduğu için daha avantajlı konumda olan Tegra K1 ve A8X yongasetlerinin gelecek yıl da standartları belirleyen iki platform olacağı tahmin ediliyor. 
A8X yongaseti grafik testlerinde Tegra K1'in önüne yerleşiyor
 

http://www.phonearena.com/news/Apple-iPad-Air-2-GPU-benchmarks-are-out-graphics-neck-and-neck-with-Nexus-9s-Tegra-K1_id62070 Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
farklı çözünürlükte on screen testler işlemcinin gücü açısından hiç bir şey ifade etmiyor, evet aynı şeyi daha kalitesiz şekilde daha hızlı oynatabilir ancak bunu marifetten saymak mümkün değil. a8x in başarısı ise gerçekten kayda değer.
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GylR? 4 yıl
iPhone 6S te olacak işlemci.
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John Citizen 4 yıl
İos + donanım neler göreceğiz bakalım bu çizgide ilerlerse apple piyasada cihaz kalmaz.
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stalker(1979) 4 yıl
Çözünürlük savaşı neredeyse sonuna geldi. Belki nit oranını arttırırlar. İşlemci derseniz önümüz sene snpdragon 810 64 bit işlemcilerin performansını ben de merak ediyorum. kamera olayına gelirsek 20 mpden ötesi gereksiz onda da düşük ışık performansı ve çabuk odaklama vb geliştirmeler olabilir. Ram olarak 4 gb ramleri önümüz sene görürüz.
Batarya geliştirmesini düşünen yok tabi ki:) Cep telefonlarına 2 veya 3 sene sonra koyacak yeni bir şey bulamayacaklar. Bu sefer tasarım ve yanında verilen aksesuarlar çeşitlenir. Akşam akşam bu kadar laf yeter:)
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cceviz 4 yıl
firmayı sevmesekte yiğidi öldür ama hakkını ver demişler. helal olsun valla
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Al Swearengen 4 yıl
Apple ın donanımı düşük sananlar azalarak biter sanıyorum artık.
Adamlar çalışıyor.Tegra K1 gibi tabletler için özel olan soc dan geri kalmamak için çalışmışlar ve yine piyasaya en güçlü olarak çıkacaklar.
Android tarafı çözünürlüğe yüklenirken apple 720p çözünürlüğü aynı güçte ki gpu ile besliyor.Uzun vadede daha performanslı oluyor.Bir Arkadaş note 4 ile i6 arasındaki fark 2 yıl sonra fazlalaşacak demiş çok da dogrudur.Su anda bile fark varken 2k oyunlar fazlalaşınca arada uçurum olacak.
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prince_de_lyon 4 yıl
biride dememiski 2K ekranlkarla full hd ekranlarin arasinda ki cozunurluk farki var diye.note 4 e full hd koy de gorelim fark ne kdr
testlerdeki butun android cihazlar 2K ekran calistiriyo
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kmlcck 4 yıl
Yuksek FPS için, Render quality mi değiştirmiş Apple?
Aklınca cheat yapıyor,,,

store.donanimhaber.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


gfxbench.com/...
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Al Swearengen 4 yıl prince_de_lyon
Offscreen denen birsey var.
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Golden Gate 4 yıl prince_de_lyon
prince_de_lyon

biride dememiski 2K ekranlkarla full hd ekranlarin arasinda ki cozunurluk farki var diye.note 4 e full hd koy de gorelim fark ne kdr
testlerdeki butun android cihazlar 2K ekran calistiriyo

2k ekran koyuyorsa , ona uygun işlemci koyacak .

Sırf göz boyamak için , kullanan kişinin farkı anlayamayacağı bir çözünürlük koyup , dandik işlemciyle onu destekleyip mal satmayacaksın .


Ki off-screen durumlarında bile ezmiş geçmiş Apple işlemcileri . Ekran açıkken diğer cihazları 3'e , 5'e katlamış .

Özeti şu : Android tarafında ancak 2 sene sonra ulaşılacak performansı şimdiden sunmuş Apple
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Beklenen bir şeydi şaşırmadım. Ipad varken salak gibi android tablet almaya gerek yok. Ha olur da bütçeniz kısıtlıdır gidersiniz 300'e tablet alırsınız tamam ama Ipad ile aynı fiyata Android tablet almak? Bir tarafımla gülerim o tür insanlara sadece
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Drakoid 4 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR
Beklenen bir şeydi şaşırmadım. Ipad varken salak gibi android tablet almaya gerek yok. Ha olur da bütçeniz kısıtlıdır gidersiniz 300'e tablet alırsınız tamam ama Ipad ile aynı fiyata Android tablet almak? Bir tarafımla gülerim o tür insanlara sadece


Ne bicim bir trollsun sen?
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Gm discovery nin sentetik testlerde 35k puan aldığı duyurulur :)
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darkhair 4 yıl
Bi ara iphonecular herşey çekirdek performans işlemci grafik değil diyorlardı. Şimdi bakıyorum da donanımla övünmeye başlamışlar...
Ama bende bu donanım desteğine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ipad in. Çünkü ne zaman birinde bi ipad air alıp kurcalamaya başlasam bana ios sanki düşük fps de çalışıyormuş gibi geliyordu ( aynısı mini retina için de geçerli ) a7 işlemci ios 8 ve 7 nin o efekt ve animasyonlarında zorlanıyordu herhalde. İnşallah şimdi düzelmiştir...
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