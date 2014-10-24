A8X yongaseti grafik testlerinde Tegra K1'in önüne yerleşiyor









Apple'ın uzun süre işlemci konusunda üçüncü taraf tasarımcılara sırtını dayadıktan sonra A6 yongaseti ile birlikte kendi tasarımını yapmaya başlaması firmayı adeta şaha kaldırmış durumda.





Alanında uzman yonga tasarımcılarını işe alan ve büyük yatırımlar yapan Apple, A8X yongasetinin ortaya koyduğu performans ile yapabileceklerinin sınırı olmadığını gösterdi. iPad Air 2'yi tüm zamanların en güçlü tableti haline getiren A8X grafik tarafında da Tegra K1'i geride bırakmış durumda.





Bu yıl ki benchmark skorlarında tepeden hiç inmeyen 64-bitlik çift özelleştirilmiş çekirdekli Tegra K1 yaygın kullanıma Nexus 9 tableti ile geçmeye hazırlanıyor. Kepler tabanlı 192 işlem birimi taşıyan bir GeForce grafik birimine yer veren Tegra K1'in grafik konusunda da liderliği bırakmayacağı düşünülüyordu.





Ancak A8X yongasetinde Apple, yüzde 10 ortağı olduğu Imagination Technologies firmasının 6 işlem kümeli PowerVR GX6650 grafik birimini kullanıyor. iPad Air 2 bu açıdan da ilk cihazlar arasına girdi.





Manhattan On-screen testlerine göre grafik olarak iPhone 6 en iyi puanı alırken, iPad Air 2 ikinci, Tegra K1 de üçüncü sırada. Ancak sonraki Manhattan off-screen, T-Rex on-screen ve T-rex off-screen testlerinde iPad Air 2 liderliği bırakmıyor. Nexus 9 ve iPhone 6 ise ikincilik ve üçüncülük arasında gidip geliyor.





Elbette grafik biriminin gerçek hayat performansı yazılıma da bağlı olacak. Apple yeni Metal uygulama programlama arayüzü sayesinde 10 kata kadar daha hızlı grafikler vaad ediyor. Bu bakımdan gerçek hayatta da çok hızlı bir yongaseti bizi bekliyor olacak.

Qualcomm'un Cortex-A53 ve Cortex-A57 çekirdeklerini biraraya getiren 8 çekirdekli Snapdragon 810 yongaseti gelecek yıl piyasaya çıkacak ve nasıl bir performans göstereceği merak konusu. 64-bitlik diğer bir üst seviye yongaseti Exynos 5433 ise Snapdragon 805 ile kapışır durumda. Ancak ARM tasarımını temel alan Snapdragon 810 karşısında özelleştirilebilir olduğu için daha avantajlı konumda olan Tegra K1 ve A8X yongasetlerinin gelecek yıl da standartları belirleyen iki platform olacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Apple-iPad-Air-2-GPU-benchmarks-are-out-graphics-neck-and-neck-with-Nexus-9s-Tegra-K1_id62070