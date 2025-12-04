Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    App Store Awards 2025 kazananları açıklandı: İşte yılın en iyi uygulama ve oyunları

    App Store Awards 2025 kazananları açıklandı. Yılın en iyi uygulama ve oyunları, App Store editörleri tarafından inovasyon, kullanıcı deneyimi ve tasarımlarıyla öne çıkan 45 finalist arasından seçildi.

    App Store Awards 2025 kazananları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Geçen ay finalistleri açıklayan Apple, bugün 2025 App Store Ödülleri'nin kazananlarını resmen duyurdu. Bu yıl App Store Awards, 17 uygulama ve oyunu teknik inovasyon ve kalıcı kültürel etkileri nedeniyle ödüllendiriyor.

    App Store Awards 2025 kazananları

    Geliştiriciler yıl boyunca günlük hayatı kolaylaştıran, gerçek anlamda fayda sağlayan ve eğlenceli anlar yaşatan birçok uygulama ve oyunu piyasaya sürüp güncelliyor. App Store Awards, 2025'te öne çıkan yapımları ve onların arkasındaki geliştiricilerin tutkusunu ve yaratıcılığını onurlandırma fırsatı sunuyor. Bu yılın kazananları tekrar tekrar kullandığımız kendi alanının en iyisi uygulama ve oyunlar. İşte Apple'ın seçtiği 2025'in en iyi uygulama ve oyunları:

    Kültürel etki kazananları

    App Store editörleri, Apple cihazlarındaki uygulama ve oyunları ödüllendirmenin yanı sıra, anlamlı değişim yaratma yetenekleri nedeniyle altı Kültürel Etki kazananı seçti. Bu uygulama ve oyunlar, kullanıcılara faydalı araçlar sunmaları, anlayışı geliştirmeleri ve daha kapsayıcı bir dünya oluşturmaları nedeniyle olumlu etkileriyle ödüllendirildi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD Atto 2, Türkiye fiyatı belli oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    duoderm ne işe yarar tayron yorumlar seat toledo 1.4 tdi iğne vurulduktan sonra duş alınır mı reelshort premium apk

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 14.2 in&#231;
    Apple MacBook Pro M5 14.2 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum