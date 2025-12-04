App Store Awards 2025 kazananları açıklandı: İşte yılın en iyi uygulama ve oyunları

Tam Boyutta Gör Geçen ay finalistleri açıklayan Apple, bugün 2025 App Store Ödülleri'nin kazananlarını resmen duyurdu. Bu yıl App Store Awards, 17 uygulama ve oyunu teknik inovasyon ve kalıcı kültürel etkileri nedeniyle ödüllendiriyor.

App Store Awards 2025 kazananları

Geliştiriciler yıl boyunca günlük hayatı kolaylaştıran, gerçek anlamda fayda sağlayan ve eğlenceli anlar yaşatan birçok uygulama ve oyunu piyasaya sürüp güncelliyor. App Store Awards, 2025'te öne çıkan yapımları ve onların arkasındaki geliştiricilerin tutkusunu ve yaratıcılığını onurlandırma fırsatı sunuyor. Bu yılın kazananları tekrar tekrar kullandığımız kendi alanının en iyisi uygulama ve oyunlar. İşte Apple'ın seçtiği 2025'in en iyi uygulama ve oyunları:

Kültürel etki kazananları

App Store editörleri, Apple cihazlarındaki uygulama ve oyunları ödüllendirmenin yanı sıra, anlamlı değişim yaratma yetenekleri nedeniyle altı Kültürel Etki kazananı seçti. Bu uygulama ve oyunlar, kullanıcılara faydalı araçlar sunmaları, anlayışı geliştirmeleri ve daha kapsayıcı bir dünya oluşturmaları nedeniyle olumlu etkileriyle ödüllendirildi.

