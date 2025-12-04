App Store Awards 2025 kazananları açıklandı: İşte yılın en iyi uygulama ve oyunları

App Store Awards 2025 kazananları
Geliştiriciler yıl boyunca günlük hayatı kolaylaştıran, gerçek anlamda fayda sağlayan ve eğlenceli anlar yaşatan birçok uygulama ve oyunu piyasaya sürüp güncelliyor. App Store Awards, 2025'te öne çıkan yapımları ve onların arkasındaki geliştiricilerin tutkusunu ve yaratıcılığını onurlandırma fırsatı sunuyor. Bu yılın kazananları tekrar tekrar kullandığımız kendi alanının en iyisi uygulama ve oyunlar. İşte Apple'ın seçtiği 2025'in en iyi uygulama ve oyunları:
- Yılın iPhone uygulaması: Tiimo
- Yılın iPhone oyunu: Pokemon TCG Pocket
- Yılın iPad uygulaması: Detail
- Yılın iPad oyunu: Dredge
- Yılın Mac uygulaması: Essayist
- Yılın Mac oyunu: Cyberpunk 2077: Ultimate
- Yılın Apple Arcade oyunu: What the Clash?
- Yılın Apple Vision Pro uygulaması: Explore POV
- Yılın Apple Vision Pro oyunu: Porta Nubi
- Yılın Apple Watch uygulaması: Strava
- Yılın Apple TV uygulaması: HBO Max
Kültürel etki kazananları
App Store editörleri, Apple cihazlarındaki uygulama ve oyunları ödüllendirmenin yanı sıra, anlamlı değişim yaratma yetenekleri nedeniyle altı Kültürel Etki kazananı seçti. Bu uygulama ve oyunlar, kullanıcılara faydalı araçlar sunmaları, anlayışı geliştirmeleri ve daha kapsayıcı bir dünya oluşturmaları nedeniyle olumlu etkileriyle ödüllendirildi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: