    Apple'ın OLED planı genişliyor: iPad mini ve MacBook Air sırada

    Apple, OLED ekran teknolojisini MacBook Pro'nun ötesine taşıyor. Bloomberg'in yeni raporuna göre iPad mini, iPad Air ve MacBook Air modelleri için test süreci başladı.

    Apple, OLED ekran teknolojisini yalnızca MacBook Pro ile sınırlı tutmayacak gibi görünüyor. Bloomberg'in yeni raporuna göre şirket, iPad mini, iPad Air ve MacBook Air modellerinde de OLED panele geçiş hazırlığında.

    OLED ekranlı iPad ve MacBook modelleri test aşamasında

    Son sızıntılara göre Apple, OLED ekranlı iPad mini, iPad Air ve MacBook Air modelleri üzerinde aktif olarak testlere başladı. Raporda, OLED ekranlı iPad mini'nin 2026 yılında piyasaya sürülmesinin planlandığı belirtiliyor ve hem suya dayanıklı hem de geliştirilmiş hoparlör sistemine sahip olacak.. Ayrıca mevcut versiyona kıyasla yaklaşık 100 dolar daha yüksek bir fiyatla satışa sunulabilir. 

    iPad Air tarafında da benzer bir geçiş sürecinin yaşanması bekleniyor. Ancak sızıntılar, Apple'ın bir sonraki iPad Air versiyonunda hâlâ LCD panel kullanacağı, OLED teknolojisine geçişin ise ilerleyen yıllarda gerçekleşeceği yönünde.

    Bloomberg'e göre Apple, OLED ekranlı MacBook Air modeli üzerinde de çalışıyor. Ancak bu modelin piyasaya çıkışı, MacBook Pro'daki OLED geçişine kıyasla daha geç bir tarihte olacak. Bunun için 2028 civarına işaret ediliyor. Aslına bakacak olursak, Apple'ın hem taşınabilir bilgisayarlarında hem de tablet serisinde OLED'e geçmesi, görüntü kalitesi ve güç verimliliği açısından önemli bir adım. Ancak bu geçişin ürün fiyatlarına doğrudan yansıyacağı da şimdiden görülüyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    HAMZA0 3 gün önce

    alıyorum bir tane

