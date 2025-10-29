Apple'ın OLED planı genişliyor: iPad mini ve MacBook Air sırada

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, OLED ekran teknolojisini yalnızca MacBook Pro ile sınırlı tutmayacak gibi görünüyor. Bloomberg'in yeni raporuna göre şirket, iPad mini, iPad Air ve MacBook Air modellerinde de OLED panele geçiş hazırlığında.

OLED ekranlı iPad ve MacBook modelleri test aşamasında

Son sızıntılara göre Apple, OLED ekranlı iPad mini, iPad Air ve MacBook Air modelleri üzerinde aktif olarak testlere başladı. Raporda, OLED ekranlı iPad mini'nin 2026 yılında piyasaya sürülmesinin planlandığı belirtiliyor ve hem suya dayanıklı hem de geliştirilmiş hoparlör sistemine sahip olacak.. Ayrıca mevcut versiyona kıyasla yaklaşık 100 dolar daha yüksek bir fiyatla satışa sunulabilir.

iPad Air tarafında da benzer bir geçiş sürecinin yaşanması bekleniyor. Ancak sızıntılar, Apple'ın bir sonraki iPad Air versiyonunda hâlâ LCD panel kullanacağı, OLED teknolojisine geçişin ise ilerleyen yıllarda gerçekleşeceği yönünde.

Bloomberg'e göre Apple, OLED ekranlı MacBook Air modeli üzerinde de çalışıyor. Ancak bu modelin piyasaya çıkışı, MacBook Pro'daki OLED geçişine kıyasla daha geç bir tarihte olacak. Bunun için 2028 civarına işaret ediliyor. Aslına bakacak olursak, Apple'ın hem taşınabilir bilgisayarlarında hem de tablet serisinde OLED'e geçmesi, görüntü kalitesi ve güç verimliliği açısından önemli bir adım. Ancak bu geçişin ürün fiyatlarına doğrudan yansıyacağı da şimdiden görülüyor.

