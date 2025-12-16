Giriş
    Apple'dan 2026 çıkarması: İşte tanıtılacak yeni cihazlar

    Apple'a ait erken bir iOS beta sürümünde, şirketin 2026 yılı ve gelecek yıllar için planladığı ürünler ortaya çıktı. Listede katlanabilir iPhone'dan Vision Air'a kadar birçok model yer alıyor.

    Apple'dan 2026 çıkarması: İşte tanıtılacak yeni cihazlar Tam Boyutta Gör
    Apple, birçok markanın giriş yaptığı katlanabilir telefon rekabetine halen katılabilmiş değil. Ancak şirketin ilk katlanabilir cihazına yönelik sızıntılar bir süredir hız kazanmış durumda. Son olarak iOS 26'nın erken bir ön izleme sürümünde, şirketin 2026 ve gelecek yıllar için planladığı cihazlar ortaya çıktı. Listede iPhone'dan Mac'e, giyilebilir cihazlardan ev ürünlerine kadar kadar 30'dan fazla model yer alıyor.

    Apple'ın gelecek yol haritası

    Apple'dan 2026 çıkarması: İşte tanıtılacak yeni cihazlar Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan sürümde, iPhone tarafında en dikkat çekici detay, uzun süredir gündemde olan katlanabilir iPhone modelinin açık biçimde yer alıyor olması. V68 kod adıyla geçen bu cihazın yanı sıra iPhone 17e, iPhone Air 2 ve iPhone 18 Pro ailesine ait model numaraları da listede bulunuyor. 

    Mac cephesinde ise M5 ve M6 nesline geçiş süreci netleşiyor. M5 tabanlı MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini ve Mac Studio modellerinin yanı sıra, M6 işlemcili yeni MacBook Pro varyantlarına dair referanslar da yer alıyor. Ayrıca A18 Pro işlemcili, daha uygun fiyatlı bir MacBook modelinin test aşamasında olduğunu söyleyelim.

    Ayrıca M5, M6, A20 ve A20 Pro gibi gelecek nesil Apple silikonlarına ek olarak, henüz netleşmeyen bazı gizemli kod adları da bulunuyor. Bu cihazların hangi ürünlere karşılık geldiği şimdilik belirsiz.

    iPhone'lar

    • iPhone 17e - V159
    • iPhone Air 2 - V62
    • iPhone 18 Pro - V63
    • iPhone 18 Pro Max - V64
    • Foldable iPhone - V68

    Yonga setleri

    • U3 (Ultra Wideband) - T2034
    • M5 Pro / Max / Ultra - T6050
    • M6 - T8152
    • A20 / A20 Pro - T8160
    • S11 - T832

    Giyilebilir ve uzamsal cihazlar tarafı da oldukça kalabalık. Vision Air, daha uygun fiyatlı bir Vision Pro varyantı, farklı AR gözlük prototipleri ve yapay zekâ odaklı akıllı gözlükler Apple'ın geliştirme listesinde. Apple Watch Series 12 ve Watch Ultra 4 modellerinin kod adları da doğrulanmış durumda.

    Son olarak Apple, ev ürünleri kategorisinde HomePod mini 2, yeni Apple TV, ikinci nesil Studio Display ve farklı HomePad varyantları üzerinde çalışıyor. Bunun yanında masaüstü robot ve akıllı ev kamerası gibi Apple için daha deneysel sayılabilecek ürünlerin de yazılımda yer verildiğini söyleyelim. 

    Paylaşılan modellerin henüz net bir çıkış tarihi yok. Ancak tablo, Apple’ın 2026 ve sonrasına yönelik oldukça yoğun bir ürün takvimi üzerinde çalıştığını doğruluyor. Dolayısıyla yakın gelecekte bu cihazlar hakkında daha fazla sızıntının paylaşılması muhtemel.

    iPad ve Mac'ler

    • iPad 12 - J581, J582 (Wi-Fi ve Hücresel)
    • M4 iPad Air (11/13-inch)  - J707, J708, J737, J738 (Wi-Fi ve Hücresel)
    • Uygun fiyatlı MacBook (A18 Pro) - J700
    • M5 Pro / Max MacBook Pro (14/16-inç) - J714c, J714s, J716c, J716s
    • M5 MacBook Air (13/15-inç) - J813, J815
    • M5 Mac Studio (M5 Max / Ultra) - J775c, J775d
    • M5 Mac mini (M5 / Pro) - J873g, J873s
    • M6 14-inç MacBook Pro - J804
    • M6 Pro / Max MacBook Pro (14/16-inç) - K114c, K114s, K116c, K116s

    AirTag, Ev ve Giyilebilir cihazlar

    • AirTag 2 - B589
    • Apple Studio Display 2 - J427, J527
    • Apple TV - J355
    • HomePas (Ana Sürüm) - J490
    • HomePad (Sabit Sürüm) - J491
    • Smart home camera - J229
    • Masaüstü robot - J595
    • HomePod mini 2 - B525
    • Vision Air - N100
    • AR glasses prototype - N421
    • Mac-connected AR glasses - N107
    • Cheaper Vision Pro / ikinci nesil Vision Pro - N109
    • AI smart glasses - N50 / N401
    • Apple Watch Series 12 - N237, N238 (Wi-Fi ve Hücresel)
    • Apple Watch Ultra 4 - N240
