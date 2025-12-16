Apple'dan 2026 çıkarması: İşte tanıtılacak yeni cihazlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, birçok markanın giriş yaptığı katlanabilir telefon rekabetine halen katılabilmiş değil. Ancak şirketin ilk katlanabilir cihazına yönelik sızıntılar bir süredir hız kazanmış durumda. Son olarak iOS 26'nın erken bir ön izleme sürümünde, şirketin 2026 ve gelecek yıllar için planladığı cihazlar ortaya çıktı. Listede iPhone'dan Mac'e, giyilebilir cihazlardan ev ürünlerine kadar kadar 30'dan fazla model yer alıyor.

Apple'ın gelecek yol haritası

Tam Boyutta Gör Sızdırılan sürümde, iPhone tarafında en dikkat çekici detay, uzun süredir gündemde olan katlanabilir iPhone modelinin açık biçimde yer alıyor olması. V68 kod adıyla geçen bu cihazın yanı sıra iPhone 17e, iPhone Air 2 ve iPhone 18 Pro ailesine ait model numaraları da listede bulunuyor.

Mac cephesinde ise M5 ve M6 nesline geçiş süreci netleşiyor. M5 tabanlı MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini ve Mac Studio modellerinin yanı sıra, M6 işlemcili yeni MacBook Pro varyantlarına dair referanslar da yer alıyor. Ayrıca A18 Pro işlemcili, daha uygun fiyatlı bir MacBook modelinin test aşamasında olduğunu söyleyelim.

Ayrıca M5, M6, A20 ve A20 Pro gibi gelecek nesil Apple silikonlarına ek olarak, henüz netleşmeyen bazı gizemli kod adları da bulunuyor. Bu cihazların hangi ürünlere karşılık geldiği şimdilik belirsiz.

iPhone'lar

iPhone 17e - V159

iPhone Air 2 - V62

iPhone 18 Pro - V63

iPhone 18 Pro Max - V64

Foldable iPhone - V68

Yonga setleri

U3 (Ultra Wideband) - T2034

M5 Pro / Max / Ultra - T6050

M6 - T8152

A20 / A20 Pro - T8160

S11 - T832

Giyilebilir ve uzamsal cihazlar tarafı da oldukça kalabalık. Vision Air, daha uygun fiyatlı bir Vision Pro varyantı, farklı AR gözlük prototipleri ve yapay zekâ odaklı akıllı gözlükler Apple'ın geliştirme listesinde. Apple Watch Series 12 ve Watch Ultra 4 modellerinin kod adları da doğrulanmış durumda.

Son olarak Apple, ev ürünleri kategorisinde HomePod mini 2, yeni Apple TV, ikinci nesil Studio Display ve farklı HomePad varyantları üzerinde çalışıyor. Bunun yanında masaüstü robot ve akıllı ev kamerası gibi Apple için daha deneysel sayılabilecek ürünlerin de yazılımda yer verildiğini söyleyelim.

Paylaşılan modellerin henüz net bir çıkış tarihi yok. Ancak tablo, Apple’ın 2026 ve sonrasına yönelik oldukça yoğun bir ürün takvimi üzerinde çalıştığını doğruluyor. Dolayısıyla yakın gelecekte bu cihazlar hakkında daha fazla sızıntının paylaşılması muhtemel.

iPad ve Mac'ler

iPad 12 - J581, J582 (Wi-Fi ve Hücresel)

M4 iPad Air (11/13-inch) - J707, J708, J737, J738 (Wi-Fi ve Hücresel)

Uygun fiyatlı MacBook (A18 Pro) - J700

M5 Pro / Max MacBook Pro (14/16-inç) - J714c, J714s, J716c, J716s

M5 MacBook Air (13/15-inç) - J813, J815

M5 Mac Studio (M5 Max / Ultra) - J775c, J775d

M5 Mac mini (M5 / Pro) - J873g, J873s

M6 14-inç MacBook Pro - J804

M6 Pro / Max MacBook Pro (14/16-inç) - K114c, K114s, K116c, K116s

AirTag, Ev ve Giyilebilir cihazlar

AirTag 2 - B589

Apple Studio Display 2 - J427, J527

Apple TV - J355

HomePas (Ana Sürüm) - J490

HomePad (Sabit Sürüm) - J491

Smart home camera - J229

Masaüstü robot - J595

HomePod mini 2 - B525

Vision Air - N100

AR glasses prototype - N421

Mac-connected AR glasses - N107

Cheaper Vision Pro / ikinci nesil Vision Pro - N109

AI smart glasses - N50 / N401

Apple Watch Series 12 - N237, N238 (Wi-Fi ve Hücresel)

Apple Watch Ultra 4 - N240

